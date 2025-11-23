Özvegyi nyugdíj: szigorodik, kinek és meddig jár a juttatás 2026-ban

Az elmúlt héten ismét sokféle gazdasági és társadalmi téma mozgatta meg a magyar olvasókat: a 2026-os özvegyi nyugdíj-szabályok változásától kezdve a banki csalások terjedésén át a minimálbér körüli bizonytalanságig. Szó esett az autóipar újabb válságáról, az IMF lesújtó előrejelzéséről, és arról is, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacot. Közben a fogyasztói szektorban is zajlanak a változások: a szolgáltatási árak, a streaming-díjak és az élelmiszerárak emelkedése mellett a turizmus kihívásai, a parndorfi karácsonyi roham és a szállodapiac átalakulása is nagy figyelmet kapott. Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 47. héten – ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.

A házastárs, élettárs elvesztése minden életkorban rendkívül megrázó esemény, amely sajnálatos módon nem csak lelki, hanem anyagi terheket is zúdít a gyászoló özvegy nyakába. Ilyen esetekben jelenthet pénzügyi segítséget a társát túlélő fél számára az özvegyi nyugdíj juttatása, melynek szabályai bizonyos szempontból lazulnak, más szempontból szigorodnak 2026-tól. Nézzük, mi mindent érdemes tudni az özvegyi nyugdíj változás 2026-os bevezetéséről, mely szabályokat érinti a törvénymódosítás! Mennyi az özvegyi nyugdíj összege, kinek és meddig jár az özvegyi nyugdíj, milyen feltételek mellett éled fel a juttatás?

EZ IS ÉRDEKELHET Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban Özvegyi nyugdíj változás 2026: mennyi lesz az özvegyi nyugdíj 2026-ban, meddig jár az özvegyi nyugdíj és mik az özvegyi nyugdíj feltételei? Az özvegyi nyugdíj kinek jár, kinek nem?

A kormány 2026-ra 13%-os minimálbér-, valamint 10%-os garantált bérminimum emelést tervezett. Ennek előzménye, hogy 2024-ben hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormány. Ugyanakkor a tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.

Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. A helyzet magyar szempontból is súlyos, hiszen Babos András, a Portfolio elemzője szerint a német autóipar megingása közvetlenül érinti a magyar beszállítókat, és újabb válságot idézhet elő. A piaci bizonytalanságot tovább erősíti, hogy Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke arra figyelmeztet: a gyártási lánc bármely pontján fellépő hiány azonnal teljesítményromlást okozhat a magyar cégeknél is.

EZ IS ÉRDEKELHET Több százezer magyar nyugdíjas folyamodik már ehhez a dologhoz: rengeteg plusz pénzhez jutnak vele Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.

A turizmus ma már a magyar gazdaság egyik legfontosabb pillére: a GDP 13 százalékát adja, jóval a régiós átlag felett, és döntően Budapest teljesítményére épül. Miközben a szektor multiplikátorhatása óriási – a vendéglátástól az ingatlanfejlesztésen át a szakképzésig –, komoly kihívásokkal is szembesül: a szezonalitás, a prémium vendégkörért folytatott verseny, az Airbnb-szabályozás vagy a kapacitáshiány egyaránt új pályára állítja a piacot. A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, milyen irányba mozdul a hazai szállodapiac, miért kulcskérdés a reptérfejlesztés, és reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a legmagasabb kategóriákban.

A munkaerőpiac Magyarországon is gyors átalakuláson megy keresztül, miközben Európában tömeges leépítések zajlanak. A hazai vállalatok egyre erősebben érzik az energiaárak és működési költségek nyomását, ami felgyorsítja az automatizáció terjedését. A nemzetközi trendek alapján több, ma még tömegesen betöltött magyar munkakör is veszélybe kerülhet 2034-ig. A CHART by Pénzcentrum új elemzése bemutatja, mely területeken számíthatunk a legnagyobb átrendeződésre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben. A taglétszám és a befizetések is emelkedtek, miközben a nyugdíjpénztárak infláció feletti hozamot értek el. Az egészségpénztáraknál pedig már jól látszanak az idei szabályváltozások kedvező hatásai.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.

Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának legújabb heti tájékoztatója a hazai járványügyi helyzetről. Ebben említik azt a nagy port kavart esetet, amely során több száz budapesti óvodás mutatta ételmérgezés tüneteit, sokan kórházba is kerültek. Most kiderült, mit mutatnak a kivizsgált minták.