Felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket a Lukács és Csillaghegyi fürdőkben – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Özvegyi nyugdíj: szigorodik, kinek és meddig jár a juttatás 2026-ban
Az elmúlt héten ismét sokféle gazdasági és társadalmi téma mozgatta meg a magyar olvasókat: a 2026-os özvegyi nyugdíj-szabályok változásától kezdve a banki csalások terjedésén át a minimálbér körüli bizonytalanságig. Szó esett az autóipar újabb válságáról, az IMF lesújtó előrejelzéséről, és arról is, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacot. Közben a fogyasztói szektorban is zajlanak a változások: a szolgáltatási árak, a streaming-díjak és az élelmiszerárak emelkedése mellett a turizmus kihívásai, a parndorfi karácsonyi roham és a szállodapiac átalakulása is nagy figyelmet kapott. Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 47. héten – ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
A házastárs, élettárs elvesztése minden életkorban rendkívül megrázó esemény, amely sajnálatos módon nem csak lelki, hanem anyagi terheket is zúdít a gyászoló özvegy nyakába. Ilyen esetekben jelenthet pénzügyi segítséget a társát túlélő fél számára az özvegyi nyugdíj juttatása, melynek szabályai bizonyos szempontból lazulnak, más szempontból szigorodnak 2026-tól. Nézzük, mi mindent érdemes tudni az özvegyi nyugdíj változás 2026-os bevezetéséről, mely szabályokat érinti a törvénymódosítás! Mennyi az özvegyi nyugdíj összege, kinek és meddig jár az özvegyi nyugdíj, milyen feltételek mellett éled fel a juttatás?
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
A kormány 2026-ra 13%-os minimálbér-, valamint 10%-os garantált bérminimum emelést tervezett. Ennek előzménye, hogy 2024-ben hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormány. Ugyanakkor a tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. A helyzet magyar szempontból is súlyos, hiszen Babos András, a Portfolio elemzője szerint a német autóipar megingása közvetlenül érinti a magyar beszállítókat, és újabb válságot idézhet elő. A piaci bizonytalanságot tovább erősíti, hogy Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke arra figyelmeztet: a gyártási lánc bármely pontján fellépő hiány azonnal teljesítményromlást okozhat a magyar cégeknél is.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
A turizmus ma már a magyar gazdaság egyik legfontosabb pillére: a GDP 13 százalékát adja, jóval a régiós átlag felett, és döntően Budapest teljesítményére épül. Miközben a szektor multiplikátorhatása óriási – a vendéglátástól az ingatlanfejlesztésen át a szakképzésig –, komoly kihívásokkal is szembesül: a szezonalitás, a prémium vendégkörért folytatott verseny, az Airbnb-szabályozás vagy a kapacitáshiány egyaránt új pályára állítja a piacot. A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, milyen irányba mozdul a hazai szállodapiac, miért kulcskérdés a reptérfejlesztés, és reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a legmagasabb kategóriákban.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
A munkaerőpiac Magyarországon is gyors átalakuláson megy keresztül, miközben Európában tömeges leépítések zajlanak. A hazai vállalatok egyre erősebben érzik az energiaárak és működési költségek nyomását, ami felgyorsítja az automatizáció terjedését. A nemzetközi trendek alapján több, ma még tömegesen betöltött magyar munkakör is veszélybe kerülhet 2034-ig. A CHART by Pénzcentrum új elemzése bemutatja, mely területeken számíthatunk a legnagyobb átrendeződésre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is.
Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben. A taglétszám és a befizetések is emelkedtek, miközben a nyugdíjpénztárak infláció feletti hozamot értek el. Az egészségpénztáraknál pedig már jól látszanak az idei szabályváltozások kedvező hatásai.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának legújabb heti tájékoztatója a hazai járványügyi helyzetről. Ebben említik azt a nagy port kavart esetet, amely során több száz budapesti óvodás mutatta ételmérgezés tüneteit, sokan kórházba is kerültek. Most kiderült, mit mutatnak a kivizsgált minták.
Mit jelent a nyugdíj előtti védett kor 2025-ben? Itt van feketén-fehéren, mit mond a munka törvénykönyve
Ezek a védett korú munkavállaló jogai: mit jelent a védett kor nyugdíj előtt, hány éves kortól számít a nyugdíj előtti védett kor felmondás és munkahelyváltás...
Hiába a válság, egyre több pénzt halmoznak fel a magyarok: itt vannak a friss számok, minden egy irányba mutat
Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba.
A javasolt intézkedések kiegészíteni (nem helyettesíteni) kívánják az állami nyugdíjakat.
Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Itt a csavar a 14. havi nyugdíjnál: nem minden idős lesz jogosult rá, ők hiába várhatják a februári kifizetést
A kormány törvényjavaslata szerint 2026-tól fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ám a jogosultsági feltételek szigorodnak.
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
2026-tól az önkéntes pénztártagok kilépéskor vagy pénzfelvételkor magasabb adminisztratív költséget szenvedhetnek el a szabályozás szerint.
A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat.
Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok
Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
Annak ellenére, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.