nyugdíjas élelmiszer utalvány Fotó: Pénzcentrum
Nyugdíj

Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni

Pénzcentrum
2025. december 5. 04:44

A nyugdíjas utalványok kézbesítése szeptember elejé kezdődött és rendes ütem szerint október 15-ig lezárult. A rossz címre érkezett, visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését címváltozás bejeéentés után legkésőbb 2025. november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól lehetett kérni. Elviekben tehát az utalványok mostanra már mindenhová megérkeztek. Az államkincstár most arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványok felhasználásának végső határideje 2025. december 31-e, valamint hogy sérült utalványt legkésőbb december 10-ig beérkezett kérelem esetén áll módjukban cserélni. 

A Magyar Államkincstár (MÁK) közlése szerint amennyiben az ősszel kiküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány külső behatás következtében olyan mértékben sérül, hogy azt vásárláskor a kereskedő már nem fogadhatja el, az utalványok cseréje a Magyar Államkincstártól az e célra rendszeresített nyomtatványon kérhető. A legkésőbb 2025. december 10-éig a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjához (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) beérkezett sérült utalványok esetén a csere utalványok még időben megérkeznek az érintettekhez - írja a MÁK.

A 2025. december 10-ét követően beérkezett igényeket – figyelemmel a kérelmek feldolgozási idejére, a gyártási időre és a postai kézbesítés időigényére – a Kincstár nem tudja teljesíteni, mivel azok már nem érkezhetnek meg a címzettekhez a felhasználási határidő lejárta előtt - hívták fel a figyelmet. 

A sérült utalványok beküldésével és cseréjével kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Gyakran Ismételt Kérdések 23. pontjában olvasható: "Ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a jogosult által történő átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) részére. A Magyar Államkincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt a kérelemben megadott levelezési címére küldött válaszlevélben értesíti."

Amennyiben a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben (de kizárólag 1000 forintos címletben) csere utalványt küld meg postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, aktuális címre

- írták.

Már egy hónap sem maradt a felhasználásra

Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.

Korábban, amikor olvasóinkat kérdeztük, hogy mit fognak venni az utalványon, jelentős számú válaszban fordult elő, hogy félreteszik az utalványt a karácsonyi előtti nagybevásárlásra. Azonban bizonyára sokan jártak már úgy félretett utalvánnyal, hogy megfeledkeztek róla, és csak a lejárat után jutott eszükbe újra. Ne essünk idén ebbe a hibába!

Már egyébként sem érdemes sokáig halogatni a felhasználást. A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el. (Az utalvány felhasználását az élelmiszert árusító visszautasítja, ha a biztonsági elemei nem ellenőrizhetőek, az egyedi azonosítószám és a vonalkód beazonosíthatatlan.)

A nyugdíjas utalvány mire használható fel és melyik boltban?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kizárólag hideg élelmiszer vásárlására (és csak belföldön) használható fel. Nem lehet tehát meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket vásárolni belőle. (Hogy mit jelent pontosan a hideg élelmiszer, arra is kitérünk lentebb.)

Az utalványt azoknál az élelmiszert árusítóknál lehet beváltani, ahol az élelmiszert árusító (bolt, piaci kereskedő, őstermelő) a hideg élelmiszer értékesítését a kereskedelemről szóló törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenysége keretében főtevékenységként vagy értékesítési helyén elsődleges tevékenységként folytatja. Elsősorban élelmiszerboltokban, diszkontokban, pékségekben lehet beváltani, de a hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél is elfogadják azokat. Felhasználás előtt célszerű tájékozódni az adott üzletben vagy az árusnál arról, hogy elfogadják-e az utalványt.

Mit jelent ez? Kötelességük elfogadni a boltok az utalványt (amennyiben az nem nagy mértékben sérült)? A rendelet szerint az utalványt minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít, nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon. Ilyenek például:

  • Élelmiszer jellegű vegyesbolt – például falusi kisbolt, sarki ABC, kis közért
  • Zöldséges – friss zöldséget, gyümölcsöt árusító üzlet
  • Húsbolt, hentes – húsárut, felvágottat kínáló kereskedés
  • Pékség, kenyérbolt – pékáru, kenyér, sütemény árusítása
  • Egyéb élelmiszerüzlet – pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet

Termelői piacon árusító kistermelő, aki saját gazdaságából származó hideg élelmiszert kínál, például: házi sajt, tejtermék; tojás, zöldség, gyümölcs; füstölt húsáru, pl. kolbász, szalonna (nem meleg étel); lekvár, savanyúság (nem meleg étel); méz.

A piac a rendelet vonatkozásában olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen, általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. Az utalvány a piacon értékesített olyan hideg élelmiszerekre váltható be, mint például:

  • sajt, tejtermék,
  • tojás, zöldség, gyümölcs,
  • húsáru,
  • pékáru,
  • lekvár, savanyúság (nem meleg étel).

Nagyon fontos, mivel megtévesztő lehet, azonban a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem váltható be olyan üzletekben, ahol a főtevékenység nem élelmiszer-kereskedelem, mint például:

  • Drogériák
  • Elektronikai üzletek
  • Sportboltok
  • Benzinkutak
  • Vegyes profilú üzletek, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-kereskedelem (pl: vegyeskereskedések)

Hiába vennénk tehát alapvetően a hideg élelmiszer kategóriába eső terméket egy drogériában, ott nem fogják elfogadni.

Mi a hideg élelmiszer fogalma?

2025. évi LI. törvény 34. pontja A nyugdíjas élelmiszer-utalványról 141. § 2. pont szerint a hideg élelmiszer „olyan élelmiszer, amely a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

  • I–IV. áruosztályba tartozó termék, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, továbbá
  • V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

Ez alapján nehéz elképzelni, hogy mennyiféle termékre érvényes a „hideg élelmiszer” definíció, de ha letöltjük az említett dokumentumot, láthatjuk, hogy az I–IV. áruosztályhoz tartozó termékek felsorolása csaknem 180 oldalon keresztül tart. Ide tartoznak például - a teljesség igénye nélkül az élő állatoktól kezdve a hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek; a halak és rákfélék, puhatestűek; a tejtermékeken át; a madártojásokon keresztül a természetes mézig - és ez még csak az I. áruosztály. A II. áruosztály a növényi termékeket sorolja fel (zöldség, gyümölcs, kávé, tea, fűszerek, gabona, magvak, de még a takarmány is ide tartoznak), a III. pedig a különféle zsírokat, olajokat, a IV. pedig az élelmiszer-készítmények (cukor, liszt, stb., feldolgozott élelmiszerek); italok, ecet; mellett még a dohány és feldolgozott dohánypótlók is fel vannak sorolva. Ezeket feltehetően azért nem zárta ki a rendelet, mert csak dohányboltban kaphatók, ahol eleve nem fogadják el az élelmiszer-utalványt.

Viszont a különféle hivatalos tájékoztatók azért igyekeznek ennél a ködös megfogalmazásnál egy közérhetőbb képet adni a termékekről, amelyeket meg lehet vásárolni. Ezt közöljük alább, de érdemes látni, hogy ez sem a teljes felsorolása a megvásárolható termékeknek, viszont sok területet lefed.

Itt a hideg élelmiszer lista

Mivel a nyugdíjas élelmiszer-utalványt hideg élelmiszer vásárlására lehet beváltani, jó tudni, milyen termékek tartoznak ehhez a kategóriához. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az alábbi felsorolás sem fedi le a termékek teljes körét, de körvonalazza, mit is ért a jogalkotó hideg élelmiszeren:

  • hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),
  • halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,
  • tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),
  • élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),
  • élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,
  • kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),
  • gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),
  • malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,
  • olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),
  • máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)
  • állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,
  • húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,
  • cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),
  • kakaó és kakaókészítmények,
  • gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,
  • zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),
  • különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,
  • italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,
  • só.

Fontos, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem használható fel többek között alkoholos italok; dohánytermékek; melegétel vagy melegkonyhai termékek; háztartási cikkek, kozmetikumok, vegyi áruk vásárlására.

Címlapkép: Pénzcentrum
#vásárlás #nyugdij #élelmiszer #bolt #nyugdíjas #határidő #december #idős #utalvány #idősek #nyugdíjasok #2025

