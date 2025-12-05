Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni

A nyugdíjas utalványok kézbesítése szeptember elejé kezdődött és rendes ütem szerint október 15-ig lezárult. A rossz címre érkezett, visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését címváltozás bejeéentés után legkésőbb 2025. november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól lehetett kérni. Elviekben tehát az utalványok mostanra már mindenhová megérkeztek. Az államkincstár most arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványok felhasználásának végső határideje 2025. december 31-e, valamint hogy sérült utalványt legkésőbb december 10-ig beérkezett kérelem esetén áll módjukban cserélni.

A Magyar Államkincstár (MÁK) közlése szerint amennyiben az ősszel kiküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány külső behatás következtében olyan mértékben sérül, hogy azt vásárláskor a kereskedő már nem fogadhatja el, az utalványok cseréje a Magyar Államkincstártól az e célra rendszeresített nyomtatványon kérhető. A legkésőbb 2025. december 10-éig a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjához (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) beérkezett sérült utalványok esetén a csere utalványok még időben megérkeznek az érintettekhez - írja a MÁK.

A 2025. december 10-ét követően beérkezett igényeket – figyelemmel a kérelmek feldolgozási idejére, a gyártási időre és a postai kézbesítés időigényére – a Kincstár nem tudja teljesíteni, mivel azok már nem érkezhetnek meg a címzettekhez a felhasználási határidő lejárta előtt - hívták fel a figyelmet.

A sérült utalványok beküldésével és cseréjével kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Gyakran Ismételt Kérdések 23. pontjában olvasható: "Ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a jogosult által történő átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) részére. A Magyar Államkincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt a kérelemben megadott levelezési címére küldött válaszlevélben értesíti."

Amennyiben a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben (de kizárólag 1000 forintos címletben) csere utalványt küld meg postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, aktuális címre

- írták.

Már egy hónap sem maradt a felhasználásra

Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.

Korábban, amikor olvasóinkat kérdeztük, hogy mit fognak venni az utalványon, jelentős számú válaszban fordult elő, hogy félreteszik az utalványt a karácsonyi előtti nagybevásárlásra. Azonban bizonyára sokan jártak már úgy félretett utalvánnyal, hogy megfeledkeztek róla, és csak a lejárat után jutott eszükbe újra. Ne essünk idén ebbe a hibába!

Már egyébként sem érdemes sokáig halogatni a felhasználást. A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el. (Az utalvány felhasználását az élelmiszert árusító visszautasítja, ha a biztonsági elemei nem ellenőrizhetőek, az egyedi azonosítószám és a vonalkód beazonosíthatatlan.)

A nyugdíjas utalvány mire használható fel és melyik boltban?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kizárólag hideg élelmiszer vásárlására (és csak belföldön) használható fel. Nem lehet tehát meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket vásárolni belőle. (Hogy mit jelent pontosan a hideg élelmiszer, arra is kitérünk lentebb.)

Az utalványt azoknál az élelmiszert árusítóknál lehet beváltani, ahol az élelmiszert árusító (bolt, piaci kereskedő, őstermelő) a hideg élelmiszer értékesítését a kereskedelemről szóló törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenysége keretében főtevékenységként vagy értékesítési helyén elsődleges tevékenységként folytatja. Elsősorban élelmiszerboltokban, diszkontokban, pékségekben lehet beváltani, de a hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél is elfogadják azokat. Felhasználás előtt célszerű tájékozódni az adott üzletben vagy az árusnál arról, hogy elfogadják-e az utalványt.

Mit jelent ez? Kötelességük elfogadni a boltok az utalványt (amennyiben az nem nagy mértékben sérült)? A rendelet szerint az utalványt minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít, nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon. Ilyenek például:

Élelmiszer jellegű vegyesbolt – például falusi kisbolt, sarki ABC, kis közért

Zöldséges – friss zöldséget, gyümölcsöt árusító üzlet

Húsbolt, hentes – húsárut, felvágottat kínáló kereskedés

Pékség, kenyérbolt – pékáru, kenyér, sütemény árusítása

Egyéb élelmiszerüzlet – pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet

Termelői piacon árusító kistermelő, aki saját gazdaságából származó hideg élelmiszert kínál, például: házi sajt, tejtermék; tojás, zöldség, gyümölcs; füstölt húsáru, pl. kolbász, szalonna (nem meleg étel); lekvár, savanyúság (nem meleg étel); méz.

A piac a rendelet vonatkozásában olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen, általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. Az utalvány a piacon értékesített olyan hideg élelmiszerekre váltható be, mint például:

sajt, tejtermék,

tojás, zöldség, gyümölcs,

húsáru,

pékáru,

lekvár, savanyúság (nem meleg étel).

Nagyon fontos, mivel megtévesztő lehet, azonban a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem váltható be olyan üzletekben, ahol a főtevékenység nem élelmiszer-kereskedelem, mint például:

Drogériák

Elektronikai üzletek

Sportboltok

Benzinkutak

Vegyes profilú üzletek, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-kereskedelem (pl: vegyeskereskedések)

Hiába vennénk tehát alapvetően a hideg élelmiszer kategóriába eső terméket egy drogériában, ott nem fogják elfogadni.

Mi a hideg élelmiszer fogalma?

2025. évi LI. törvény 34. pontja A nyugdíjas élelmiszer-utalványról 141. § 2. pont szerint a hideg élelmiszer „olyan élelmiszer, amely a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

I–IV. áruosztályba tartozó termék, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, továbbá

V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

Ez alapján nehéz elképzelni, hogy mennyiféle termékre érvényes a „hideg élelmiszer” definíció, de ha letöltjük az említett dokumentumot, láthatjuk, hogy az I–IV. áruosztályhoz tartozó termékek felsorolása csaknem 180 oldalon keresztül tart. Ide tartoznak például - a teljesség igénye nélkül az élő állatoktól kezdve a hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek; a halak és rákfélék, puhatestűek; a tejtermékeken át; a madártojásokon keresztül a természetes mézig - és ez még csak az I. áruosztály. A II. áruosztály a növényi termékeket sorolja fel (zöldség, gyümölcs, kávé, tea, fűszerek, gabona, magvak, de még a takarmány is ide tartoznak), a III. pedig a különféle zsírokat, olajokat, a IV. pedig az élelmiszer-készítmények (cukor, liszt, stb., feldolgozott élelmiszerek); italok, ecet; mellett még a dohány és feldolgozott dohánypótlók is fel vannak sorolva. Ezeket feltehetően azért nem zárta ki a rendelet, mert csak dohányboltban kaphatók, ahol eleve nem fogadják el az élelmiszer-utalványt.

Viszont a különféle hivatalos tájékoztatók azért igyekeznek ennél a ködös megfogalmazásnál egy közérhetőbb képet adni a termékekről, amelyeket meg lehet vásárolni. Ezt közöljük alább, de érdemes látni, hogy ez sem a teljes felsorolása a megvásárolható termékeknek, viszont sok területet lefed.

Itt a hideg élelmiszer lista

Mivel a nyugdíjas élelmiszer-utalványt hideg élelmiszer vásárlására lehet beváltani, jó tudni, milyen termékek tartoznak ehhez a kategóriához. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az alábbi felsorolás sem fedi le a termékek teljes körét, de körvonalazza, mit is ért a jogalkotó hideg élelmiszeren:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,

tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),

élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,

kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),

malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),

máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),

kakaó és kakaókészítmények,

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,

só.

Fontos, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem használható fel többek között alkoholos italok; dohánytermékek; melegétel vagy melegkonyhai termékek; háztartási cikkek, kozmetikumok, vegyi áruk vásárlására.

Címlapkép: Pénzcentrum