Új adókat vezettek be Magyarországon: 2025-ben már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista

A legtöbb településen 2025-ben sem változott az idegenforgalmi adó és nem vezettek be más új adót sem. Egyes helyeken azonban, ahol eddig nem szedtek pénzt a vendégéjszakákért, vagy más jogcímen most bevezették az adót, máshol pedig a meglévő díjakat emelték meg. 2025-ben legfeljebb 804,5 forintot lehet elkérni egy vendégéjszakáért, arról a települések saját hatáskörben döntenek, hogy ez alatt mennyit kérnek el. A friss adatok alapján nem egy helyen emelték 2025. január 1-től 800 forintra az idegenforgalmi adót. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy két településen eltörölték, egy helyen pedig csökkentették a közterhek mértékét.

2025-ben számos helyi adón változtattak az önkormányzatok, helyenként új adók is bevezetésre kerültek. A turisztikailag felkapott települések számára fontos bevételi forrás az idegenforgalmi adó, melyet a települési önkormányzatok vetik ki a területükön működő szálláshely-szolgáltatókra, akik azt beszedik a vendégeiktől és továbbítják a megfelelő helyre. A fizetendő díjat a legtöbb település tételesen határozza meg, vagyis éjszakánként és vendégenként egy fix díjat kell fizetni, csak ritka esetben fordul elő, hogy a díj mértéke százalékos - legfeljebb 4 százalék - valamely egyébként is fizetendő költségből (mint pl. a szállásdíj). A törvényi maximum 2025-ben 804,5 forint, ennél többet tételesen és százalékosan se lehet beszedni. A tavalyi adómaximum még 680 forint volt.

Idegenforgalmi adó változások 2025-ben

Fontos, hogy az idegenforgalmi adó fizetése alól mentesülnek többek között a 18 éven aluliak, a helyi üdülők tulajdonosai, a szociális intézmények ápoltjai, a helyben dolgozó vendégmunkások, vagy az adott településen közfeladatot ellátó személyek. Azt is érdemes tudni, hogy az idegenforgalmi adót nem lehet SZÉP-kártyával rendezni, azt külön kell megfizetni. 2025-ben idegenforgalmi adót vezetett be 32 olyan település, ahol eddig nem kellett az eltöltött vendégéjszakákért fizetni. Köztük van Budapest két kerülete is:

Abony - 600 Ft/vendégéjszaka;

Budapest 16. kerület - 330 Ft/vendégéjszaka;

- 330 Ft/vendégéjszaka; Budapest 22. kerület - 450 Ft/vendégéjszaka;

- 450 Ft/vendégéjszaka; Csesztreg - 400 Ft/vendégéjszaka;

Dunaalmás - 500 Ft/vendégéjszaka;

Edelény - 500 Ft/vendégéjszaka;

Erdőhorváti - 400 Ft/vendégéjszaka;

Géberjén - 500 Ft/vendégéjszaka;

Györköny - 300 Ft/vendégéjszaka;

Irota - 200 Ft/vendégéjszaka;

Kerkafalva - 500 Ft/vendégéjszaka;

Kisbárkány - 500 Ft/vendégéjszaka;

Kisgyőr - 450 Ft/vendégéjszaka;

Lispeszentadorján - 300 Ft/vendégéjszaka;

Márok - 250 Ft/vendégéjszaka;

Nagybakónak - 600 Ft/vendégéjszaka;

Nagyrécse - 600 Ft/vendégéjszaka;

Nemesnádudvar - 500 Ft/vendégéjszaka;

Nemesvámos - 300 Ft/vendégéjszaka;

Németkér - 350 Ft/vendégéjszaka;

Olaszliszka - 500 Ft/vendégéjszaka;

Szalapa - 500 Ft/vendégéjszaka;

Szűcsi - 300 Ft/vendégéjszaka;

Tagyon - 400 Ft/vendégéjszaka;

Táp - 400 Ft/vendégéjszaka;

Tar - 500 Ft/vendégéjszaka;

Tataháza - 300 Ft/vendégéjszaka;

Tök - 800 Ft/vendégéjszaka;

Úrkút - 300 Ft/vendégéjszaka;

Uzsa - 400 Ft/vendégéjszaka;

Zalahaláp - 500 Ft/vendégéjszaka;

Zalaújlak - 500 Ft/vendégéjszaka.

Két településen viszont megszűnt az idegenforgalmi adó 2024 decemberéről 2025 januárjára. Egyházashetyén korábban 50 forintot, Kemeneskápolnán 200 forintot kellett fizetni. Az eddig felsoroltakon túl további 149 településen változott az idegenforgalmi adó. A törvényi maximum 2025-ben már 804,5 forint, sok településen meg is emelték csaknem a maximumra az idegenforgalmi adót.

Alsóörs - 580 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Alsópáhok - 380 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Alsópetény - 300 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Aszófő - 350 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Balatonakarattya - 510 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Balatonalmádi - 680 Ft helyett 710 Ft/vendégéjszaka;

Balatoncsicsó - 300 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Balatonederics - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Balatonfőkajár - 300 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Balatonfüred - 660 Ft helyett 710 Ft/vendégéjszaka;

Balatongyörök - 650 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Balatonszőlős - 400 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Battonya - 100 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Bázakerettye - 250 Ft helyett 350 Ft/vendégéjszaka;

Békésszentandrás - 500 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Berkenye - 150 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Bernecebaráti - 200 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Bikal - 450 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Bonyhád - 300 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Budakeszi - 360 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Budapest 11. kerület - 500 Ft helyett 804 Ft/vendégéjszaka;

- 500 Ft helyett 804 Ft/vendégéjszaka; Budapest 19. kerület - 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

- 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka; Buják - 200 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Bük - 600 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Cák - 150 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Cegléd - 500 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Celldömölk - 550 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Csanádpalota - 300 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Csatka - 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Cserépfalu - 300 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Cserkeszőlő - 590 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Cserszegtomaj - 590 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Csopak - 590 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Csöde - 300 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Délegyháza - 400 Ft helyett 572 Ft/vendégéjszaka;

Doboz - 270 Ft helyett 330 Ft/vendégéjszaka;

Domoszló - 250 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Döbrönte - 450 Ft helyett 550 Ft/vendégéjszaka;

Dunakeszi - 100 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Dunaszentmiklós - 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Eger - 580 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Egerszalók - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Erdőbénye - 300 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Érsekvadkert - 300 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Etyek - 400 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Fehérvárcsurgó - 500 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Felsőtárkány - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Fony - 100 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Gyenesdiás - 590 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Gyöngyös - 550 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Gyöngyösfalu - 100 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Hajdúszoboszló - 600 Ft helyett 350 Ft/vendégéjszaka;

Hegykő - 550 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Hegymagas - 300 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Herceghalom - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Hévíz - 680 Ft helyett 780 Ft/vendégéjszaka;

Hosszúhetény - 300 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Ipolydamásd - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Ispánk - 500 Ft helyett 550 Ft/vendégéjszaka;

Kapuvár - 250 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Kazincbarcika - 600 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Kecskéd - 500 Ft helyett 525 Ft/vendégéjszaka;

Kemence - 350 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Keszthely - 650 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Kisapáti - 500 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Kisjakabfalva - 450 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Kiskunmajsa - 350 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Kismaros - 595 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Komárom - 300 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Kóspallag - 500 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Körmend - 400 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Kőszegdoroszló - 100 Ft helyett 200 Ft/vendégéjszaka;

Kőszegszerdahely - 200 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Köveskál - 300 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Kulcs - 250 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Lenti - 500 Ft helyett 550 Ft/vendégéjszaka;

Letenye - 300 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Lukácsháza - 100 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Mályi - 150 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Mány - 100 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Máriapócs - 200 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Mecseknádasd - 180 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Mesteri - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Mezőhegyes - 300 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Mezőkovácsháza - 300 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Mikóháza - 200 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Mohács - 360 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Nagybörzsöny - 450 Ft helyett 550 Ft/vendégéjszaka;

Nagyhuta - 300 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Nagymaros - 590 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Nagyrákos - 250 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Nagyréde - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Nemescsó - 100 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Nógrád - 150 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Noszvaj - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Óbánya - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Ölbő - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Őriszentpéter - 450 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Palkonya - 300 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Paloznak - 550 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Pécsely - 450 Ft helyett 550 Ft/vendégéjszaka;

Pilismarót - 400 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Pilisszántó - 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Rajka - 100 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Révfülöp - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Rum - 250 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Sajószentpéter - 550 Ft helyett 650 Ft/vendégéjszaka;

Salgótarján - 200 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Sámsonháza - 250 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Sándorfalva - 200 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Sáregres - 200 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Sármellék - 100 Ft helyett 350 Ft/vendégéjszaka;

Sárvár - 680 Ft helyett 780 Ft/vendégéjszaka;

Sopron - 530 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Sümeg - 590 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Szarvas - 400 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Szeged - 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Szeleste - 500 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Szentes - 300 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Szentgotthárd - 500 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Szigetvár - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Szob - 480 Ft helyett 600 Ft/vendégéjszaka;

Szokolya - 500 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Tapolca - 590 Ft helyett 790 Ft/vendégéjszaka;

Tarcal - 550 Ft helyett 660 Ft/vendégéjszaka;

Tard - 350 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Tata - 595 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Tihany - 680 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Tiszakécske - 350 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Tiszaörs - 150 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Tordas - 300 Ft helyett 680 Ft/vendégéjszaka;

Tura - 684 Ft helyett 804 Ft/vendégéjszaka;

Újszentiván - 200 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Vác - 300 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Vajta - 300 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Vállus - 550 Ft helyett 700 Ft/vendégéjszaka;

Váralja - 200 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Várvölgy - 400 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Vasvár - 100 Ft helyett 300 Ft/vendégéjszaka;

Velence - 590 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Villány - 590 Ft helyett 800 Ft/vendégéjszaka;

Vonyarcvashegy - 600 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Vöröstó - 350 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Zalaegerszeg - 350 Ft helyett 500 Ft/vendégéjszaka;

Zalakaros - 600 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka;

Zalalövő - 350 Ft helyett 450 Ft/vendégéjszaka;

Zalaszentgrót - 250 Ft helyett 400 Ft/vendégéjszaka;

Zebegény - 650 Ft helyett 750 Ft/vendégéjszaka.

Összességében viszont elmondható, hogy az 1001 település közül, ahol 2024 decemberében volt iparűzési adó, 849 helyen nem változott ennek mértéke. Két helyen megszűnt, 148 helyen emelkedett átlagosan 60 százalékkal, és egy helyen csökkent (Hajdúszoboszlón 2025-ben a korábbi 600 forint helyett csak 350 forintot kell fizetni vendégéjszakánként).

Egyéb helyi adó változások

A helyi adók közül az idegenforgalmi adóval gyakran találkozhat, aki belföldön utazik, van azonban több más helyi adófajta is, amelyek mértéke változott 2025-ben. Ilyen lehet a vagyoni típusú adók közül az építmény- vagy telekadó, a kommunális jellegű adók közül a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparűzési adó, vagy a települési adó.

Építményadó 19 településen került bevezetésre 2025-től. Több helyen meghatároztak különféle, eltérő eseteket is, amikor az adó mértéke is eltér. Azt, hogy pontosan milyen építményre, adóalanyra milyen adómérték vonatkozik, érdemes a település honlapján, vagy az Államkincstár honlapján megkeresni. A frissen bevezetett adók mértéke:

Abda - 200 Ft/m2;

Ásotthalom - 300 Ft/m2;

Battonya - 100-2500 Ft/m2;

Bélmegyer - 5-880 Ft/m2;

Farkasgyepű - 1800 Ft/m2;

Herceghalom - 2400 Ft/m2;

Kiscsősz - 1100 Ft/m2;

Lukácsháza - 100-800 Ft/m2;

Mátészalka - 1-2100 Ft/m2;

Mátyásdomb - 1500 Ft/m2;

Medgyesegyháza - 100-1000 Ft/m2;

Nagydorog - 0-700 Ft/m2;

Olaszliszka - 850 Ft/m2;

Ostoros - 20-749,82 Ft/m2;

Putnok - 1100 Ft/m2;

Szalánta - 500 Ft/m2;

Szegvár - 100-400 Ft/m2;

Tataháza - 500 Ft/m2;

Vizslás - 1100 Ft/m2.

Az építményadó mértéke összesen 182 helyen változott a 2025. január 1-től, mely nagyrészt a lakásokat érinti, vagy a lakás és nem lakás típusú építményeket egyaránt.

Telekadó újonnan 29 településen került bevezetésre Alsópáhok, Babót, Battonya, Berhida, Cserépváralja, Döbröce, Dunaszeg, Fertőszéplak, Gávavencsellő, Kacsóta, Karmacs, Kisgörbő, Kissomlyó, Kisvásárhely, Kurityán, Levelek, Lovas, Mályi, Medgyesegyháza, Múcsony, Nagygeresd, Óhíd, Sajókaza, Salgótarján, Szolnok, Szőc, Tök, Tököl és Vonyarcvashegy területén. További 99 településen változott a telekadó mértéke 2025-től - köztük a főváros I, III., IV., VI. VIII., X., XI., XII., XVI., XVIII., XIX., XXI., XXII. és XXIII. kerületében is.

Magánszemélyek kommunális adóját 26 településen vetették ki első ízben 2025-ben. Ezek a következők:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Acsalag (35000 Ft/év)

Alsópáhok (22000 Ft/év)

Berekböszörmény (5000 Ft/év)

Boconád (10000 Ft/év)

Csetény (30000 Ft/év)

Ecseg (12000 Ft/év)

Farkasgyepű (25000 Ft/év)

Feked (12000 Ft/év)

Gávavencsellő (10000 Ft/év)

Halászi (12000 Ft/év)

Létavértes (8000 Ft/év)

Mályi (14000 Ft/év)

Martonfa (15000 Ft/év)

Nagybakónak (15000 Ft/év)

Nagyvenyim (12000 Ft/év)

Ócsárd (8000 Ft/év)

Pári (10000 Ft/év)

Pilisszántó (12000 Ft/év)

Pötréte (45000 Ft/év)

Sárrétudvari (4000 Ft/év)

Sé (12000 Ft/év)

Somlószőlős (20000 Ft/év)

Szentgáloskér (10000 Ft/év)

Uzsa (8000 Ft/év)

Váralja (10000 Ft/év)

Vizslás (12000 Ft/év)

A kommunális adó további 276 településen változott, köztük Budapest II., III., IV., VIII. és XII. kerületében.

Helyi iparűzési adót újonnan 27 település vezetett be 2025-ben. Az adómérték mindig a nettó árbevétel bizonyos %-a (több lehetséges mérték esetén a maximumot tüntettük fel) a felsorolt településeken:

Aranyosgadány (1,5%);

Áta (1%);

Berekböszörmény (1,5%);

Bocska (1%);

Fony (1%);

Irota (2%);

Kerecseny (0,5%);

Kisbárkány (2%);

Kisgörbő (1,5%);

Kisrécse (1,5%);

Létavértes (1,9%);

Márkháza (1%);

Martonfa (1%);

Nagybakónak (2%);

Nagyszokoly (1%);

Nemeskocs (1%);

Nyugotszenterzsébet (1,5%);

Padár (2%);

Pereked (1%);

Sámsonháza (1%);

Somlószőlős (2%);

Szentgáloskér (2%);

Szinpetri (2%);

Szőkéd (1%);

Tésa (0,5%);

Vöckönd (1%);

Zalasárszeg (1,5%).

A HIPA mértéke további 52 településen változott meg 2025-től. Azt érdemes tudni, hogy Budapesten az iparűzési adót a többi helyi adóval ellentétben nem az egyes kerületek, hanem a főváros kezeli. A többi helyi adóval viszont a kerületek maguk gazdálkodhatnak.

A fent felsoroltakon túl települési adót vezetett be Adony és Halogy 2025-től, melyet bevallás alapján kell fizetni. Berekfürdőn január 1-től az ingatlan négyzetméterben számított területe után kell települési adót fizetni, Balatonfőkajáron pedig kerítésadót vetettek ki, melyet az épített kerítés folyóméterben megállapított mérete alapján kell fizetni.

Viszonylag kevés helyen van ilyen helyi településadó és a legkülönfélébb esetekre lehet őket alkalmazni. A 2025 előtt bevezetett adók közül ilyen például a főváros III. kerületében és Budakalászon a motoros vízi járműveket terhelő települési adó, Kórós településen az erdő művelési ágú ingatlanok, a vizek műtárgyai, valamint az átereszek és kutak adója; vagy Somogyhatvanban az ebrendészeti hozzájárulás.

Említhetnénk Szűcsi esetét is, ahol települési adó megfizetésére köteles az a magánszemély, akinek tárgyév január 1. napján Szűcsi község területén vízi állás (stég), vagy/és horgászház a tulajdonában van. A települési adó összege vízi állásonként (stégenként), és horgászházanként 8.000 Ft/év. Visegrádon "településkép védelmi települési adó" néven vetnek ki közterhet: adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó elhanyagolt, rendezetlen, gondozatlan építmény vagy félkész építmény. Nagydobos, Nagyvarsány és Tivadar területén a magas építményeket terheli adó.