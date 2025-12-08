Sok autóst érintő szigorítás van terítéken, könnyen ráfázhatnak, ha átmegy

Maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn.

A közlemény szerint elfogadta az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa december 4-i ülésén a Műszaki Alkalmassági Csomagnál az időszakos műszaki vizsgálatokra vonatkozó tagállami megközelítéseket.

A tanács hivatalosan is elutasította a 10 évnél idősebb személy- és kisteherautók évenkénti vizsgáztatását, így lehetőség adódik arra, hogy megmaradjon a kétéves vizsgáztatási periódus.

Kiemelték, hogy üdvözölték és támogatták a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében az ülésre benyújtott általános megközelítéseket, amelyek szerintük jelentős előrelépést jelentenek a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a digitalizáció terén azzal együtt, hogy a végleges tervezetből kikerültek a korábbiakban megfogalmazott aggályos részek.

Mint írták, sarkalatos pont volt számukra, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz képest, az "általános megközelítés" dokumentumában a szövegből törölték a 10 évnél idősebb személy- és kistehergépkocsik esetében az évenkénti jármű-műszaki vizsgálatok megkövetelését, továbbá, hogy a kistehergépkocsikra vonatkozó kibocsátásvizsgálatok éves bevezetését elhagyták.

Az Európai Unióban jelenleg megkövetelt kétéves periódus helyett bevezetendő évenkénti időszakos vizsgálat szerintük jelentős költségeket rótt volna a polgárokra anélkül, hogy kellőképpen megalapozott közúti biztonságra vagy légszennyezésre vonatkozó előnyökkel járna.

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani döntés a tanács álláspontja, a végleges jogszabályt azonban az Európai Parlament alkothatja meg, ebben a folyamatban a műszaki vizsgáztatás gyakoriságának kérdésköre ismételten előjöhet.