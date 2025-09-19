Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan

Vége a találgatásoknak, mennyivel emelkednek a nyugdíjak 2025 novemberében: szeptember 17-én a Kormányinfó keretében jelentette be Gulyás Gergely, hogy a nyugdíjak és más nyugdíjszerű juttatások 1,6 százalékkal emelkednek. Ez 0,1 százalékponttal több, mint a nyáron belengetett 1,5 százalékos emelés. Mit is jelent azonban ez a gyakorlatban, mekkora lesz az emelt nyugdíj és az egyösszegű kompenzáció? A Pénzcentrum által készített 2025. novemberi nyugdíjkalkulátor megmutatja, mekkora összegre számíthatnak az idősek a legutoljára kapott nyugdíj összege alapján.

A szeptember 17-i Kormányinfón kiderült, hogy a nyugdíjakat 1,6 százalékkal emelik 2025 novemberében - erről Gulyás Gergely adott tájékoztatást. Az erről szóló rendeletet ugyancsak szeptember 17-én bocsátották társadalmi egyeztetésre, melyre a véleményeket 2025. szeptember 25-ig várják. Feltehetően ezután az időpont után a hivatalos rendelet is hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben. Ahogy azt a hivatalos bejelentést megelőzően lapunk is jelezte cikkében, a KSH által szeptember elején közzétett inflációs adatok alapján a január–augusztus időszakban 4,7% volt az általános infláció, viszont a nyugdíjas infláció magasabb: 4,8%. Az év eleji nyugdíjemelés ugyanakkor 3,2% volt, a különbség a nyugdíjas inflációhoz képest 1,6 százalékpont. Ez 0,1 százalékponttal magasabb, mint az 1,5%, amit Nagy Márton a nyári inflációs előrejelzés alapján ígért. Úgy tűnik, a nyári prognózist az új adatok tükrében felülvizsgálta a kormány, így 1,6 százalékos nyugdíjemelés ajánlottak meg, melyet visszamenőleg is érvényesíteni fognak.

Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben

A nyugdíjakat rendszerint év elején a várható éves infláció mértékével emelik meg, így történt ez 2025-ben is: januártól 3,2 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. A kormány tavalyi év végi várakozásai szerint ugyanis ekkora lett volna 2025 egészében a pénzromlás mértéke, ezt előlegeztek meg a nyugdíjasoknak, hogy a nyugdíjak inflációállók maradjanak. A nyugdíjtörvény szerint azonban, ha ez az előzetes várakozás és ezáltal az év eleji nyugdíjemelés mértéke nem bizonyul pontosnak, novemberben kiegészítő nyugdíjemelést kell eszközölni. 2025-ben pedig úgy tűnik, magasabb lehet az éves infláció, mint 3,2%: a kormány egyelőre a teljes évre 4,7%-kal kalkulál, a Portfolio által megkérdezett elemzők utolsó friss konszenzusa pedig 4,6% (fontos azonban, hogy ez a teljes fogyasztói palettát érintő infláció várható mértéke, nem kizárólag a nyugdíjas rétegé). A KSH friss statisztikái szerint is a január–augusztus időszakban az általános infláció 4,7% volt, azonban a nyugdíjas infláció ennél magasabb: 4,8%.

A novemberi nyugdíjkorrekció tehát indokolt 2025-ben is, már ennek mértékéről is megszületett a döntés. Az őszi nyugdíjemelés kapcsán mindig kérdés az is, hogy csak egy összegű kompenzáció érkezik majd, vagy maga a nyugdíjösszeg is meg fog emelkedni novembertől és már decemberben is a magasabb összeg érkezik-e. Ez pedig az év eleji nyugdíjemelés mértékének (idén: 3,2%) és a várható inflációnak (4,8%) a különbségétől (1,6%) függ. Ugyanis ha a különbözet, vagyis a novemberi kompenzáció mértéke 1%-nál kisebb, akkor a korrekció egy összegben érkezik, nyugdíjemelés nélkül. Ha viszont az 1%-ot meghaladja a különbözet, akkor az egyösszegű korrekció kifizetésén túl nyugdíjemelést is végrehajtanak, mely már novemberben érvényesül. Ez azért is nagyon fontos ebben az esetben, mert akkor a következő, 2026. évi emelés már erre a magasabb összegre fog vonatkozni.

2025-ben tehát, mivel a novemberi nyugdíjkorrekció mértéke 1,6 százalékos lesz, mely meghaladja az 1 százalékot, egyösszegű visszamenőleges kompenzáció és nyugdíjemelés is lesz.

Az azonban, hogy mekkora lesz a nyugdíjemelés forintra pontos értéke, attól függ, kinek mennyi a nyugdíja. Egy 200 ezer forintos nyugdíjat kapó lakosnak 3200 forinttal emelkedne a nyugdíja, és visszamenőleg is 10 + 1 hónapnyi (a 13. havi nyugdíj után is járó) emelést kapna, 35 200 forintot. Összesen tehát 238 400 forintot kapna egy összegben novemberben.

A KSH utolsó friss adatai szerint az öregségi nyugdíjasok átlagosan 244 990 forintot kaptak havonta júliusban. Ez az összeg novemberben 248 910 forintra emelkedne és járna mellé 43 118 forintnyi emelés is. Viszont az is tudható, hogy több mint 75 ezer öregségi nyugdíjasnak félmillió felett van a havi nyugdíja. Az ő nyugdíjukból számított 1,6 százalékos emelés minimum 8 ezer forint pluszt jelent majd havonta és visszemnőleg is megilleti őket legalább 88 ezer forint.

Itt a 2025. novemberi nyugdíjemelés kalkulátor!

A számítást természetesen bárki elvégezheti otthon is kockás papíron, számológéppel is. A Pénzcentrum kalkulátora viszont azonnal megmutatja, mennyi lesz a novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben, ha az ígéretnek megfelelően 1,6 százalékkal emel a kormány. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Így számol a novemberi nyugdíjemelés kalkulátor 2025-ben

1. A novemberi emelt nyugdíj

Az emelt nyugdíjösszeg alapját a 2025-ös évi, az év eleji emeléssel (3,2%-kal) megnövelt összege adja. A rendelet úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel 2025. november 1-jétől – 2025. január 1-jei visszamenőleges

hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátást, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".

Ez tehát azt is jelenti, hogy aki idén vonult nyugdíjba, annak nem fog emelkedni novemberben sem a nyugdíja, mivel januárban sem részesülhetett nyugdíjemelésben.

Legegyszerűbb abból az összegből kiszámolni, mekkora lesz az emelt nyugdíj, ami a legutóbb érkezett a bankszámlára vagy a postán. Ehhez meg kell szorozni a nyugdíj összegét 1,016-del. Vagy több lépésben is számolhatunk: megtehetjük azt is, hogy megszorozzuk az aktuális nyugdíjunkat 1,6-del, és elosztjuk 100-zal, ebből kijön magának az emelésnek az összege, és ezt hozzáadva az aktuális összeghez megkapjuk, mennyi lesz a nyugdíj novembertől.

2. Egyösszegű kompenzáció visszamenőleg

Ahogy fent kifejtettük, az idei évi novemberi nyugdíjemelés mértéke nagyobb lesz, mint 1% - egészen pontosan 1,6% -, ezt a különbözetet pedig visszamenőleg is megkapják a nyugdíjasok a január–október időszakra, vagyis 10 hónapra és plusz egy havi kompenzáció is jár a 13. havi nyugdíjak után. Így visszamenőleg egy összegben 11 havi különbözet illeti a jogosultakat. Ezt pedig úgy lehet kiszámolni, hogy az aktuális nyugdíj összegét elosztjuk 100-zal, megszorozzuk 1,6-del, ezután pedig 11-gyel. Ekkora összeg érkezik majd az emelt nyugdíjon felül.

Lesz-e nyugdíjprémium 2025-ben?

A kormány általában a novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokta bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés nem történt és a gazdasági növekedés alapján sincs rá valós esély, hogy 2025-ben nyugdíjprémiumot fizessenek.

A korábban, a konjunktúra idejében megszokottá vált nyugdíjprémium az utóbbi években a GDP-növekedés karcsúsodásával felszívódott. 2025-ben is csak akkor járna nyugdíjprémium, ha az éves GDP várhatóan meghaladná a 3,5 százalékot. Erre viszont idén nincs esély a jelenlegi számok tükrében.