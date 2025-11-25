Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok
Időzített bombán ücsörögnek a magyarok: ők már örökre lemondhatnak a nyugdíjról?
Az elöregedő társadalmak jelentős veszélyt jelentenek a gazdasági növekedésre, figyelmeztet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb jelentése - számolt be a Reuters.
Az EBRD kedden közzétett éves jelentése szerint az országoknak azonnal lépniük kell, hogy a lassuló népességnövekedés ne okozzon súlyos károkat hosszú távú gazdasági kilátásaikban. A jelentés rámutat, hogy az elöregedő társadalmak már most is akadályozzák a gazdasági növekedést egyes országokban.
A feltörekvő európai országokban a munkaképes korú lakosság arányának csökkenése várhatóan átlagosan közel 0,4 százalékponttal csökkenti az éves egy főre jutó GDP-növekedést 2024 és 2050 között.
"Már ma is látható, hogy a demográfiai változások erodálják az életszínvonal növekedését, és a jövőben is ellenszelet jelentenek majd a GDP-növekedés számára" - nyilatkozta Beata Javorcik, az EBRD vezető közgazdásza a Reutersnek.
A posztszovjet országok "megöregednek, mielőtt meggazdagodnának" - tette hozzá. Ezekben az országokban a medián életkor már 37 év, miközben az egy főre jutó GDP átlagosan 10 000 dollár. Ez mindössze negyede annak az összegnek, amit a fejlett gazdaságok mutattak fel, amikor a medián életkor elérte ezt a szintet az 1990-es években.
A jelentés számos tényezőt említ a születési ráta csökkenésének okaként, a társadalmi normák változásától kezdve a gyermekvállalás miatt a nők karrierjében bekövetkező jövedelemcsökkenésig. Bár szinte minden EBRD-tagországban léteznek ösztönzők a születési ráta növelésére, Javorcik szerint ezek az intézkedések egyetlen országban sem eredményeztek jelentős, tartós változást.
A migráció a legtöbb helyen politikailag nem elfogadható olyan mértékben, ami ellensúlyozhatná a csökkenő születésszámot, és a legtöbb állampolgár "ambivalens" a mesterséges intelligencia termelékenységjavító alkalmazásával kapcsolatban is.
A leghatékonyabb megoldás Javorcik szerint a hosszabb munkában töltött idő lenne, ami átképzést és potenciálisan a nyugdíjrendszerek átalakítását is igényelné. "Őszinte beszélgetést kell folytatnunk a választókkal a helyzet állásáról, mert az emberek általában alábecsülik a demográfiai trendek jelentőségét" - hangsúlyozta.
A jelentés megállapította, hogy az elöregedő társadalmakban - és az idősödő vezetők alatt - nehezebb a szükséges intézkedések meghozatala, mivel ezek a vezetők inkább a nyugdíjak védelmét és a migráció korlátozását részesítik előnyben. Globális szinten az átlagos vezető most 60 éves - 19 évvel idősebb, mint a medián felnőtt. Ez a különbség az autokráciákban 26 évre nőtt 2023-ban, szemben az 1960-as 19 évvel.
Az EBRD legújabb tagországainak, köztük a fiatal és növekvő népességű országoknak, mint például Nigériának, a munkahelyteremtésre és a magánszektor bővítésére kell összpontosítaniuk, mert az idő sürget - figyelmeztetett Javorcik. "A demográfiai osztalék, amit élvezhetnek, múlandó. Csak egy lehetőségablak van, ezeknek az országoknak ki kell használniuk ezt."
