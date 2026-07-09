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Gazdaság

Hihetetlen számok érkeztek a magyar tőzsdéről: ez a két hazai óriásvállalat indított elképesztő ralit

MTI
2026. július 9. 18:19

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1771,1 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel, 142 613,39 ponton zárt csütörtökön.

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A részvénypiac forgalma 19,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy az európai és az amerikai piacokon is pozitív hangulatban zajlott a kereskedés, a magyar piacon az OTP és a Mol húzta fel a BUX-ot; a Mol napok óta nagyon jól teljesít.

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A Mol 52 forinttal, 1,32 százalékkal 4000 forintra erősödött, 3,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1070 forinttal, 2,36 százalékkal 46 420 forintra nőtt, forgalmuk 12,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama változatlanul, 2670 forinton zárt, forgalma 894,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 000 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9284,16 ponton zárt csütörtökön, ez 113,95 pontos, 1,21 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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