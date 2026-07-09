Hihetetlen számok érkeztek a magyar tőzsdéről: ez a két hazai óriásvállalat indított elképesztő ralit

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1771,1 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel, 142 613,39 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 19,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy az európai és az amerikai piacokon is pozitív hangulatban zajlott a kereskedés, a magyar piacon az OTP és a Mol húzta fel a BUX-ot; a Mol napok óta nagyon jól teljesít.
A Mol 52 forinttal, 1,32 százalékkal 4000 forintra erősödött, 3,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1070 forinttal, 2,36 százalékkal 46 420 forintra nőtt, forgalmuk 12,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama változatlanul, 2670 forinton zárt, forgalma 894,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 000 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
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