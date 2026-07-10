Nem várt fordulat az uniós pénzeknél: felfoghatatlan összeg kifizetését hagyták jóvá Magyarországnak

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Az Ecofin pénteki ülésén jóváhagyta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, amely mintegy 10 milliárd eurónyi uniós forrás – körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel – kifizetését teheti lehetővé az ország számára.

Címlapkép: Getty Images

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