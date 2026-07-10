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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Gazdaság

Nem várt fordulat az uniós pénzeknél: felfoghatatlan összeg kifizetését hagyták jóvá Magyarországnak

MTI
2026. július 10. 13:20

Az Ecofin pénteki ülésén jóváhagyta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, amely mintegy 10 milliárd eurónyi uniós forrás – körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel – kifizetését teheti lehetővé az ország számára.

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Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.

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Címlapkép: Getty Images
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