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Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
A 2000-es évek elején néhány fiatal magyar egészségügyi szakember daganatos gyerekeket kísért Írországba, ahol először találkoztak az élményterápia fogalmával. Ott tapasztalták meg, hogy a kórházi kezelések után a gyerekek a táborban töltött idő hatására látványos, pozitív lelki változáson mennek keresztül. Ez akkora élmény volt számukra, hogy hazatérve azonnal belevágtak: 2001-ben megszerveztek két, egyenként 35 beteg gyereknek szóló nyári turnust a Római-parton. Így született meg az a „csodavilág” – ahogy egy kis táborozó nevezte –, amelyet ma már Bátor Táborként ismerünk, és amely évente mintegy ötezer gyereknek és családtagnak nyújt gyógyító élményeket. Az alapítvány történetéről, programjairól Simon Detti, a Bátor Tábor regionális ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.
Pénzcentrum: Hová jutottak el azóta infrastrukturálisan és nemzetközi kapcsolataikban?
Simon Detti: A Római-parti kezdetek után 2002-ben indítottuk el a hatvani táborhelyünket, amely azóta is folyamatosan fejlődik. Különleges pillanat volt számunkra Paul Newman látogatása, aki egy kis felajánlással személyesen is hozzájárult a tábor fejlesztéséhez. 2007-ben csatlakoztunk az általa alapított SeriousFun Children’s Network hálózathoz. Ez óriási megtiszteltetés, ugyanakkor komoly szakmai elköteleződést is jelent: szigorú nemzetközi standardoknak kell megfelelnünk a biztonság, az egészségügyi háttér, a terápiás módszerek és az önkéntesség terén. Büszkék vagyunk arra, hogy ezeknek évről évre maradéktalanul eleget teszünk.
Hogyan lehet egy mondatban összefoglalni a Bátor Tábor küldetését?
Úgy, hogy élményekkel gyógyítunk. A betegség a gyerekkor egy fontos részét veszi el: szabályok, kezelések, korlátok közé szorítja a gyerekeket és családjaikat. Mi abban segítünk, hogy ezek a gyerekek újra felszabadultan élhessék meg a gyerekkort. Ennek a hatása messze túlmutat a tábori élményeken, az egész család működésére kihat. Ezt nemcsak érzésből tudjuk: egy 2014-es Yale Egyetem által végzett kutatás kimutatta, hogy a Bátor Táborban szerzett élmények hatására a gyerekek 70–80 százalékánál nő az önbizalom, az önértékelés és a kapcsolatteremtési képesség. Ezek pedig közvetetten a gyógyulást is támogatják.
Milyen programokra épül az éves működésük?
A klasszikus nyári táborainkban 7–18 éves, súlyos vagy krónikus betegséggel élő gyerekeket fogadunk. Ők daganatos betegséggel, krónikus ízületi gyulladással, IBD-vel, hemofíliával, izomdisztrófiával, cisztás fibrózissal, súlyos gerincferdüléssel élnek, vagy szerv-transzplantáción estek át. Emellett vannak olyan turnusok is, ahol a testvérek együtt táborozhatnak. Fontos felismerés volt számunkra, hogy a betegség az egész családot érinti, ezért családi táborokat is szervezünk kisgyerekeseknek, illetve 2013 óta működik a Lélekmadár Táborunk azoknak a családoknak, akik elvesztették gyermeküket. Ma már túl is léptünk a tábor fizikai keretein: kórházi programunkkal a kórtermekbe visszük el a gyógyító élményeket, online programunkkal pedig a képernyőn keresztül segítjük a kezelés alatt álló gyerekeket. A Suliprogram keretében pedig a beteg gyerekek osztályközösségbe való visszailleszkedését támogatjuk szerte az országban.
Milyen visszajelzéseket kapnak a résztvevőktől?
Rengeteg megerősítést kapunk, és talán ezek adják a munkánk igazi értelmét. Egy szülő például úgy fogalmazott: „A Bátor Tábor olyan, mint megérkezni egy napsütötte rétre a vihar után.” Egy másik visszajelzés szerint: „Itt megtanultam, hogy nincs lehetetlen.” Vagy ahogy egy anyuka megfogalmazta: „A Bátor Tábor megerősített bennünket abban, mi döntünk arról, hogy folyamatosan félelemben élünk-e, vagy meglátjuk az élet pozitív oldalát is.” Ezek a mondatok jól mutatják, hogy nemcsak élményeket adunk, hanem szemléletet is – a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt.
Hogyan működik a finanszírozásuk?
Minden programunk ingyenes, működésünket kizárólag vállalati és magánadományokból, illetve az SZJA 1%-os felajánlásokból fedezzük. Tudatos döntés, hogy állami forrásokat nem fogadunk el. Az éves költségvetésünk 900 millió és 1 milliárd forint között alakul - amelynek fontos része például az akadálymentes táborhely és minikórház fenntartása. Költségeink alakulását ugyanazok a gazdasági tényezők befolyásolják, amelyek minden szervezetet és vállalatot érintenek: az infláció, a bérek, az energia- és szolgáltatási díjak emelkedése, programjaink fejlesztése, bővítése. Minden évben gyakorlatilag nulláról indulunk. Éppen ezért törekszünk hosszú távú, stabil partnerségek kialakítására. Emellett fontos számunkra a kiegyensúlyozott bevételi struktúra is – nem szeretnénk egyetlen nagy támogatóra támaszkodni.
Hogyan próbálják bővíteni az adományozói kört?
Többféle kezdeményezésünk van: művészeti aukciók, jótékonysági események, például a Bátor Rally, ahol támogatóink személyesen is meglátogathatják a táborhelyet. A magánadományozás terén is szeretnénk példát mutatni: Magyarországon mi honosítottuk meg a jótékonysági futást, és jól szerepelünk az SZJA 1%-os felajánlások tekintetében - amelyről egyébként az adózók fele még mindig nem rendelkezik. Kiemelt célunk egy stabil, rendszeres adományozói közösség kialakítása, akik akár havi néhány ezer forinttal is hozzájárulnak a működésünkhöz.
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Milyen a kapcsolatuk az egészségügyi rendszerrel?
Napi szinten együttműködünk a hazai egészségügyi intézményekkel. Programjaink kiegészítik a kórházi ellátást: míg az orvosok a testi gyógyulásért felelnek, mi a lelki jólétet támogatjuk. Évente mintegy 50 kezelőközpontból érkeznek résztvevők. Elsődleges szempont a táborozók fizikai és lelki biztonsága; minden turnusban orvosokból, ápolókból, dietetikusokból, gyógytornászokból álló komplett egészségügyi csapat várja őket. Mellettük az önkénteseket is felkészítjük a betegségcsoportokról, hogy tudják, mik a speciális nehézségek és az ezzel járó teendők.
Mi teszi egyedivé a Bátor Tábort a civil szervezetek között?
Egyrészt a teljes függetlenségünk a politikától és az államtól, másrészt a működésünk átláthatósága és professzionalizmusa. Ugyanazokat az elszámoltathatósági és működési elveket alkalmazzuk, mint az üzleti szférában. Emellett hatalmas erőforrásunk az önkéntes közösségünk: ma már több mint 3500 fő tartozik ide, évente mintegy 600 gondosan kiválasztott és képzett, aktív önkéntessel dolgozunk. Ők adják a tábor lelkét. Hisszük, hogy nemcsak a gyerekek életére vagyunk hatással, hanem hozzájárulunk az önkéntesség és az adományozás kultúrájának fejlődéséhez is Magyarországon.
Pénzcentrum: Hogyan látja a következő 25 évet?
A célunk változatlan: minél több beteg gyereknek és családnak segíteni visszaadni a reményt, az erőt és a gyerekkor örömét. Ha ezt továbbra is ilyen szakmai színvonalon és egyre szélesebb körben tudjuk megtenni, akkor jó úton járunk.
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