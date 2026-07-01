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Aggódó férfi néz a laptop képernyőjén, akinek pénzügyi megtakarításait ellopták a bankkártyáról, mivel a pénzcsalás eredménye. Felzaklatott ideges ember válik online csalók áldozatává
Gazdaság

Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el

Pénzcentrum
2026. július 1. 18:16

Újabb adathalász csalásra figyelmeztet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat. A megtévesztő üzenetek szerint a címzett mobiltelefon vezetés közbeni használata miatt szabálysértést követett el, a bírság befizetéséhez pedig egy linkre kell kattintania.

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A rendőrség tájékoztatása szerint az e-mailben található hivatkozás egy olyan weboldalra vezet, ahol elsőként a jármű rendszámát kérik. Ezt követően egy hivatalos fizetési felületre hasonlító oldal jelenik meg, amelynek egyetlen célja, hogy megszerezze az áldozatok bankkártyaadatait.

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A csalók ezúttal is igyekeznek hitelesnek tűnni: feladóként a "Magyar Országos Központ" nevű szervezetet tüntetik fel, az üzenetet pedig az "Országos Rendőrségi Főkapitányság" nevében írják alá. A BRFK azonban hangsúlyozza, hogy egyik elnevezés sem valós. Magyarországon nincs "Magyar Országos Központ" nevű állami szerv, a rendőrség hivatalos neve pedig Országos Rendőr-főkapitányság, nem pedig Országos Rendőrségi Főkapitányság.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal kezelje az ilyen megkereséseket. Minden esetben érdemes ellenőrizni a feladó e-mail-címét, és semmiképpen sem szabad automatikusan rákattintani az üzenetben szereplő linkekre. Ugyancsak fontos, hogy ismeretlen vagy gyanús weboldalakon senki ne adja meg bankkártyaadatait vagy más személyes információit.

A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy egy esetleges bírság valódiságát mindig hivatalos csatornákon kell ellenőrizni. Ha valaki bizonytalan egy beérkező üzenet hitelességével kapcsolatban, érdemes közvetlenül felvenni a kapcsolatot az érintett hatóság ügyfélszolgálatával.

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A BRFK szerint a csalók folyamatosan fejlesztik módszereiket: egyre élethűbb logókat, hivatalosnak tűnő megfogalmazásokat és ismert online fizetési felületekre megszólalásig hasonlító oldalakat készítenek annak érdekében, hogy megtévesszék az áldozatokat. Éppen ezért még egy kisebb összegűnek tűnő bírság esetén sem szabad elhamarkodottan fizetni, mert egyetlen óvatlan kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy a csalók megszerezzék a bankszámlához tartozó adatokat.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 órája
Rendőrségtől a büntit ajánlott levélben kapod vagy az Ügyfélkapura, elég alacsony lehet az IQ-ja annak aki ilyen trükknek bedől.
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