Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón

A folyószámlahitel sokak számára jelenti a gyors megoldást, amikor a fizetés már elfogyott, de a következő jóváírás még várat magára. Bár a konstrukció néhány napos vagy hetes pénzhiány áthidalására készült, a bankok tapasztalatai szerint egyre eltérőbb módon használják az ügyfelek. Míg több pénzintézet szerint továbbra is átmeneti likviditási segítséget jelent, az OTP adatai alapján a folyószámlahitelt használók mintegy 70 százaléka hónapról hónapra kihasználja a hitelkeretét. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan alakult az elmúlt évben a folyószámlahitel-piac, kik veszik igénybe leggyakrabban ezt a hitelformát, és milyen veszélyekre hívják fel a figyelmet a bankok és a szakértők.

Amikor elfogy a fizetés a hónap végére, sokak számára a folyószámlahitel jelenti a gyors megoldást. A bankszámlához kapcsolódó hitelkeretből külön igénylés nélkül lehet költeni, a felhasznált összeget pedig a következő jóváírás automatikusan csökkenti. Éppen ez a kényelem az, ami miatt sokan megfeledkeznek arról, hogy a folyószámlahitel az egyik legdrágább lakossági hiteltermék.

A folyószámlahitel a lakossági bankszámlához kapcsolódó, átmeneti pénzhiány áthidalására szolgáló fogyasztási hitel. A bank egy előre meghatározott hitelkeretet biztosít, amelynek erejéig akkor is lehet fizetni vagy készpénzt felvenni, ha a számlán már nincs saját pénz. A hitel szabadon felhasználható, külön hitelcél megjelölése nélkül. A felhasznált összeget a számlára érkező jóváírások automatikusan törlesztik. Amin viszont rendkívül fontos az az, hogy a hitelkeret nagyságát elsősorban a rendszeres jövedelem és a bank belső hitelbírálati szabályai határozzák meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben A bankok tapasztalatai szerint a hitelkártya egyre inkább a tudatos pénzügyi tervezés és a kedvezmények kihasználásának eszközévé válik.

Az azonnali hozzáférésnek ára van

A folyószámlahitel legnagyobb előnye, hogy nincs szükség új hitelbírálatra minden alkalommal, amikor pénzre van szükség. A hitelkeret bármikor felhasználható, és kamatot csak a ténylegesen igénybe vett összeg után kell fizetni. Ugyanez azonban a legnagyobb kockázata is. Mivel a hitel automatikusan rendelkezésre áll, sok ügyfél észre sem veszi, hogy rendszeresen hitelből finanszírozza a havi kiadásait.

A folyószámlahitel kamata és teljes hiteldíjmutatója jellemzően jóval magasabb, mint egy személyi kölcsöné vagy egy lakáshitelé. Emiatt ezt a konstrukciót elsősorban néhány napos vagy néhány hetes likviditási problémák áthidalására érdemes használni, nem pedig tartós finanszírozásra. Ha valaki hónapokon keresztül folyamatosan mínuszban tartja a számláját, a kamatköltségek gyorsan jelentőssé válhatnak.

Sokan nem tudják, hogy a lakáshitelüket is befolyásolhatja

Ha valaki később lakáshitelt vagy személyi kölcsönt szeretne felvenni, a bank a hitelbírálat során megvizsgálja az ügyfél meglévő hitelkötelezettségeit is. Ennek része a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) alkalmazása, amely azt határozza meg, hogy a hitelfelvevő havi nettó, igazolt jövedelmének legfeljebb mekkora része fordítható hiteltörlesztésre. A JTM a Magyar Nemzeti Bank adósságfék-szabályozásának egyik eleme, célja pedig a háztartások túlzott eladósodásának megelőzése. Ez azt jelenti, hogy egy korábban megnyitott, de ritkán használt folyószámlahitel is csökkentheti az új hitel felvételének lehetőségét.

Mire való valójában?

A folyószámlahitel megfelelő választás lehet olyan helyzetekben, amikor néhány napra vagy legfeljebb néhány hétre van szükség plusz forrásra, és biztosan érkezik olyan jövedelem, amelyből a felhasznált összeg rövid időn belül visszafizethető.

Ilyen lehet például:

egy váratlan autójavítás,

egy elromlott háztartási gép cseréje,

néhány napos átmeneti pénzhiány a fizetésig.

Tartós pénzügyi problémák kezelésére ugyanakkor nem ez a megfelelő hitelforma, mert hosszabb idő alatt jelentős kamatköltséget eredményezhet.

Miben különbözik egy személyi kölcsöntől?

A személyi kölcsönnél előre ismert a futamidő, a havi törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg. A folyószámlahitel ezzel szemben folyamatosan rendelkezésre álló hitelkeret, amelyet az ügyfél bármikor újra felhasználhat, amint a korábbi tartozását részben vagy egészben visszafizette. Emiatt könnyebb elveszíteni a kontrollt a kiadások felett.

Argyelán János, a Bankmonitor elemzője a Pénzcentrum megkeresésére elmondta: a folyószámlahitelek esetében jelenleg nagyjából 30 százalékos THM-mel találkozhatnak az ügyfelek, ugyanakkor az egyes bankok ajánlatai között jelentős eltérések lehetnek. A különböző hiteltermékek teljes hiteldíjmutatója akár 5-10 százalékponttal is eltérhet.

Az elemző felhívta a figyelmet arra is, hogy a folyószámlahiteleknek nemcsak a kamata jelenthet költséget. Egyes bankok éves rendelkezésre tartási vagy fenntartási díjat is felszámítanak a hitelkeret után, amelyet akkor is meg kell fizetni, ha az ügyfél egyáltalán nem használja a folyószámlahitelt.

A személyi kölcsönökhöz képest a folyószámlahitel lényegesen drágább finanszírozási forma. Míg a legkedvezőbb személyi kölcsönök kamata jelenleg valamivel 9 százalék felett kezdődik, és 10 százalék alatti THM-mel is elérhetők ajánlatok, addig a folyószámlahitelek esetében a 30 százalék körüli THM tekinthető jellemzőnek.

- mondta Argyelán János, hozzátéve: a folyószámlahitel elsősorban átmeneti pénzhiány kezelésére jelenthet megfelelő megoldást. Akkor lehet indokolt az igénybevétele, ha valakinek egy váratlan kiadás vagy egy kisebb hó végi pénzhiány miatt rövid időre van szüksége plusz forrásra, és biztos abban, hogy néhány hónapon belül vissza tudja tölteni a felhasznált hitelkeretet.

Nagyobb összegű kiadások finanszírozására ugyanakkor nem ezt a hitelformát érdemes választani. Az elemző szerint ilyen esetekben célszerűbb fix futamidejű konstrukciót, például személyi kölcsönt igényelni, mert annak költségei kiszámíthatóbbak és általában jóval alacsonyabbak.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a mindennapi megélhetést nem érdemes folyószámlahitelből finanszírozni. Ha valakinél rendszeresen elfogy a pénz a hónap vége előtt anélkül, hogy rendkívüli kiadása merült volna fel, akkor a folyószámlahitel használata könnyen tartós állapottá válhat. Ez hosszabb távon egyre nagyobb hitelkihasználtsághoz és növekvő kamatterhekhez vezethet. Ilyen helyzetben elsőként a családi költségvetést érdemes felülvizsgálni, és megkeresni azokat a kiadásokat vagy bevételi lehetőségeket, amelyekkel tartósan javítható a pénzügyi egyensúly.

Mit mondanak a bankok?

A Pénzcentrum megkereste a pénzintézeteket azzal kapcsolatban, hogy mennyire népszerűek jelenleg a folyószámlahitel-konstrukciók, illetve az elmúlt egy évben hogyan változott a szerződés megkötések száma.

A K&H Bank tapasztalatai szerint az elmúlt egy évben jelentősen nőtt a folyószámlahitel-állomány és a szerződések száma is. A pénzintézet ezt elsősorban annak tulajdonítja, hogy tavaly elérhetővé vált a teljesen digitális igénylési folyamat a mobilbankban, amelyben Kate, a bank digitális pénzügyi asszisztense is segíti az ügyfeleket. Ennek köszönhetően a folyószámlahitel igénylése egyszerűbbé és gyorsabbá vált.

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A bank szerint az új folyószámlahitel-szerződéseket jellemzően a meglévő ügyfelek kötik meg, elsősorban a mobilbankon keresztül. A terméket leggyakrabban a 20 és 50 év közötti korosztály veszi igénybe.

A K&H közlése alapján az elmúlt egy évben nem változott érdemben a folyószámlahitel-keretek kihasználtsága. A késedelmes tartozások arányában, valamint az ügyfelek fizetési fegyelmében sem tapasztaltak számottevő elmozdulást a szezonalitásoktól megtisztított adatok alapján. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a folyószámlahitelt elsősorban átmeneti likviditási problémák áthidalására érdemes használni, nem pedig tartós finanszírozási eszközként. Tapasztalataik szerint ügyfeleik többsége ennek megfelelően használja ezt a hitelkonstrukciót.

Az Erste Banknál az elmúlt egy évben a hitelkártya- és folyószámlahitel-állomány alakulása a piaci trendeknek megfelelően alakult. A pénzintézet közlése szerint nőtt az újonnan értékesített folyószámlahitelek száma, miközben a folyószámlahitel-keretek kihasználtsága lényegében nem változott az előző évhez képest.

A bank tapasztalatai szerint folyószámlahitellel elsősorban a középkorú, családos ügyfelek rendelkeznek. Ők jellemzően biztonsági tartalékként tekintenek erre a hitelformára, amelyet inkább kisebb, váratlan kiadások finanszírozására használnak. Az Erste szerint az elmúlt években a fizetési fegyelem sem változott érdemben. A késedelmes folyószámlahitel-tartozások arányában nem tapasztaltak számottevő elmozdulást.

Aktív számlahasználók előnyben

Az MBH Bank szerint a folyószámlahitel-piacon továbbra is visszafogott a kereslet. A pénzintézet tapasztalatai alapján a folyószámlahitelek darabszáma historikusan alacsony szinten van, ami arra utal, hogy az ügyfelek kisebb arányban veszik igénybe ezt a finanszírozási formát. A bank közlése szerint az új folyószámlahitel-szerződések száma az elmúlt egy évben inkább stagnált. A fedezetlen hitelezés bővülését jelenleg elsősorban a személyi kölcsönök hajtják, amelyek digitálisan, gyorsan és egyre egyszerűbb feltételekkel érhetők el.

Az MBH Bank tapasztalatai alapján a folyószámlahitelt elsősorban rendszeres jövedelemmel rendelkező, aktív számlahasználó ügyfelek veszik igénybe. A hitelkeretek kihasználtsága továbbra is erősen ciklikus, ami azt mutatja, hogy a terméket az ügyfelek jellemzően átmeneti likviditási problémák kezelésére használják.

A pénzintézet elmondta: a folyószámlahitelek esetében a 90 napon túli késedelem aránya a korábbi csúcsot követően mérséklődött, majd enyhe emelkedést mutatott, ugyanakkor továbbra is kezelhető szinten maradt. A fizetési fegyelem összességében stabil, egyes ügyfélcsoportoknál pedig enyhe javulás is megfigyelhető.

A bank hangsúlyozta, hogy a folyószámlahitel továbbra is elsősorban rövid távú, átmeneti likviditási eszközként szolgál. Bár egy szűkebb ügyfélkör tartósabban is használja, a termék elsődleges célja továbbra is a jövedelmi ingadozások áthidalása és a pénzügyi rugalmasság biztosítása.

Az OTP Banknál az elmúlt egy évben a folyószámlahitel-állomány lényegében változatlan maradt az előző évhez képest. A pénzintézet ugyanakkor arról számolt be, hogy az új folyószámlahitel-szerződések száma csökkent. A bank tapasztalatai szerint a folyószámlahitelt elsősorban a családos és a fiatal felnőtt ügyfelek veszik igénybe. Ez a két ügyfélcsoport adja a terméket használók közel 80 százalékát.

A folyószámlahitel-keretek kihasználtságában nem történt érdemi változás az elmúlt egy évben. Az új ügyfelek a hitelkeretet kezdetben óvatosabban használják, néhány hónap elteltével azonban jellemzően kialakul egy stabil hitelkeret-kihasználási szint. A pénzintézet szerint a fizetési fegyelemben sem tapasztalható változás a korábbi évekhez képest.

- jegyezte meg a bank.

Érdekes képet mutat ugyanakkor a folyószámlahitelek felhasználása. Míg a bankok többsége szerint ezt a konstrukciót elsősorban átmeneti likviditási problémák áthidalására használják az ügyfelek, az OTP tapasztalatai alapján inkább tartós finanszírozási formává vált. A folyószámlahitelt használó ügyfelek mintegy 70 százaléka ugyanis hónapról hónapra igénybe veszi a rendelkezésére álló hitelkeretet.

A CIB Banknál az elmúlt egy évben nem történt számottevő változás a folyószámlahitel-állományban. A pénzintézet közlése szerint az új folyószámlahitel-szerződések száma is lényegében az előző év azonos időszakának szintjén alakult.

A bank tapasztalatai alapján a folyószámlahitel-keretek kihasználtságában nem történt érdemi változás az elmúlt egy év során. A késedelmes tartozások arányában sem figyeltek meg kiugró elmozdulást, és az ügyfelek fizetési fegyelme is stabil maradt. A CIB Bank válasza alapján a folyószámlahitel-piacot jelenleg kiegyensúlyozott kereslet jellemzi, sem az állomány, sem az új szerződések, sem a hitelkeretek használatában nem látható jelentősebb változás.