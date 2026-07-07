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Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
Vásárlás

Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok

Pénzcentrum
2026. július 7. 17:00

Ahogy megérkezik a jó idő, a konyha egyre gyakrabban költözik ki a teraszra, a kertbe vagy akár a természetbe. A grillezés ma már jóval több, mint néhány szelet hús vagy kolbász megsütése: miközben a vásárlók továbbra is ragaszkodnak a jól bevált klasszikusokhoz, egyre nyitottabbak az új ízekre és a tudatosabb választásokra. 

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A PENNY-től megtudtuk, hogy kínálatukban - a vásárlói igényekhez igazítva - a húsok és kolbászok terén is látványos a választék bővülése: a hagyományos grillkolbászok, pácolt tarja, csirkemell és sertésszeletek mellett egyre keresettebbek a különleges fűszerezésű, előkészített grilltermékek. A vásárlók szívesen választanak olyan megoldásokat, amelyek gyorsan elkészíthetők, mégis éttermi élményt nyújtanak – legyen kolbászokról, pácban érlelt húsokról, pikáns grillválogatásokról vagy prémiumabb alapanyagokról. A kényelem mellett az ízélmény is fontos szempont: a klasszikus magyaros fűszerezés továbbra is népszerű, de mind nagyobb teret kapnak a füstös, csípős vagy nemzetközi ihletésű grillízek is.

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Ugyanakkor a grillszezon ma már nem kizárólag a hagyományos húsételekről szól. A növényi alapú alternatívák nemcsak a vegán étrendet követők körében népszerűek, hanem azoknál is, akik könnyebb, változatosabb vagy fenntarthatóbb fogásokat tennének az asztalra. 

Mindez azt jelzi, hogy Magyarországon is átalakulóban van a grillkultúra. A vásárlók továbbra is ragaszkodnak a jól bevált klasszikusokhoz, de egyre nyitottabbak az új ízekre és a tudatosabb választásokra. A grillszezon így már nemcsak egy nyári program, hanem egyre inkább életstílus: közös sütögetés, kísérletezés és változatosabb étkezés egyben.

Címlapkép: Pénzcentrum
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