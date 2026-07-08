Trump bejelentése megütötte a magyar tőzsdét: nagyot estek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 849,44 pontos, 0,6 százalékos csökkenéssel, 140 842,29 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy szerdán kedvezőtlen hangulatban kereskedtek a nemzetközi tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén is.

A negatív hangulat annak tudható be, hogy 11 óra körül kijött az a hír, amely szerint Donald Trump amerikai elnök kijelentette, nincs Iránnal béketárgyalás, újra fegyverkezésbe kezdtek. Ez megütötte a BUX indexet is, és a nap végén 0,6 százalékos csökkenéssel zárt.

Kifejtette, hogy a forgalom átlag felett alakult a BÉT-en, élénk volt a kereskedés az OTP, a Richter és a Mol részvényeivel. A Mol árfolyamának emelkedése közvetlen összefüggésben van az olajárak növekedésével, az OTP részvények csökkenése mögött profitrealizálás állhat, a Richter árfolyamának esését pedig az elemző azzal magyarázta, hogy a nagyobb intézményi befektetők elhagyják a magyar piacot. és inkább a biztonságosabb nyugati vagy amerikai piacokra helyezik át befektetéseiket.

A Mol 54 forinttal, 1,39 százalékkal 3948 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

54 forinttal, 1,39 százalékkal 3948 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 440 forinttal, 0,96 százalékkal 45 350 forintra csökkent, forgalmuk 24,3 milliárd forintot tett ki.

ára 440 forinttal, 0,96 százalékkal 45 350 forintra csökkent, forgalmuk 24,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2670 forintra esett, forgalma 894,8 millió forint volt.

árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2670 forintra esett, forgalma 894,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 270 forinttal, 2,2 százalékkal 12 010 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9398,11 ponton zárt szerdán, ez 10,57 pontos, 0,11 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.