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Gazdaság

Trump bejelentése megütötte a magyar tőzsdét: nagyot estek a vezető részvények

Pénzcentrum
2026. július 8. 17:52

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 849,44 pontos, 0,6 százalékos csökkenéssel, 140 842,29 ponton zárt szerdán.

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A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy szerdán kedvezőtlen hangulatban kereskedtek a nemzetközi tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén is.

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A negatív hangulat annak tudható be, hogy 11 óra körül kijött az a hír, amely szerint Donald Trump amerikai elnök kijelentette, nincs Iránnal béketárgyalás, újra fegyverkezésbe kezdtek. Ez megütötte a BUX indexet is, és a nap végén 0,6 százalékos csökkenéssel zárt.

Kifejtette, hogy a forgalom átlag felett alakult a BÉT-en, élénk volt a kereskedés az OTP, a Richter és a Mol részvényeivel. A Mol árfolyamának emelkedése közvetlen összefüggésben van az olajárak növekedésével, az OTP részvények csökkenése mögött profitrealizálás állhat, a Richter árfolyamának esését pedig az elemző azzal magyarázta, hogy a nagyobb intézményi befektetők elhagyják a magyar piacot. és inkább a biztonságosabb nyugati vagy amerikai piacokra helyezik át befektetéseiket.

  • A Mol 54 forinttal, 1,39 százalékkal 3948 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 440 forinttal, 0,96 százalékkal 45 350 forintra csökkent, forgalmuk 24,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2670 forintra esett, forgalma 894,8 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 270 forinttal, 2,2 százalékkal 12 010 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9398,11 ponton zárt szerdán, ez 10,57 pontos, 0,11 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
49 perce
Trump megint tett egy szívességet Putler elvtársának mert már nagyon rosszul állt az ukrán fronton.
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