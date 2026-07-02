A kormány százezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló diákok számára
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
Bár általánosan elfogadott nézet, hogy az egyetemi diploma magasabb keresetet biztosít, egy új kutatás szerint ez nagymértékben attól függ, milyen szakon tanul valaki tovább. Brit adatok szerint az orvosi és közgazdasági képzések kiemelkedő pénzügyi előnyt jelenthetnek, de egyes művészeti vagy bölcsész szakok elvégzése akár veszteséges döntésnek is bizonyulhat. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján Magyarországon is jól látszik, hogy óriási különbségek vannak a diplomák munkaerőpiaci értéke között.
Nem minden diploma jelent automatikusan magasabb fizetést és biztos anyagi előnyt – erre jutott az Institute for Fiscal Studies (IFS) friss brit kutatása, amely azt vizsgálta, mekkora pénzügyi haszna van az egyes egyetemi szakok elvégzésének egy teljes élet alatt, írja a BBC.
A kutatás szerint átlagosan ugyan még mindig megéri egyetemre járni: a diplomások nettó keresete átlagosan az Egyesült Királyságban mintegy 100 ezer fonttal haladja meg a nem diplomásokét. Az eredmények ugyanakkor rendkívül nagy különbségeket mutatnak a különböző képzések között.
Az orvosi diplomával rendelkezők például akár 400 ezer fonttal is többet kereshetnek életük során, de a közgazdasági végzettség is jó beketetésnek bizonyult. Ezzel szemben több kreatív művészeti, nyelvi vagy filozófiai szak esetében a pénzügyi megtérülés minimális, sőt egyes diplomások összességében rosszabbul járhatnak, mint azok, akik nem mentek egyetemre.
Magyarországon is hatalmas a különbség a szakok között
A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) tavalyi adatai jól mutatják, hogy Magyarországon sem mindegy, milyen diplomát szerez valaki. A legfrissebb adatok szerint a frissen végzett diplomások többsége 3 hónapon belül talál munkát. Az átlagosnál magasabb arányban kerestek és találtak munkát a művészetközvetítés (54,2 százalék), az orvos-és egészségtudományi (53,5 százalék), a pedagógus (39,3 százalék), illetve a természettudományi képzési területen (41,7 százalék) végzett hallgatók.
Ezzel szemben az agrár (11,6 százalék), a bölcsészettudományi (9,1 százalék), a művészet (13,6 százalék), valamint a társadalomtudományi szakokon (8,5 százalék) végzettek között találhatóak a legnagyobb arányban olyanok, akik kerestek, de nem találtak munkát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fizetések tekintetében is nagy különbségek vannak. A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint pályakezdő diplomásként a legjobban államtudományi, műszaki és informatikai végzettséggel kereshetünk, a legalacsonyabb fizetéseket pedig jellemzően a művészeti végzettségek adják.
Nem érdemes csak a fizetés alapján dönteni
Több szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy számos képzés – különösen a művészeti és bölcsész szakok – választását nem kizárólag a várható fizetés motiválja, ezek ugyanis olyan ágazatokat szolgálnak ki, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból is fontos szerepet töltenek be.
A magyar adatok alapján is hasonló következtetés rajzolódik ki: a diploma továbbra is jelentős előnyt jelent a munkaerőpiacon, azonban korántsem mindegy, milyen szakon szerez valaki végzettséget. A különböző képzések között már a pályakezdő bérekben is több százezer forintos havi eltérés mutatkozik, ami hosszabb távon akár több tízmillió forintos különbséget is jelenthet a keresetekben.
100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a Tisza-kormány – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.
Nem várt döntést hozott a magyar miniszter a pokoli hőség miatt: rengeteg diákot és tanárt érint a változás
A szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadó miatt az oktatási intézmények és a nyári táborok is rendkívüli intézkedéseket vezettek be.
"Olyan kövér a feladat, mint te!" – döbbenetes részletek derültek ki a magyar iskolákban zajló megalázásokról
Több mint 1200 panasz érkezett tavaly az oktatási ombudsmanhoz, a bejelentések jelentős része pedagógusok bántalmazó, megalázó viselkedése, és kortárs erőszak miatt született.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
Interjút készítettünk Rakovszky Andorással, a Veres Péter gimnázium igazgatójával.
Csaknem teljes tilalmat vezetnek be a mesterséges intelligenciát használó eszközökre az általános iskolás gyerekek számára
Minden megváltozhat a magyar iskolákban, teljesen új rendszer jön: alaposan felforgatja a szektort Lannert Judit
A kormány egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezettel jelentősen lazítana a tankerületek központosított rendszerén.
A tanév rendje 2026/27-es menetrendje szerint a következő tanév 180 tanítási napból áll majd.
Már csak hajszál választja el az EU-t a 2030-as cél teljesítésétől, de több országban romlott a helyzet.
A következő tanévtől megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, így a jelenlegi kettős irányítást egyszemélyi vezetés váltja fel.
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Szeptembertől visszatérhet az Erasmus, de a HÖOK szerint ez még önmagában nem garantálja a hallgatói mobilitás látványos növekedését.
Erre a veszélyes csapdára kevesen gondolnak a mesterséges intelligencia kapcsán: így veszi át észrevétlenül az irányítást a gondolataink felett
A technológiai vívmányok azt ígérik, hogy időt spórolnak nekünk, a valóságban azonban sokak élménye lehet az, hogy a felszabadult perceket azonnal újabb elvárások szippantják be.
A legkisebbeknél már ősztől rugalmasabbá válhat a tanórák hossza.
Kiderült, gyorsított eljárásban alakítják át a tankönyvkínálatot: óriási változás jön a hazai iskolákban
Az Oktatási Minisztérium rendkívül szoros, mindössze tíznapos határidővel hirdetett gyorsított eljárást a könyvkiadóknak a 2026/2027-es tanév tankönyvkínálatának bővítésére.
Szörnyű tragédia: kizuhant egy gyermek a József Attila Gimnázium ablakán - Lannert Judit is megszólalt az ügyben
A minisztérium közlése szerit a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel.
Alapjaiban szabná át az oktatást Lannert Judit: változhat a gimnáziumi rendszer és a pedagógusok értékelése is
Az érettségit ugyan nem törölné el, de a 21. század követelményeihez igazítaná.
A rászoruló családok terheit enyhítő 100 ezer forintos iskolakezdései támogatás részletszabályait június közepéig dolgozzák ki a minisztériumok.
A kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután az eddigi szabályozást alkalmatlannak és túl bürokratikusnak minősítette.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.