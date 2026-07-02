Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod

Bár általánosan elfogadott nézet, hogy az egyetemi diploma magasabb keresetet biztosít, egy új kutatás szerint ez nagymértékben attól függ, milyen szakon tanul valaki tovább. Brit adatok szerint az orvosi és közgazdasági képzések kiemelkedő pénzügyi előnyt jelenthetnek, de egyes művészeti vagy bölcsész szakok elvégzése akár veszteséges döntésnek is bizonyulhat. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján Magyarországon is jól látszik, hogy óriási különbségek vannak a diplomák munkaerőpiaci értéke között.

Nem minden diploma jelent automatikusan magasabb fizetést és biztos anyagi előnyt – erre jutott az Institute for Fiscal Studies (IFS) friss brit kutatása, amely azt vizsgálta, mekkora pénzügyi haszna van az egyes egyetemi szakok elvégzésének egy teljes élet alatt, írja a BBC.

A kutatás szerint átlagosan ugyan még mindig megéri egyetemre járni: a diplomások nettó keresete átlagosan az Egyesült Királyságban mintegy 100 ezer fonttal haladja meg a nem diplomásokét. Az eredmények ugyanakkor rendkívül nagy különbségeket mutatnak a különböző képzések között.

Az orvosi diplomával rendelkezők például akár 400 ezer fonttal is többet kereshetnek életük során, de a közgazdasági végzettség is jó beketetésnek bizonyult. Ezzel szemben több kreatív művészeti, nyelvi vagy filozófiai szak esetében a pénzügyi megtérülés minimális, sőt egyes diplomások összességében rosszabbul járhatnak, mint azok, akik nem mentek egyetemre.

Magyarországon is hatalmas a különbség a szakok között

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) tavalyi adatai jól mutatják, hogy Magyarországon sem mindegy, milyen diplomát szerez valaki. A legfrissebb adatok szerint a frissen végzett diplomások többsége 3 hónapon belül talál munkát. Az átlagosnál magasabb arányban kerestek és találtak munkát a művészetközvetítés (54,2 százalék), az orvos-és egészségtudományi (53,5 százalék), a pedagógus (39,3 százalék), illetve a természettudományi képzési területen (41,7 százalék) végzett hallgatók.

Ezzel szemben az agrár (11,6 százalék), a bölcsészettudományi (9,1 százalék), a művészet (13,6 százalék), valamint a társadalomtudományi szakokon (8,5 százalék) végzettek között találhatóak a legnagyobb arányban olyanok, akik kerestek, de nem találtak munkát.

A fizetések tekintetében is nagy különbségek vannak. A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint pályakezdő diplomásként a legjobban államtudományi, műszaki és informatikai végzettséggel kereshetünk, a legalacsonyabb fizetéseket pedig jellemzően a művészeti végzettségek adják.

Nem érdemes csak a fizetés alapján dönteni

Több szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy számos képzés – különösen a művészeti és bölcsész szakok – választását nem kizárólag a várható fizetés motiválja, ezek ugyanis olyan ágazatokat szolgálnak ki, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból is fontos szerepet töltenek be.

A magyar adatok alapján is hasonló következtetés rajzolódik ki: a diploma továbbra is jelentős előnyt jelent a munkaerőpiacon, azonban korántsem mindegy, milyen szakon szerez valaki végzettséget. A különböző képzések között már a pályakezdő bérekben is több százezer forintos havi eltérés mutatkozik, ami hosszabb távon akár több tízmillió forintos különbséget is jelenthet a keresetekben.