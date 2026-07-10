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Világ

Súlyos fordulat: tízmilliókat érintő üzemanyagkrízis rázta meg Oroszországot az ukrán támadások után

Pénzcentrum
2026. július 10. 19:14

Az ukrán dróntámadások következtében Oroszország súlyos, több tízmillió embert érintő üzemanyaghiánnyal küzd. Az orosz vezetés hivatalosan is elismerte a helyzet komolyságát, ezért exporttilalmat vezetett be, és mobil olajfinomítók telepítésével igyekszik kezelni a kialakult válságot - közölte a Gazeta.

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Az oroszországi töltőállomások előtt az utóbbi hetekben állandósultak a hosszú kocsisorok. A probléma ráadásul országos szintű, a Financial Times becslései alapján ugyanis a regionális korlátozások miatt mintegy 50 millió embert érinthetnek az átmeneti ellátási zavarok. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyre magasabb rangú döntéshozók kénytelenek megszólalni az ügyben. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újságírók előtt nyíltan elismerte az ellátási hiányt és a benzinkutak bizonytalan működését, amelyet az ukrán dróntalálatok miatt meghibásodott olajfinomítók számlájára írt.

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Bár Novak hangsúlyozta, hogy az ország továbbra is elegendő finomítói kapacitással rendelkezik, a belső piac stabilizálása érdekében betiltották az üzemanyag-kivitelt. A miniszterelnök-helyettes szerint a helyzetet tovább rontják a hiányból nyerészkedni próbáló spekulánsok.

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Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő eközben arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak kellene nyomást gyakorolnia Kijevre a támadások leállítása érdekében. Erre azonban kevés az esély, mivel Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy az olajfinomítók elleni csapások éppen a háború lezárását segíthetik elő.

Moszkva eközben nagy erőkkel keresi a technikai megoldást a válságra. Felmerült a kisméretű, mobil finomítók telepítése, amelyek földrajzilag szétszórva sokkal nehezebb célpontot nyújtanának az ukrán erőknek. Ezek a viszonylag gyorsan, 8-12 hónap alatt üzembe helyezhető létesítmények évente egymillió tonnás kapacitásra lennének képesek, ám cserébe csupán egy-kétféle termék, jellemzően benzin vagy gázolaj előállítására alkalmasak.
Címlapkép: Getty Images
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