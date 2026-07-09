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Sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói: ezt üzente a bútorláncnak a szakszervezet
Figyelmeztető sztrájkot tartanak az IKEA dolgozói csütörtökön. A dolgozók egységes, 6 százalékos alapbéremelést, rendszeres bértárgyalásokat és bértranszparenciát követelnek. A szakszervezet szerint a mostani akciót további sztrájkok is követhetik.
Figyelmeztető sztrájkot tartanak az IKEA dolgozói a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) tájékoztatása szerint. A munkabeszüntetést 10 és 12 óra között hirdették meg, miután a szakszervezet szerint hónapokon keresztül nem sikerült megállapodásra jutniuk a munkáltatóval.
A KASZ közlése szerint több alkalommal is javaslatokat tettek a dolgozók helyzetének javítására, azonban ezekre nem érkezett olyan ajánlat, amelyet elfogadhatónak tartottak volna. Emiatt a munkavállalók most egységes követeléseket fogalmaztak meg.
A dolgozók többek között 6 százalékos alapbéremelést, rendszeres bértárgyalásokat, nagyobb bérátláthatóságot, valamint a kollektív szerződés megkötésének megkezdését szeretnék elérni.
A szakszervezet szerint a munkavállalók összefogása jelentős erősödést mutatott az elmúlt időszakban, ugyanis a szakszervezeti tagság hónapok alatt többszörösére nőtt. A KASZ úgy véli, ez is azt mutatja, hogy a dolgozók egyre aktívabban szeretnének részt venni saját érdekeik képviseletében.
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A szakszervezet jelezte, hogy amennyiben nem születik megfelelő megállapodás, a sztrájkbizottság a továbbiakban korlátlanul, bármikor meghirdetheti az újabb sztrájkakciókat a munkáltató előzetes tájékoztatása mellett.
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