Sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói: ezt üzente a bútorláncnak a szakszervezet

Figyelmeztető sztrájkot tartanak az IKEA dolgozói csütörtökön. A dolgozók egységes, 6 százalékos alapbéremelést, rendszeres bértárgyalásokat és bértranszparenciát követelnek. A szakszervezet szerint a mostani akciót további sztrájkok is követhetik.

Figyelmeztető sztrájkot tartanak az IKEA dolgozói a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) tájékoztatása szerint. A munkabeszüntetést 10 és 12 óra között hirdették meg, miután a szakszervezet szerint hónapokon keresztül nem sikerült megállapodásra jutniuk a munkáltatóval.

A KASZ közlése szerint több alkalommal is javaslatokat tettek a dolgozók helyzetének javítására, azonban ezekre nem érkezett olyan ajánlat, amelyet elfogadhatónak tartottak volna. Emiatt a munkavállalók most egységes követeléseket fogalmaztak meg.

A dolgozók többek között 6 százalékos alapbéremelést, rendszeres bértárgyalásokat, nagyobb bérátláthatóságot, valamint a kollektív szerződés megkötésének megkezdését szeretnék elérni.

A szakszervezet szerint a munkavállalók összefogása jelentős erősödést mutatott az elmúlt időszakban, ugyanis a szakszervezeti tagság hónapok alatt többszörösére nőtt. A KASZ úgy véli, ez is azt mutatja, hogy a dolgozók egyre aktívabban szeretnének részt venni saját érdekeik képviseletében.

A szakszervezet jelezte, hogy amennyiben nem születik megfelelő megállapodás, a sztrájkbizottság a továbbiakban korlátlanul, bármikor meghirdetheti az újabb sztrájkakciókat a munkáltató előzetes tájékoztatása mellett.