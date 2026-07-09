2026. július 9. csütörtök Lukrécia
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Malmö, Sweden - July 19, 2024: Large IKEA signs on the blue facade of the IKEA store, a swedish multinational company that markets flat-pack furniture.
Gazdaság

Sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói: ezt üzente a bútorláncnak a szakszervezet

Pénzcentrum
2026. július 9. 10:42

Figyelmeztető sztrájkot tartanak az IKEA dolgozói csütörtökön. A dolgozók egységes, 6 százalékos alapbéremelést, rendszeres bértárgyalásokat és bértranszparenciát követelnek. A szakszervezet szerint a mostani akciót további sztrájkok is követhetik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Figyelmeztető sztrájkot tartanak az IKEA dolgozói a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) tájékoztatása szerint. A munkabeszüntetést 10 és 12 óra között hirdették meg, miután a szakszervezet szerint hónapokon keresztül nem sikerült megállapodásra jutniuk a munkáltatóval.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A KASZ közlése szerint több alkalommal is javaslatokat tettek a dolgozók helyzetének javítására, azonban ezekre nem érkezett olyan ajánlat, amelyet elfogadhatónak tartottak volna. Emiatt a munkavállalók most egységes követeléseket fogalmaztak meg.

Nincs megállapodás, jön a sztrájk a hazai IKEA áruházakban: ezt követelik a dolgozók a cégtől
EZ IS ÉRDEKELHET
Nincs megállapodás, jön a sztrájk a hazai IKEA áruházakban: ezt követelik a dolgozók a cégtől
Várhatóan figyelmeztető sztrájkot tartanak a dolgozók mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, miután eredménytelenül zárultak a béremelésről szóló tárgyalások.

A dolgozók többek között 6 százalékos alapbéremelést, rendszeres bértárgyalásokat, nagyobb bérátláthatóságot, valamint a kollektív szerződés megkötésének megkezdését szeretnék elérni.

A szakszervezet szerint a munkavállalók összefogása jelentős erősödést mutatott az elmúlt időszakban, ugyanis a szakszervezeti tagság hónapok alatt többszörösére nőtt. A KASZ úgy véli, ez is azt mutatja, hogy a dolgozók egyre aktívabban szeretnének részt venni saját érdekeik képviseletében.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szakszervezet jelezte, hogy amennyiben nem születik megfelelő megállapodás, a sztrájkbizottság a továbbiakban korlátlanul, bármikor meghirdetheti az újabb sztrájkakciókat a munkáltató előzetes tájékoztatása mellett.
Címlapkép: Getty Images
#sztrájk #IKEA #béremelés #szakszervezet #gazdaság #kereskedelem #bérek #dolgozók #munkavállalók #áruházlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:03
10:42
10:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 8. 16:34
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 9. 08:00
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért,...
MEDIA1  |  2026. július 8. 16:19
A közmédia felmentette Kárász Róbertet és a Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket
Folytatódnak a nagy személyi változások az állami médiában.
Bankmonitor  |  2026. július 8. 13:19
Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek?
A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és e...
Holdblog  |  2026. július 8. 10:24
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? E...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 9.
Komoly csapás a magyar vidéki szálláshelyekre: elképesztő terhek miatt telt be a pohár a hazai vendéglátósoknál
2026. július 8.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
2026. július 8.
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 9. csütörtök
Lukrécia
28. hét
Július 9.
A pizza világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
2
2 hete
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
3
4 napja
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
4
6 napja
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
5
1 hete
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 11:28
Testközelből tapasztalja az orosz benzinhiányt két magyar motoros: kérdésessé vált, haza tudnak-e jutni egyáltalán + videó
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 11:15
Meghalt Bonnie Tyler
Agrárszektor  |  2026. július 9. 11:33
Fokozódik a helyzet ebben a térségben: ismét megjelent a rettegett vírus