Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hogyan áll valójában a gazdaság? Most kiderült, melyik elemző mér a legpontosabban
Az elmúlt évek negyedéves GDP-előrejelzéseit áttekintve az OTP Bank becslései bizonyultak a legpontosabbnak, míg a legfrissebb, 2026. első negyedéves gazdasági növekedést az ING Bank jelezte előre a legprecízebben - derül ki a KSH közleményéből.
A Portfolio évente négyszer, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) aktuális gyorstájékoztatójának közzététele előtt gyűjti össze a meghatározó piaci elemzők várakozásait. A 2023 és 2026 első negyedéve közötti időszakban tíz olyan intézmény szerepelt a felmérésben, amely legalább öt alkalommal készített prognózist a GDP éves változásáról.
A szakértői becslések és a hivatalos statisztikák összevetéséből kiderült, hogy a vizsgált időszakban az OTP Bank prognózisai közelítették meg leginkább a valóságot. A hitelintézet várakozásai átlagosan mindössze 0,38 százalékponttal tértek el a KSH által utólag közzétett tényadatoktól.
A legutóbbi, 2026. első negyedéves mutató esetében ugyanakkor az ING Bank adta a legpontosabb prognózist.
Bár a szakértői konszenzus általánosságban 0,9 és 1,6 százalék közötti gazdasági bővülést vetített előre erre a negyedévre, az ING a sáv tetejét jelentő 1,6 százalékos növekedést valószínűsítette. Ez a becslés szinte teljesen megegyezett a KSH által végül közzétett, 1,7 százalékos tényadattal.
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