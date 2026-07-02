Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon

Sokan álmodnak arról, hogy légiutas-kísérőként bejárják a világot, a munka azonban jóval több annál, mint amennyi az utasok számára elsőre látszik belőle. A légiutas-kísérők a fedélzeten nemcsak az utasok kényelméről gondoskodnak, hanem vészhelyzetben nekik kell útmutatást adni, és szükség esetén elsősegélyt is nyújtani. A szakmába ráadáasul bekerülni sem egyszerű: a jelentkezőknek szigorú alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük, majd egy intenzív képzésen is helyt kell állniuk. Mindezért cserébe versenyképes fizetés, utazási kedvezmények és nemzetközi karrierlehetőségek várhatnak rájuk. Megnéztük, milyen feltételekkel lehet ma légiutas-kísérőnek állni, mennyit lehet keresni a szakmában, és milyen árnyoldalai vannak ennek a sokak által vágyott hivatásnak.

A légiutas-kísérők (steward/stewardess, vagy mostanában inkább flight attendant vagy cabin crew) munkája sokak számára csábító lehet: a nemzetközi környezet, a kötetlen munkaidő és a kiemelkedő bérezés is mind vonzó elemei a szakmának, de talán legtöbben azért irigykednek rájuk, mert bejárhatják az egész világot, ráadásul mindezért még fizetést is kapnak.

A munka ugyanakkor némileg összetettebb, mint azt a legtöbben gondolják. A légiutas-kísérő elsődleges feladata, hogy gondoskodjon az utasok kényelméről és biztonságáról, emellett ételeket és italokat szolgál fel, vámmentes és egyéb cikkeket értékesít (a fapados légitársaságoknál ez kiemelt szerepet kap, hiszen a fizetés egy részét a forgalom alapján kapott jutalék teszi ki), személyi szolgáltatást nyújt, valamint feladata a kabinokat tisztán- és rendben tartása is. Aki utazott már repülőn, tudja, hogy a légiutas-kísérők azok, akik bemutatják és elmagyarázzák a vészhelyzet esetén alkalmazandó eljárásokat (pl. az oxigénmaszk, a biztonsági öv és a biztonsági mellény használatát), és hozzájuk lehet fordulni az utazás során a felmerülő kérdésekkel és szükségletekkel is.

Amennyiben valamilyen vészhelyzet adódik, a légiutas-kísérők azok, akik eligazítják és segítik az utasokat (pl. kényszerleszállás esetén), ellenőrzik az elsősegélycsomagok és a vészhelyzet esetére szolgáló egyéb berendezések működőképességét, és ha szükséges, elsősegélyt is nyújtanak, valamint fenntartják a rendet.

Természetesen a munka jellegéből adódóan nem az irodai pozícióknál jellemző, hétfőtől péntekig tartó, napi 8 órás munkarend jellemző. Van, hogy kora hajnalban vagy késő éjszaka kell dolgozni, és légi közlekedésben nincs ünnepnap sem, így sokszor ezek napok sem szabadok. Emellett a készenléti napokkal is számolni kell – ilyen esetekben bármikor behívhatják dolgozni a légiutas-kísérőket, ha kiesik egy kollégájuk. A rendszertelen és sok esetben kiszámíthatatlan beosztás miatt a munka és a családi élet összeegyeztetése így nem egyszerű feladat. Aki ezt a hivatást választja, annak számítani kell arra, hogy sok családdal töltött hétvégéről, születésnapról és baráti összejövetelről le fog maradni.

Nem mindennapi elvárások

Elvárások tekintetében sem átlagos munkahelyről van szó. Ugyan ezek az elvárások légitársaságonként eltérhetnek, a légiutas-kísérőknek több olyan feltételnek is eleget kell tenniük, amelyek egy másik szakmában elképzelhetetlenek lennének. Ilyen például a kötelező smink, amelynél sokszor még a színárnyalatokat is megszabják, az ápolt körmök (szintén sok esetben bizonyos kikötésekkel), a magasságra és súlyra vonatkozó korlátozások, vagy az is, hogy a légiutas-kísérők az egyenruhát nem viselhetik bármilyen helyzetben (pl. munka után nem ugorhatnak le a boltba egyenruhában).

A Wizz Airnél a légiutas-kísérőkkel szemben az alábbi követelményeket támasztják:

betöltött 18. életév

minimum középfokú végzettség

magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban is

korlátozás nélküli, érvényes útlevél

úszástudás

lábujjhegyen állva, cipő nélkül el kell érni a 210 centiméteres magasságot

nem lehet látható helyen tetoválás vagy piercing

látáskorrekciót igénylő szemüveg esetén a a dioptriának +4 és −4 között kell lennie

Mindezeken túl a jelentkezőknek rendelkezniük kell az adott országban való munkavállalási engedéllyel, amelynek bázisára jelentkeznek, továbbá a kiválasztott bázistól legfeljebb 60 perces távolságra kell lakniuk – vagy vállalniuk kell az odaköltözést –, és készen kell állniuk arra, hogy ezt a távolságot a munkabeosztásuknak megfelelően rendszeresen megtegyék.

Hogyan lehet valaki légiutas-kísérő?

Ugyan léteznek különböző légiutas-kísérő képzések, de a légitársaságok alapvetően saját maguk képezik ki az embereiket, minden cég saját, egyedi kiképzést tart, amelynek elvégzése a foglalkoztatás feltétele. Ezen a tréningek általában néhány hetesek, és elvégzésük után a legtöbb esetben szinte azonnal munkába is lehet állni.

A légiutas-kísérő képzés meglehetősen sokrétű. A résztvevők tanulnak konfliktuskezelést, fedélzeti értékesítést, valamint számos biztonsági és vészhelyzeti feladatra felkészülnek. A tréning része többek között a vészhelyzeti eljárások gyakorlása, valamint az elsősegélynyújtás és az újraélesztés elsajátítása is. Emellett nagy hangsúlyt kapnak a különböző szituációs gyakorlatok, sőt egyes légitársaságok önvédelmi oktatást is tartanak. A gyakorlati felkészítés egyik legizgalmasabb eleme a szimulátor, ahol a leendő légiutas-kísérők valósághű körülmények között gyakorolhatják a különböző helyzetek kezelését.

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A légiutas-kísérők fizetése

A KSH adatai szerint 2025-ben az utaskísérők bruttó fizetése havonta 768 851 forint volt. Ez az adat némileg torzít, ugyanis a hajón dolgozó utaskísérők bérét is alapját képezte a számításnak. A Wizz Air ugyan pontos számot nem közöl a bérekről, de ígéretük szerint versenyképes fizetést kínálnak a légiutas-kísérőknek, ráadásul ezt számos béren kívüli juttatással egészít ki. A munkavállalók társadalombiztosítási és munkabiztosítási ellátásban részesülnek, a légitársaság pedig ingyenesen biztosítja a munkába álláshoz szükséges légiutas-kísérői képzést is. Emellett fizetett szabadság, valamint a szolgálati időtől függően ingyenes és kedvezményes repülőjegyek is járnak a dolgozóknak.

A vállalat szerint a karrierépítésre is több lehetőség nyílik. A légiutas-kísérők oktatóvá vagy márkanagykövetté válhatnak, de a Cabin Crew to Captain program révén akár pilótakarrierbe is kezdhetnek. A Wizz Air emellett rugalmas munkabeosztást ígér, amely megkönnyítheti a munka és a magánélet összehangolását.

A munka árnyoldalai

A légiutas-kísérők munkája bár nagyon változatos és izgalmas, az árnyoldalairól is érdemes szót ejteni. Már korábban is említésre került a kiszámíthatatlan munkarend, amely nemcsak azért nehéz, mert sokszor ki kell hagyni a karácsonyi vacsorákat vagy szilveszterkor is szolgálatban kell lenni, hanem azért is, mert a váltott műszak felboríthatja a bioritmust, ami hosszú távon az egészségre is hatással lehet. Emellett a munka fizikailag sem könnyű, a hosszú órákon át tartó állás, a sok pakolás, emelés, a mesterségesen beállított kabinnyomás egyaránt megterheli a szervezetet.

A légiutas-kísérői pálya tehát egyszerre kínál különleges élményt, versenyképes fizetést és hosszú távú karrierlehetőségeket, ugyanakkor emellett komoly áldozatokat is követel. Aki ezt a hivatást választja, annak nemcsak az utazást kell szeretnie, hanem tudnia kell kezelni a váratlan helyzeteket, meg kell bírkóznia az esetleges jetlaggel, valamint fizikailag és mentálisan toppon kell lenni, hogy teljesíteni tudjon ebben a nem mindennapi pozícióban.

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