Jóval nagyobb költségvetési hiánnyal számol a kormány, mint amekkorával a 2026-os büdzsét tavaly elfogadták.
Gyengült a forint estére: így áll most az euróhoz képest
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,32 forintról 361,57 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 354,50 forint és 361,58 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 385,05 forintról 391,54 forintra nőtt, míg a dollár 311,14 forintról 317,29 forintra drágult. Az euró jegyzése a reggeli 1,1416 dollárról 1,1395 dollárra gyengült.
A 2026-os év második felének alakulása egy törékeny dominósor kimenetelén múlik az Oxford Economics friss elemzése szerint.
Óriási csapdahelyzet a magyar gazdaságban: korai örülni az erős forintnak, rengeteg munkahely belerokkanhat
Az erősödő forintnak a legtöbben örülnek, hiszen olcsóbbá válhat a külföldi nyaralás, mérséklődhet az infláció, és csökkenhetnek az importált termékek árai.
Letaglózó számok jöttek a magyar költségvetésről: szinte a teljes éves keret elúszott pár hónap alatt
A minisztérium elemzése szerint a deficit hátterében az Orbán-kormány által bevezetett lakástámogatások, a fegyverpénzt is tartalmazó személyi juttatások, a 13. és 14. havi nyugdíjak állnak
A kutatóintézet nyári előrejelzése alapján a magyar gazdaság ugyan kiléphet a többéves stagnálásból, de a növekedés továbbra is törékeny maradhat.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A vártnál is kedvezőbb inflációs adat érkezett júniusra, az éves pénzromlás üteme 1,7 százalékra lassult, miközben havi alapon nem emelkedtek az árak.
Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít
Régiótól, kultúrától és gazdasági fejlettségtől függetlenül a demográfiai mutatók szinte mindenhol meredek zuhanásba kezdtek.
Civilként próbál új életet kezdeni a pedofilbotrány után Kaleta Gábor, állítólag sofőrként próbált megélni.
Átalakul Magyarország legfontosabb bankja: kiderült, mit tervez Kapitány István, már a parlament előtt az ügy
Szigorúbb, átláthatóbb és a kormánytól függetlenebb működési modellre áll át a Magyar Fejlesztési Bank.
Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Harmincnapos haladékot adott Washington a NIS működésére, ami új lendületet adhat a Mol és a Gazpromnyeft közötti egyeztetéseknek.
Újabb fordulatot vett a debreceni Semcorp ügye: a hatósági vizsgálatok után már büntetőeljárás is indult.
Fokozatos béremelést ígérnek a szociális dolgozóknak, de minden a költségvetés mozgásterén múlik.
Az euró és a dollár enyhén drágult, míg a svájci frank olcsóbb lett hétfő estére a reggeli árfolyamokhoz képest.
Elképesztő csúcsdöntés a magyar tőzsdén: eddig soha nem látott magasságokba emelkedett a hazai index
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.