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Gyengült a forint estére: így áll most az euróhoz képest

Pénzcentrum/MTI
2026. július 8. 18:52

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,32 forintról 361,57 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 354,50 forint és 361,58 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 385,05 forintról 391,54 forintra nőtt, míg a dollár 311,14 forintról 317,29 forintra drágult. Az euró jegyzése a reggeli 1,1416 dollárról 1,1395 dollárra gyengült.

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Címlapkép: Getty Images
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