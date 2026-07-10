2026. július 10. péntek Amália
21 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy érett férfi a kereskedési pozícióit és a tőzsdéket figyeli.
Gazdaság

Döbbenetes péntek a piacon: milliárdos forgalom mellett zuhant meg a magyarok kedvenc részvénye

MTI
2026. július 10. 19:43

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén, a négy vezető részvény közül a Mol és a Richter emelkedett, az OTP és a Magyar Telekom esett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vállalatspecifikus hír a Mol-lal kapcsolatban érkezett, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concorde Értékpapír Zrt.-től. A Richter alacsony árfolyamon mozgott az elmúlt időszakban, a szakértő szerint a pozitív korrekció várható volt. A BUX-ot az OTP és a Magyar Telekom húzta le.

  • A Mol 76 forinttal, 1,9 százalékkal 4076 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,34 százalékkal 45 800 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,75 százalékkal 2650 forintra esett, forgalma 545,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,75 százalékkal 12 090 forintra nőtt, a részvények forgalma 854,8 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9278,25 ponton zárt pénteken, ez 5,91 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:43
19:26
19:14
19:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 10. 16:35
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 10. 19:21
Eldőlt, ki felel átmenetileg a közmédiában az M2, az M3, az M4, az M5 és a Duna tévécsatornákért
Szeleczky Ádám médiaszakember, műsorvezető és producer lett a Duna csatornaigazgatója. Emellett krea...
KonyhaKontrolling  |  2026. július 10. 07:45
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszer...
Bankmonitor  |  2026. július 10. 07:19
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkah...
Holdblog  |  2026. július 9. 16:00
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent eg...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
1 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
1 hete
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
4
6 napja
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
5
5 napja
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 19:00
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 18:02
Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel!
Agrárszektor  |  2026. július 10. 19:29
Kemény, ami a lengyeleknél történik: ennyibe kerül most egy kiló sárgarépa