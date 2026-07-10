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Döbbenetes péntek a piacon: milliárdos forgalom mellett zuhant meg a magyarok kedvenc részvénye
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén, a négy vezető részvény közül a Mol és a Richter emelkedett, az OTP és a Magyar Telekom esett.
Vállalatspecifikus hír a Mol-lal kapcsolatban érkezett, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concorde Értékpapír Zrt.-től. A Richter alacsony árfolyamon mozgott az elmúlt időszakban, a szakértő szerint a pozitív korrekció várható volt. A BUX-ot az OTP és a Magyar Telekom húzta le.
- A Mol 76 forinttal, 1,9 százalékkal 4076 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,34 százalékkal 45 800 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,75 százalékkal 2650 forintra esett, forgalma 545,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,75 százalékkal 12 090 forintra nőtt, a részvények forgalma 854,8 millió forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9278,25 ponton zárt pénteken, ez 5,91 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
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