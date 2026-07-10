Döbbenetes péntek a piacon: milliárdos forgalom mellett zuhant meg a magyarok kedvenc részvénye

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén, a négy vezető részvény közül a Mol és a Richter emelkedett, az OTP és a Magyar Telekom esett.

Vállalatspecifikus hír a Mol-lal kapcsolatban érkezett, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concorde Értékpapír Zrt.-től. A Richter alacsony árfolyamon mozgott az elmúlt időszakban, a szakértő szerint a pozitív korrekció várható volt. A BUX-ot az OTP és a Magyar Telekom húzta le.

A Mol 76 forinttal, 1,9 százalékkal 4076 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

76 forinttal, 1,9 százalékkal 4076 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,34 százalékkal 45 800 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.

ára 620 forinttal, 1,34 százalékkal 45 800 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,75 százalékkal 2650 forintra esett, forgalma 545,9 millió forint volt.

20 forinttal, 0,75 százalékkal 2650 forintra esett, forgalma 545,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,75 százalékkal 12 090 forintra nőtt, a részvények forgalma 854,8 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9278,25 ponton zárt pénteken, ez 5,91 pontos, 0,06 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.