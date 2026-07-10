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Budapest, 2026. július 6.Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 6-án.MTI/Szigetváry Zsolt
Gazdaság

Ezzel a trükkel mentené meg a kormány a magyar uniós forrásokat: kiderült, mit lépnek a háttérben

Pénzcentrum
2026. július 10. 12:02

Az Európai Unió pénzügyminiszterei várhatóan ma hagyják jóvá a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, ami megnyithatja az utat a közel négy éve befagyasztott, tízmilliárd eurós uniós források előtt. Az új kormánynak augusztus végéig kell teljesítenie a korábbi vezetés által vállalt jogállamisági és korrupcióellenes feltételeket, hogy a szűkös határidő ellenére hozzájuthasson a fejlesztési támogatásokhoz.

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Kármán András pénzügyminiszter a brüsszeli ülésre érkezve hangsúlyozta, hogy a forrásokat az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt tartották vissza. A választások után az új kabinet azonnal megkezdte a tárgyalásokat az Európai Unióval, így május végére megszületett a politikai megállapodás. A mintegy 3600 milliárd forintos – 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd eurós hitelkeretből álló – csomagból Magyarország eddig csupán egy közel egymilliárd eurós előleget kapott meg. Amennyiben a kormány az augusztus végi határidőig nem teljesíti a 27 jogállamisági feltételt, és nem dolgozza ki a szükséges reformokat, a fennmaradó összeg elvész, az előleget pedig vissza kell fizetni.

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A pénzügyminiszter szerint a forrásokat a kormány gazdaságpolitikai elképzeléseivel összhangban álló, ésszerű célokra fordítják. Ezek közé tartozik a digitális és a zöld átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, valamint a lakhatási programok és a kis- és középvállalkozások támogatása  - számolt be a Telex.

A szoros határidők miatt a kormányülések minden héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszámolójával kezdődnek, aki a jogszabály-előkészítés és az aktuális határidők alakulását ismerteti. Bár a források befagyasztása miatti leállás után az államapparátust újra kellett szervezni, Kármán András szerint a vállalások időben történő teljesítése jelenleg nem hordoz kockázatot.

A feszített tempóra azért van szükség, mert az előző Orbán-kormány rendkívül lassan haladt a reformokkal és a fejlesztésekkel, sőt esetenként a vállalásaival ellentétesen cselekedett. Míg a korábbi tervben a banki különadó kivezetését ígérték, azt később mégis megemelték, a nyugdíjreform benyújtásával pedig adósak maradtak. Az új kormány ezeket a vitatott elemeket már törölte a dokumentumból. Vitézy Dávid korábbi tájékoztatása szerint a régi tervből mindössze az eredeti összeg nagyjából negyedét tudták megőrizni.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Annak érdekében, hogy a források ne vesszenek el a szoros határidők miatt, az új kormánynak különleges pénzügyi megoldásokat kellett alkalmaznia. Bizonyos, más uniós forrásból finanszírozott beruházásokat átemeltek a helyreállítási alapba, a forrásokat pedig dedikált projektcégekbe, valamint az átalakítás előtt álló Magyar Fejlesztési Bankhoz csatornázzák be, hogy azokat a gyakorlatban később is fel lehessen használni. A helyreállítási alapból szeptember végéig lehet kifizetési kérelmet benyújtani, a folyósítások pedig az év végéig teljesülhetnek.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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