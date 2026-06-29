2026. június 29. hétfő Péter, Pál
38 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kijev Ukrajna fővárosa, az ország észak-középső részén, a Dnyeper folyó partján, Moszkvától délnyugatra fekszik. Észak-Európa egyik legrégebbi városa, már az 5. században kereskedelmi központ volt, majd a 9. században a Kijevi Rusz f
Otthon

Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?

Gosztola Judit
2026. június 29. 16:01

A harmadfokú hőségriadó idején egyre több társasházban robban ki vita a klímák éjszakai használata körül: miközben a lakásokban éjjel sem csökken a hőmérséklet, sok házirend továbbra is 22 és reggel 6 óra között tiltja a berendezések működtetését. A közös képviselők a szabályokra hivatkoznak, a lakók viszont megkérdőjelezik, hogy egy extrém hőhullám idején jogszerű‑e a tiltás. Vajon felülírhatja a hőségriadó a társasházi korlátozásokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A harmadfokú hőségriadó idején egyre több társasházban robban ki vita a klímák éjszakai használata körül. Olvasóink több helyről jelezték, hogy a házirend 22 és  reggel 6 óra között tiltja a berendezések működtetését, miközben a lakások hőmérséklete éjjel sem csökken, és sokak szerint a klíma nem kényelmi eszköz, hanem az egészség megóvásának feltétele.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közös képviselők a házirendre hivatkozva több helyen felszólítják a lakókat a korlátozásra, a lakók viszont nagy kérdés, hogy felülírhatja‑e a hőségriadó a társasházi szabályokat, és egyáltalán jogszerű‑e a tiltás?

A jogi helyzetet Dr. Poprádi Péter ügyvéd foglalta össze. Mint a Pénzcentrumnak elmondta, a társasházi házirend tartalmát a társasházi törvény határozza meg, amely kimondja, hogy a házirend a zajjal járó tevékenységek szabályozására szolgál, de nem lehet ellentétes a zajszintre vonatkozó országos és helyi jogszabályokkal.

A klímák magántulajdonban vannak, jellemzően, tehát amennyiben a működtetésük haladják meg az országos és helyi szabályzatok szerinti, a lakóövezeti besorolásra meghatározott küszöbértékeket, úgy egyéb magyarázat híján nem látom a szabályozás alapját. 

Amennyiben a klímák zajszintje meghaladja a jogszabály által megengedett értéket, úgy azok használatát joggal korlátozhatja a társasház. Minden más esetben különösen a hőségriadó idején a külön tulajdonba való indokolatlan beavatkozásnak tűnik a szabályozás.

 - tette hozzá.

A jogász hangsúlyozza: attól, hogy egy tiltás bekerül a házirendbe vagy az SZMSZ-be, még nem biztos, hogy jogszerű, és egy jogszabályellenes rendelkezésre ítélet nem alapítható. Fontos leszögezni szerinte azt is, hogy

a Társasházaknak bírságolási jogköre nincs, ezt a Kúria is már korábban, precedensképes határozatában kimondta, így erősen megkérdőjelezhető, hogy van bármilyen lehetősége fellépni a társasháznak, a klímát üzemeltetőkkel szemben, hangsúlyozva, hogy akkor, ha egyébként a zajszintre vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartják. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mit mond a társasházi szakértő?

A társasházi gyakorlatot és a műszaki hátteret Szilber Szilvia társasházi szakértő világította meg. Szerinte a klíma ma már nem luxus, hanem sok lakás rendeltetésszerű használhatóságának feltétele, különösen a városi, rosszul szellőző, felső szinti vagy belső udvarra néző ingatlanokban. A klímák terjedése ráadásul öngerjesztő folyamat: ahol sok kültéri egység jelenik meg, ott a zaj és a hőkibocsátás miatt azok is kénytelenek klímát szerelni, akik korábban megvoltak nélküle.

A tiltás helyett a társasházaknak előre kellene szabályozniuk a telepítést: műszaki, esztétikai és használati feltételeket kell meghatározni, amelyek mellett a klíma szabályosan, az épülethez illeszkedve és a lakóközösség érdekeit figyelembe véve működik.

A szakértő szerint a legtöbb konfliktus nem a használatból, hanem a rossz telepítésből ered: légudvarba tett kültéri egység, túl közeli elhelyezés, rezonálás, karbantartatlanság, csöpögő kondenzvíz, vagy az elektromos hálózat túlterhelése. Sok régi társasházban a hálózat nem bírja a tömeges klímahasználatot, és ez már közös műszaki kockázat, amit társasházi szinten kell vizsgálni.

Szilber Szilvia hangsúlyozza, a hőségriadó nem írja felül automatikusan a házirendet, a zajhatárértékek továbbra is érvényesek. A hőség egészségvédelmi szempont, de nem önhatalmú kivétel a szabályok alól. Ha a lakó szerint a tiltás aránytalan vagy egészségügyi okból nem tartható, a megoldás nem a szabály figyelmen kívül hagyása, hanem a házirend módosításának kezdeményezése, átmeneti enyhítés, közgyűlési döntés vagy egyedi méltányosság.

Ő is kiemelte, a közös képviselő felszólíthat, dokumentálhat, de nem alkalmazhat önhatalmú szankciót, és csak akkor intézkedhet közvetlenül, ha a berendezés az épület biztonságát veszélyezteti, például leszakadásveszély, tűzveszély vagy közös tulajdon rongálása miatt.

A szakértői vélemények alapján a helyzet egyértelmű: a klíma éjszakai tiltása csak akkor jogszerű, ha a berendezés zajos, szabálytalanul telepített vagy bizonyíthatóan zavarja a lakók nyugalmát. A hőségriadó nem semmisíti meg a házirendet, de erős egészségvédelmi érv, amely miatt a társasházaknak érdemes felülvizsgálniuk a korlátozásokat. A jó gyakorlat nem az utólagos tiltás, hanem az előzetes, világos, műszakilag megalapozott szabályozás, amely egyszerre védi a lakók egészségét, az épület biztonságát és a szomszédok nyugalmát.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #társasház #kánikula #klíma #ügyvéd #szabályozás #jog #vita #szakértő #hőségriadó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:28
16:17
16:15
16:08
16:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
2026. június 29.
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
4 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
3 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
5
3 hete
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 15:25
Mi az a porördög, és valóban veszélyes lehet? Egyre gyakoribb a ritka meteorológiai jelenség Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 15:02
Most érkezett! Vadiúj boltlánc terjeszkedik a Balaton szinte összes településén: retteghet a Lidl, Penny, Aldi
Agrárszektor  |  2026. június 29. 15:32
Kegyetlen nyár várhat a magyarokra: korlátozás jöhet, ha nem változtatnak