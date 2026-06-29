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Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
A harmadfokú hőségriadó idején egyre több társasházban robban ki vita a klímák éjszakai használata körül: miközben a lakásokban éjjel sem csökken a hőmérséklet, sok házirend továbbra is 22 és reggel 6 óra között tiltja a berendezések működtetését. A közös képviselők a szabályokra hivatkoznak, a lakók viszont megkérdőjelezik, hogy egy extrém hőhullám idején jogszerű‑e a tiltás. Vajon felülírhatja a hőségriadó a társasházi korlátozásokat.
A harmadfokú hőségriadó idején egyre több társasházban robban ki vita a klímák éjszakai használata körül. Olvasóink több helyről jelezték, hogy a házirend 22 és reggel 6 óra között tiltja a berendezések működtetését, miközben a lakások hőmérséklete éjjel sem csökken, és sokak szerint a klíma nem kényelmi eszköz, hanem az egészség megóvásának feltétele.
A közös képviselők a házirendre hivatkozva több helyen felszólítják a lakókat a korlátozásra, a lakók viszont nagy kérdés, hogy felülírhatja‑e a hőségriadó a társasházi szabályokat, és egyáltalán jogszerű‑e a tiltás?
A jogi helyzetet Dr. Poprádi Péter ügyvéd foglalta össze. Mint a Pénzcentrumnak elmondta, a társasházi házirend tartalmát a társasházi törvény határozza meg, amely kimondja, hogy a házirend a zajjal járó tevékenységek szabályozására szolgál, de nem lehet ellentétes a zajszintre vonatkozó országos és helyi jogszabályokkal.
A klímák magántulajdonban vannak, jellemzően, tehát amennyiben a működtetésük haladják meg az országos és helyi szabályzatok szerinti, a lakóövezeti besorolásra meghatározott küszöbértékeket, úgy egyéb magyarázat híján nem látom a szabályozás alapját.
Amennyiben a klímák zajszintje meghaladja a jogszabály által megengedett értéket, úgy azok használatát joggal korlátozhatja a társasház. Minden más esetben különösen a hőségriadó idején a külön tulajdonba való indokolatlan beavatkozásnak tűnik a szabályozás.
- tette hozzá.
A jogász hangsúlyozza: attól, hogy egy tiltás bekerül a házirendbe vagy az SZMSZ-be, még nem biztos, hogy jogszerű, és egy jogszabályellenes rendelkezésre ítélet nem alapítható. Fontos leszögezni szerinte azt is, hogy
a Társasházaknak bírságolási jogköre nincs, ezt a Kúria is már korábban, precedensképes határozatában kimondta, így erősen megkérdőjelezhető, hogy van bármilyen lehetősége fellépni a társasháznak, a klímát üzemeltetőkkel szemben, hangsúlyozva, hogy akkor, ha egyébként a zajszintre vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartják.
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Mit mond a társasházi szakértő?
A társasházi gyakorlatot és a műszaki hátteret Szilber Szilvia társasházi szakértő világította meg. Szerinte a klíma ma már nem luxus, hanem sok lakás rendeltetésszerű használhatóságának feltétele, különösen a városi, rosszul szellőző, felső szinti vagy belső udvarra néző ingatlanokban. A klímák terjedése ráadásul öngerjesztő folyamat: ahol sok kültéri egység jelenik meg, ott a zaj és a hőkibocsátás miatt azok is kénytelenek klímát szerelni, akik korábban megvoltak nélküle.
A tiltás helyett a társasházaknak előre kellene szabályozniuk a telepítést: műszaki, esztétikai és használati feltételeket kell meghatározni, amelyek mellett a klíma szabályosan, az épülethez illeszkedve és a lakóközösség érdekeit figyelembe véve működik.
A szakértő szerint a legtöbb konfliktus nem a használatból, hanem a rossz telepítésből ered: légudvarba tett kültéri egység, túl közeli elhelyezés, rezonálás, karbantartatlanság, csöpögő kondenzvíz, vagy az elektromos hálózat túlterhelése. Sok régi társasházban a hálózat nem bírja a tömeges klímahasználatot, és ez már közös műszaki kockázat, amit társasházi szinten kell vizsgálni.
Szilber Szilvia hangsúlyozza, a hőségriadó nem írja felül automatikusan a házirendet, a zajhatárértékek továbbra is érvényesek. A hőség egészségvédelmi szempont, de nem önhatalmú kivétel a szabályok alól. Ha a lakó szerint a tiltás aránytalan vagy egészségügyi okból nem tartható, a megoldás nem a szabály figyelmen kívül hagyása, hanem a házirend módosításának kezdeményezése, átmeneti enyhítés, közgyűlési döntés vagy egyedi méltányosság.
Ő is kiemelte, a közös képviselő felszólíthat, dokumentálhat, de nem alkalmazhat önhatalmú szankciót, és csak akkor intézkedhet közvetlenül, ha a berendezés az épület biztonságát veszélyezteti, például leszakadásveszély, tűzveszély vagy közös tulajdon rongálása miatt.
A szakértői vélemények alapján a helyzet egyértelmű: a klíma éjszakai tiltása csak akkor jogszerű, ha a berendezés zajos, szabálytalanul telepített vagy bizonyíthatóan zavarja a lakók nyugalmát. A hőségriadó nem semmisíti meg a házirendet, de erős egészségvédelmi érv, amely miatt a társasházaknak érdemes felülvizsgálniuk a korlátozásokat. A jó gyakorlat nem az utólagos tiltás, hanem az előzetes, világos, műszakilag megalapozott szabályozás, amely egyszerre védi a lakók egészségét, az épület biztonságát és a szomszédok nyugalmát.
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