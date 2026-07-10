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Naplementekor a parkban pihenő emberek, Koppenhága, Dánia
Utazás

Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van

Pénzcentrum
2026. július 10. 16:01

Koppenhága a világ legboldogabb városa, és az egyik legdrágább is: a Happy City Index szerint a dán főváros példátlan életminőséget kínál, de ennek ára van, a lakhatástól a mindennapi bevásárlásig minden jóval többe kerül, mint Európa nagy részén.

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A Happy City Index friss jelentése szerint Koppenhága lett a világ legboldogabb városa, miután a rangsor 64 különböző mutató alapján 1000 települést vizsgált. A dán főváros kiemelkedően teljesített a munka-magánélet egyensúlya, a fenntarthatóság, az egészségügyi ellátás, a mobilitás és az általános életminőség terén, összesen 6954 pontot szerezve.

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A jelentés készítői ugyanakkor hangsúlyozzák: nem az a cél, hogy egyetlen „legjobb” várost hirdessenek ki, hanem hogy bemutassák azokat a településeket, amelyek kiegyensúlyozottan ötvözik a jó kormányzást, a rezilienciát és a magas életminőséget, inspirációt adva más városoknak.

Koppenhága statisztikái látványosan kiemelkednek a globális átlagból. A városban az utazások 70 százaléka zöld módon, kerékpárral, gyalog vagy tömegközlekedéssel történik, szemben a világ 45 százalékos átlagával. Egy főre évente 496 tömegközlekedési utazás jut, ami több mint kétszerese a nemzetközi átlagnak, és a közúti balesetek száma is jóval alacsonyabb. Gazdasági szempontból a lakosok átlagosan 161 százalékkal keresnek többet, mint a dániai átlag, a munkanélküliség 3,62 százalék, és a szülők 52 hét fizetett szabadságot kapnak legalább a fizetésük felével: ez több mint kétszerese a világátlagnak.

A mentális egészség és a közösségi aktivitás terén is erős a város: a lakosok évente 25 fizetett szabadságnapot kapnak, átlagosan 39 órát dolgoznak hetente, és a város külön programot működtet a gyűlöletbeszéd és a cyberbullying visszaszorítására. A lakosság 86 százaléka beszél idegen nyelvet, a legutóbbi helyi választáson pedig 65,6 százalékos volt a részvétel, jóval meghaladva a nemzetközi átlagot.

A jelentés ugyan megjegyzi, hogy Koppenhága hulladéktermelése és légszennyezése kissé az átlag felett van, de összességében a város kínálja a legjobb feltételeket a hosszú és rövid távú jóléthez. A top 10-ben több skandináv város is szerepel, köztük Helsinki, Uppsala, Trondheim, Malmö és Aarhus – a régió továbbra is a világ egyik legélhetőbb térsége.

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Az élet nem olcsó

Koppenhága nemcsak a világ egyik legboldogabb, hanem az egyik legdrágább városa is, és ezt a mindennapi élet szinte minden területén érezni. A dán főváros árszintje tartósan a globális élmezőnyben van: a lakhatás, az élelmiszer, a szolgáltatások és a közlekedés egyaránt jóval többe kerül, mint Európa nagy részén. Egy átlagos, 50–60 négyzetméteres lakás bérleti díja 2000–2500 euró körül mozog, a belvárosban pedig ennél is magasabb, ami nagyjából kétszerese a budapesti áraknak. A mindennapi bevásárlás 30–40 százalékkal drágább, egy egyszerű éttermi ebéd 20–25 euró, egy kávé 4–6 euró, egy sör pedig akár 10 euró is lehet. A tömegközlekedés kiváló, de költséges: egy havi bérlet 80–100 euró, bár sokan inkább biciklire váltanak, mert gyorsabb és olcsóbb.

A magas árakat részben ellensúlyozza, hogy Koppenhágában a fizetések is kiemelkedők: a város lakói átlagosan 161 százalékkal keresnek többet, mint a dániai átlag, és a szociális ellátások – például az 52 hét fizetett szülési szabadság – szintén rendkívül bőkezűek. A város tudatosan épít egy olyan modellt, amelyben a magas adók és magas árszínvonal cserébe alacsony stresszt, kiváló közszolgáltatásokat, zöld infrastruktúrát és kiszámítható életminőséget biztosítanak. Ez a kettősség teszi Koppenhágát egyszerre vonzóvá és megterhelően drágává: a jólét ára valóban magas, de a város olyan életminőséget kínál, amelyet kevés hely tud megközelíteni.

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Címlapkép: Getty Images
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