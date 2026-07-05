Íme 9 alig ismert, kitörés előtt álló külföldi részvény: 80 százalékos hozam is összejöhet

A világ vezető befektetési bankjai az elmúlt hetekben szokatlanul sok részvényben láttak érdemi árfolyam-potenciált. Kilenc olyan papírt gyűjtöttünk össze, amelyekben most 30-80 százalékos emelkedést is elképzelhetőnek tartanak.

A világ vezető elemzőházai – a Bank of America, a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Cantor Fitzgerald és mások – az elmúlt hetekben egyszerre több olyan részvényben is 30-80 százalékos felfelé mutató potenciált vetítettek előre, amelyeket a magyar lakossági befektetők is elérhetnek.

Ritkán fordul elő, hogy a világ vezető befektetési bankjai egy időben ennyi részvényben lássanak érdemi teret felfelé. A helyzet mégis pontosan ez: 2026 nyarán, miközben a piac egyik része a mesterséges intelligencia körüli lázban ég, máshol csendes vételi lehetőségek nyíltak – kihűlt hype-papírokban, félreárazódott olcsó részvényekben és félig-meddig elfeledett osztalékfizetőkben.

A Portfolio elemzői az elmúlt hetekben tucatnyi ilyen sztoriról írtak részletes anyagot. Ezek zöme szakmai olvasónak készült, tele értékelési szorzókkal és iparági szakszavakkal. Az alábbi összefoglaló ezekből próbál meg olyan képet szűrni le, amit annak is érdemes átfutnia, aki nem elemzőként éli az életét, de szeretné látni, hol vannak most a leghangosabb elemzői jelzések a globális piacokon.

Csúcskategória: 30-80 százalékos potenciál – négy nagy név

Meta Platforms – közel 50 százalékos elemzői konszenzus

A közösségi médiaóriás papírját 66 nagy befektetési bank követi, közülük 59 vételre, mindössze 7 tartásra ajánlja most a részvényt. Az elemzői célárak átlaga a mostani árfolyamhoz képest is még közel 45 százalékkal magasabb szinten van, a legoptimistább, 1015 dolláros célár pedig több mint 70 százalékos emelkedési lehetőséget vetít előre.

A vonzerő fundamentális oldalát az árazás adja: a Meta jelenleg közel három és fél éve nem látott diszkonton forog. Az előretekintő értékelési szorzó 16,6, szemben az elmúlt öt év 20,9-es átlagával – ez több éves összehasonlításban is történelmileg olcsó tartomány.

A kockázat is konkrét: a mesterséges intelligenciára fordított kiadások gyors ütemben nőnek. A Meta 2028-ra ezen a soron már közel 110 milliárd dolláros kiadási szintet vetíthet előre – ez több mint kétszerese a mostani szintnek. Ha a beruházások megtérülése lassabb lesz a vártnál, az érdemben húzhatja lefelé a papírt.

SanDisk – a memóriapiac AI-nyertese

A NAND-memóriákat gyártó SanDisk 2026 elejétől augusztusig több mint 550 százalékot emelkedett, majd júniusban egyetlen kereskedési napon 14 százalékot esett, amikor a dél-koreai chipgyártók históriai eladási hullámot szenvedtek el. A látványos korrekció azonban nem gyengítette az elemzői célárakat – sőt.

A Bank of America a júniusi 2100 dolláros célárát azóta 2500 dollárra emelte, a Cantor Fitzgerald 1800-ról egészen 2900 dollárra hozta fel a papírt. A Bernstein pedig 1700 dolláros célára helyett most már 3000 dollárt tart reálisnak. A jelenlegi árfolyamhoz képest ezek a szintek 40-70 százalékos felfelé mutató potenciált jelentenek.

A sztori mögött egy strukturális ok áll: az AI-adatközpontok memóriaigénye érdemi hiányt hozott létre a piacon. A SanDisk 2027-es évre várt bevételének több mint egyharmadát már most hosszú távú szerződések fedik le. A kockázat itt viszont éppen a rali méretében rejlik: egy AI-keresleti lassulás vagy egy váratlan kínálati bővülés gyorsan visszahúzhatja az árfolyamot.

Uber – közel egyéves mélyponton, közben nőnek a célárak

Az Uber árfolyama nagyot esett az idei év első felében – a papír 52 hetes mélypont közelébe került. Miközben viszont a részvényárfolyam visszahúzódott, az elemzői célárak nem hogy nem csökkentek, hanem tovább emelkedtek.

A Tigress Financial Partners a részvényt vételre ajánlva 115 dollárra emelte a célárát, a Guggenheim még ennél is optimistább, 125 dolláros célárral. A 47 elemzőből 47 ajánlja most vételre, mindössze 1 elemző jár el eladási ajánlással. A konszenzus szerinti átlag célár a mostani árfolyamhoz képest 45-50 százalékos potenciált mutat.

Több érv is szól a papír mellett: a menedzsment agresszíven vásárolja vissza a saját részvényeit, a Delivery Hero potenciális felvásárlása az európai piacon is bővítené a jelenlétet, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pedig érdemi keresleti hátszelet ad az utazási divíziónak. A londoni robotaxi-szolgáltatás is közel áll az indításhoz.

Az árazás pedig szintén vonzó: az Uber húszszoros alatti értékelési szorzón forog, szemben a versenytárs DoorDash 77-szeres és a Booking 22-szeres értékével.

Broadcom – a júniusi hype-mentes belépő

A Broadcom papírja az idei rali után az elmúlt egy hónapban 15 százalékos mínuszban van – miközben a nagy befektetési bankok a papír fundamentális képére nem lettek pesszimistábbak. Az új konszenzus célár most 516-523 dollár körül áll, ami a mostani árfolyamhoz képest 27-45 százalékos felfelé mutató potenciált jelent. A legoptimistább elemzők egészen 630 dollárig mennek.

A Broadcomot most 50 nagy elemzőház követi, közülük 47 vételre, 3 tartásra ajánlja a részvényt – eladási ajánlás egyetlen bank részéről sem szerepel a listán.

A cég egyik legfontosabb húzóereje a mesterséges intelligenciához köthető chip-üzletág: a Broadcom AI-chipbevétele 2025-ben 140 százalékkal ugorhatott az egy évvel korábbihoz képest. A VMware-akvizíció után javuló szoftvermarzsokkal a nyereségesség tovább erősödhet.

Olcsón beragadt sztorik: két diszkontos név a listán

Yum China – 14,3-szoros P/E-n a McDonald's fele

A Yum China Kína legnagyobb éttermlánc-üzemeltetője: a KFC és a Pizza Hut kínai franchise-a mellett olyan magasabb növekedési potenciálú márkákat is birtokol, mint a Taco Bell vagy a Lavazza. A cég 2025 harmadik negyedévének végén már 17 500-nál is több éttermet működtetett Kínában, digitális hűségprogramja pedig meghaladta a 590 millió tagot.

Az árazás látványosan alacsony: a Yum China 14,3-szoros értékelési szorzón forog, miközben a McDonald's 21-22-szeresen, a Chipotle 25-26-szorosan, a Starbucks pedig 40-szeres szorzón kereskedik. A 23 elemzőből 21 vételre ajánlja a papírt, a konszenzusos célár szerint még mindig 25-30 százalékos felfelé mutató potenciál látszik.

Érdemes nyugodtnak maradni és megvenni a részvényt

– fogalmazott Chen Luo, a Bank of America elemzője a Yum China kapcsán.

A kockázat itt egyértelműen a kínai fogyasztási kedv gyengülése. A Pizza Hutnál az átlagos kosárérték 5 százalékkal csökkent – ez azt jelzi, hogy a fogyasztók árérzékenyebbek lettek, ami nyomás alá helyezheti a marzsokat.

LATAM Airlines – a leggyorsabban növekvő latin-amerikai légitársaság

A LATAM Airlines papírját 8 nagy elemző követi – és mind a 8 vételre ajánlja a részvényt. Ez a fajta konszenzus rendkívül ritka jelenség a globális piacon. A JPMorgan a papír célárát 70 dollárra emelte, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 25 százalék körüli potenciált jelent.

A JPMorgan elemzője szerint a LATAM pénzügyi rugalmassága lehetővé teszi, hogy kezelni tudja a magasabb kerozinárak jelentette nyomást, miközben a földrajzi és üzletági diverzifikáció miatt kevésbé kitett egyetlen piaci sokknak. Az első negyedévet 576 millió dolláros nettó eredménnyel és 10 százalékos kapacitásnöveléssel zárta a társaság.

A legfontosabb kockázat a kerozinár alakulása – a társaság már 2026-os EBITDA-előrejelzését is visszavágta a magasabb üzemanyagárak miatt. A geopolitikai feszültségek és a keresleti ciklikusság szintén gyorsan ronthatja a marzsokat.

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Ha stabil pénzáram is szempont: három osztalékrészvény

„A piacok volatilisek, a jövő bizonytalan, ráadásul az osztaléknövekedés fontos ellensúlyt jelenthet a makacsul magas inflációval szemben" – fogalmazott Michael Clarfeld, a ClearBridge Investments portfóliómenedzsere. Szerinte az osztalékok melletti érvek talán soha nem voltak ennyire erősek, mint a mostani, magasan tartott infláció mellett.

Blackstone – 4 százalék osztalékhozam + közel 30 százalék árfolyam-potenciál

A világ egyik legnagyobb alternatív eszközkezelője több mint 1000 milliárd dollárnyi vagyont kezel. Az osztalékhozam most közel 4 százalék, az elemzői célárak átlaga pedig még 29 százalékos árfolyam-emelkedést vetít előre. 15 elemző vételre, 10 tartásra ajánlja most a papírt.

A kockázat elsősorban a globális gazdasági lassulás lehetőségében rejlik, ami visszafoghatja a vállalatfelvásárlási aktivitást, illetve a kereskedelmi ingatlanpiaci gyengülés.

Otis Worldwide – 52 hetes mélyponton, javuló hozamlehetőség

Az Otis Worldwide a világ egyik legnagyobb felvonógyártója. A részvény jelenleg az 52 hetes mélypontjának közelében forog, ami paradox módon jobb beszállási pontot kínál, mint az egy hónappal ezelőtti szint volt.

Az osztalékhozam 2,4 százalék, a konszenzusos célár pedig közel 35 százalékos felfelé mutató potenciált mutat. Az elemző Clarfeld szerint a cég a „HALO" – magas eszközértékű, alacsony technológiai kitettségű – kategória egyik legjobb szereplője: „a mesterséges intelligencia nem fogja megváltoztatni azt, ahogyan az emberek használják a felvonókat".

Marsh & McLennan – a nyugodt biztosításközvetítő

A Marsh & McLennan a világ egyik vezető biztosításközvetítő cége. A társaság – ellentétben a biztosítókkal – maga nem vállal biztosítási kockázatot, viszont stabil, magas marzsú üzletet visz. A részvényárfolyam ugyancsak közel jár az 52 hetes mélyponthoz.

Az osztalékhozam 2,2 százalék, a célárak átlaga pedig közel 25 százalékkal magasabban van a mostani árfolyamnál. Az elemzők szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek eltúlzottak – a közvetítői szerep egyhamar nem tűnik el.

Ami a nagyobb kép: két megatrend a háttérben

Nem minden befektetési sztori egy-egy konkrét részvényről szól. A következő 5-10 év egyik legnagyobb hozamforrása két olyan tematikus trend lehet, amelyek a legtöbb egyedi részvénysztoritól függetlenül futnak.

A réz — az elektrifikáció csendes főszereplője

A Goldman Sachs friss elemzése szerint a réz iránti kereslet a következő években gyorsabban nő, mint ahogy a bányakínálat bővülni tud. A bank a réz londoni fémtőzsdei jegyzésére vonatkozó 2026-os előrejelzését 13 735 dollárra emelte, és úgy véli, 2035-re akár 15 000 dollár körüli árra is szükség lehet ahhoz, hogy elegendő új kínálat lépjen piacra. A BHP legfrissebb becslése szerint 2050-ig a réz iránti igény 70 százalékkal emelkedhet.

A képlet egyszerű: az AI-adatközpontok, az elektromos autók, a napelemek, a szélerőművek és a hálózatfejlesztések mind rezet igényelnek. Egy hagyományos benzines autóban 20-25 kilogramm réz van, egy tisztán elektromos autóban viszont 70-90 kilogramm. Egy 1 gigawattos naperőműpark 2200-4000 tonna rezet köt le.

Mindeközben a kínálati oldal komoly problémákkal küzd: 2026-ban a globális kínálat több mint 3 százaléka vált elérhetetlenné termelési fennakadások miatt. A világ egyik legnagyobb rézbányája, a Grasberg (Freeport-McMoRan) csak lassabban áll helyre a tavalyi zavarok után, a Kamoa-Kakula (Ivanhoe Mines), a Cobre Panama (First Quantum) és a Rio Tinto mongóliai Ojou Tolgoj bányája is problémákkal küzd. A meglévő rézbányák termelésének több mint fele húsz évnél idősebb bányákból származik, miközben az érclelőhelyek minősége évek óta romlik.

A legfontosabb befektetési nevek a szektorban: Freeport-McMoRan, Southern Copper, First Quantum, Lundin Mining, Ivanhoe Mines, Antofagasta, valamint a diverzifikált nagy bányavállalatok – a BHP és a Rio Tinto.

Kritikus nyersanyagok – geopolitikai versenyfutás

A második, hasonlóan strukturális megatrend a kritikus nyersanyagokért folyó globális versengésről szól. Az elmúlt hetekben egyszerre több fronton is fontos fejlemények történtek:

Az Európai Bizottság olyan szabályokat mérlegel, amelyek szerint stratégiai szektorok cégeit legalább három különböző forrásból kellene beszerezniük kritikus alapanyagokat – ami gyakorlatilag Kína-függőséget csökkentő intézkedés.

Az Egyesült Államok Képviselőháza elfogadta a DOMINANCE nevű törvényt, amely szintén a Kínától való nyersanyag-függőség csökkentését célozza.

India 313 millió dolláros ösztönzőprogramot készít elő a lítium- és nikkelfeldolgozás támogatására.

A volfrám, a nagy iparágakban használt kritikus fém körül árrobbanás alakult ki, miután kínai vevők nagy tételben vásárolják fel az amerikai volfrámhulladékot.

Az Urenco USA közel 50 százalékkal bővíti az egyetlen amerikai kereskedelmi urándúsító kapacitását – a nukleáris reneszánsz háttérben zajlik.

A befektetői jelentőség egyértelmű: a nyugati világ egyre inkább nemzetbiztonsági kérdésként kezeli a nyersanyag-ellátási láncokat. Ez felértékelheti azokat a vállalatokat, amelyek nyugati vagy szövetségesi országokban rendelkeznek bányászati, feldolgozási vagy újrahasznosítási projektekkel.

A leggyakrabban emlegetett nevek: Albemarle, Lynas Rare Earths, MP Materials, Energy Fuels, Cameco, NexGen Energy, Almonty Industries, illetve a diverzifikált nagy bányavállalatok – Vale, BHP, Rio Tinto.

Összegzés

A fenti kilenc részvény és két megatrend nem befektetési ajánlás, hanem térkép egy adott időpontban – arról, hol látják most a nagy elemzőházak a legvonzóbb célárakat. Hogy ezek a célárak valóban teljesülnek-e, azt egyetlen elemző sem tudja garantálni. Néhány dolog mégis kiolvasható a képből:

Először: az AI-központú részvények egy része már beérett, más része pedig – mint a Broadcom vagy a SanDisk – a legutóbbi korrekció után újranyílt. Másodszor: az olyan olcsón beragadt sztorik, mint a Yum China vagy a LATAM Airlines, alacsonyabb értékelési szorzókon forognak, mint versenytársaik – ez önmagában nem garancia, de érdemi mozgásteret jelent. Harmadszor: a klasszikus osztalékrészvények egy része a 52 hetes mélypontjuk közelében forog, ami rendszerint jobb belépési pontokat kínál, mint a rali csúcsán.

Aki komolyan mérlegeli egyik vagy másik befektetést, annak érdemes néhány dolgot végiggondolnia: saját kockázatvállalási hajlandósága, időhorizontja (a bányászati vagy megatrendi sztorik évek-évtizedek időtávjában futnak), a portfóliójának mérete és diverzifikációja (egyetlen név sem lehet a portfólió túl nagy hányada), és – talán a legfontosabb – hogy veszteséget is elbír-e az adott befektetés. A magas hozamígéret majdnem mindig magas kockázattal is jár.

A dollárban jegyzett részvények esetében ne feledjük az árfolyamkockázatot sem: a forint-dollár árfolyam gyengülése növelheti a hozamot, erősödése viszont csökkentheti – még akkor is, ha maga a részvény ára emelkedik.