Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén

A magyar nyaraknal épp olyan elengedhetetlen része a Balaton-élmény, vagy a Balaton utáni vágyódás, mint a panaszkodás, hogy mennyire drága ott nyaralni. A Balaton ugyanis nemcsak egész Közép-Európa legnagyobb tava, a hazai turizmus szíve: már a nyári kikapcsolódás szimbólumává vált, ezért nagyon sokan nem tudják és nem is akarják elengedni. Pedig az igazság az, hogy vannak még számos másik tó az országban, ahol nincsenek annyian, ugyanúgy ki lehet kapcsolódni és gyakran még olcsóbb is. Mutatjuk az olvasóink 10 kedvenc tavát a Balaton mellett és az idei árakat.

Az igazság, hogy egy balatoni nyaralás sosem volt olcsó, de manapság már egy hétvégére is egy kisebb vagyon lemenni. A szállás egy családnak 200 ezer forintnál kezdődik egy hétre, és akkor még nem ettünk-ittunk és strandoltunk. Átlagosan 2000 forintba kerül a jegy, ahol kell fizetni, ugyanis számos szabadstrand is található a tó körül. Az étkezést is meg lehet oldani hűtőtáskával, mindig keresni ingyenes parkolót, és a gyerekeknek se fagyit venni minden nap, úgy talán 320 forint körül megállhatnak a költségek, de ennél valószínűbb többe fog kerülni. Sokan vannak, akik nem akarják otthagyni egy egész havi fizetésüket a magyar tengernél, másokat pedig zavar a tömeg, zsúfoltság és inkább egy eldugottabb helyen szeretne kikapcsolódni. Aki új helyekre vágyik, de maradna belföldön, annak is jó iránymutatás lehet az olvasóink kedvenc (fürdőzésre is alkalmas) tavainak listája.

Lapunk egy korábbi felmérése során olvasóink 52 kijelölt fürdőhellyel rendelkező, természetes tóról mondtak ítéletet. Azt vizsgáltuk, hogy egy-egy tavat hány kedveltek azok közül, akik már jártak ott, ismerték is a helyet. A felmérésben részt vevő tavak közül tíz olyan volt, ami 50% feletti népszerűséget mutatott:

a Hévízi-tó (63,1%),

a Tisza-tó (60,8%),

a Hámori-tó (60,3%),

a Szelidi-tó (59,5%),

a Fertő-tó (59,2%),

a Vadása-tó (55,8%),

az Orfűi-tavak (54,8%),

a tatai Grófi tó vagy Katonai tó (53,2%),

a Szajki-tavak (52%),

és a nyíregyházi Sóstó Tófürdő (50,8%).

A Szálkai tározó csak egy hajszállal maradt le (49,4%). Olvasóink kedvencei között, amint látható, vannak ismertebb tavak, illetve feltehetően főként helyben ismertebb és kedveltebb helyek is, melyekről még kevesen hallottak. Lássuk, hogy mit tudnak ezek a tavak és mennyibe kerül kiruccanni oda 2026-ban!

1. Hévízi-tó

A Hévízi-tavat talán senkinek sem kell bemutatni. Európa legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava a Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz városa mellett. A tó 4,44 hektáron terül el, melyet 50 hektár területű véderdő vesz körül. A Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó, melyet a 38 méter mély Hévízi-forrásbarlangból feltörő 38 °C-os víz táplál másodpercenként 410 liter vízhozammal.

A víz hőfoka általában 33-35 °C, de nagyon meleg napokon elérheti a 36-38 °C-ot is nyáron. Ősszel és télen a hőmérséklet alacsonyabb, 24-26 °C körül mozog.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly március közepén be kellett zárni a Hévízi Tófürdő központi épületét statikai problémák miatt, így mostanra több mint egy éve zárva tart a helyiség. A legfrissebb hírek alapján viszont újabb fontos lépés körvonalazódik a Hévízi Tófürdő régóta várt felújítása érdekében. A városvezetés kezdeményezte, hogy Hévíz ismét tulajdonrészt szerezzen a gyógytó működtetésében, mert így könnyebb lehet jelentős uniós forrásokat bevonni a fejlesztésekhez. Fontos, hogy az érintett épületen kívül a Hévízi-tó és a többi épület ugyanúgy látogatható!

Forrás: Heviz.hu

A jegyárak a gyógy- és termálfürdők díjszabását idézik, viszont három éve változatlanok:

A 3 órás jegy 4500 Ft; 60 év felettieknek és diákoknak 4000 Ft; gyermekeknek (6-14 év között) 2400 Ft

Az egész napos jegy 7500 Ft, 60 év felettieknek és diákoknak 7000 Ft; gyermekeknek 3600 Ft

Az egész napos kombinált családi jegy (minimum 3 fő esetén, ha legalább 1 gyerek) esetén a felnőtt jegy 7000 Ft, a diák és nyugdíjas jegy 6000 Ft, a gyermekeknek 3600 Ft

Jelenleg a Nagyparkolóban 400 Ft/óra díjat kell fizetni minden nap 8:00 és 18:00 között, ha valaki kocsival érkezik a fürdőbe. Magával az útiköltséggel nehéz számolni, hiszen nem mindegy, hogy valaki Debrecenből vagy Kaposvárról akar Hévízre látogatni. A szállás lényegében egyezik a balatoni árakkal, és a vendéglátóhelyek, kisboltok díjszabása is lényegében ugyanaz. Tehát egy kiruccanás a Hévízi-tóhoz nem lesz olcsóbb, mint egy szabadstrandos, hűtőtáskázós balatoni nyaralás, viszont biztosan más élmény. Mivel közel is van a két tó egymáshoz, akár egy úttal mindkettőt kipipálhatjuk.

2. Tisza-tó

A másik széles körben ismert és egyre népszerűbb tavunk a Tisza-tó, mely Magyarország második legnagyobb tava, ha a Fertő-tó határon kívülre eső részét nem számítjuk, illetve hazánk legnagyobb mesterséges tava. Az egykori Kiskörei-víztározó a Tiszán, az Alföld északi részén helyezkedik el, az eredeti funciója a folyószabályozás volt. A víztározónak hamarosan kialakult a saját ökológiája és turizmusa is, így született meg a ma ismert Tisza-tó. Azóta is kedvelt helye a kirándulóknak, horgászoknak, fürdőzőknek, az utóbbi években pedig különösen felértékelődött - talán éppen a Balaton drágulásának következtében.

A heol cikke szerint az Abádszalóki Tisza-tó Strand a felnőtt napijegy 1800 forintba, a diák- és nyugdíjas belépő 1500 forintba kerül. A három év alatti gyermekek és a 70 év felettiek számára a belépés ingyenes. A családi jegy ára két felnőtt és két diák részére 6000 forint. A poroszlói Tisza-tavi Strandon 1500 a felnőtt és 1000 a diák és nyugdíjas napijegy. A családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 4000 forint. A tónál vannak még más fizetős strandok hasonló árakon, illetve bár 2019-ben adták át, még mindig kevesen tudnak az egyetlen Tisza-tavi szabadstrandról a tiszabábolnai Holt-Tisza mellett.

A Tisza-tónál már érezhetően olcsóbb a nyaralás, mint a Balaton mellett, a szállás, belépők és vendéglátóhelyek árai is alacsonyabbak. Egy hetet akár 300 ezer forint alatt is ki tud hozni egy 4 tagú család, ha kicsit spórolnak.

3. Hámori-tó

Az első olyan tó a listában, amelyről a válaszadók közül alig hallott valaki, azonban azok akik ismerik, jellemzően igencsak kedvelik. A Hámori-tó Miskolc közelében fekszik, egy mesterségesen megnagyobbított tó Felső-Hámor és Lillafüred határában, az átlagos mélysége 9 méter. A tónak eleinte nem is volt neve, csak Taj néven emlegették a német Teich 'tó' jelentésű szó után, először 1861-ben nevezték egy cikkben Diósgyőri tónak, míg a helyiek egy időben "feneketlen tó" néven is emlegették. A tó ma is kedvelt kirándulóhely, fürdeni viszont nem lehet benne.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor mit keres a listában? Tulajdonképpen a Hámori-tó véletlen került a fürdőtavakat felsoroló listára: a tavakat, amelyeket a felmérésben értékelni lehetett, az NNGYK honlapján található természetes fürdővizeket felsoroló listából válogattuk ki, ebben pedig Hámori-tó címszó alatt szerepel a kislődi Hámori Strand, mely a Sobri Jóska Élményparkban található. A kapott válaszok alapján ez sokakat megtévesztett: ők a Miskolchoz közeli Hámori-tóra gondoltak, ami viszont nem fürdőtó. Viszont a keveredés ellenére nem akartuk említés nélkül hagyni, hogyha már ennyien szeretik a Hámori-tavat. Viszont így ezt a 10-es listát ezért kiegészítjük a végén +1 fürdőtóval.

4. Szelidi-tó

A Szelidi-tó nem tartozik a legismertebb tavaink közé. Ugyan sokan hallottak róla, de a legtöbben sosem jártak itt a felmérés eredményei szerint. Aki viszont már járt a tónál és ismeri azt, jellemzően szereti a Szelidi-tavat a válaszok alapján. A tó hazánk ötödik legnagyobb természetes tava - 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 hektár. Mindössze nagyjából 120 kilométerre található Budapesttől - akárcsak Balatonalmádi, vagy például Zamárdi közúton autóval. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomokos területein kellemes strandok kerületek kialakításra, fizetős és szabadstrand is van.

A fizetős strand szépen kiépített, rendezett, lehetőség van vízibicikli bérlésre, sok kisebb játszótér található a strandon, büfék és éttermek is, még bowlingozni is lehet. Az árak a Tisza-tóhoz hasonlók: 2026-ban a felnőtt napijegy 1800 forint, a gyermekeknek 1200 forint. 16 órától kedvezményes a belépés (1300 és 700 forint) és váltható heti bérlet (9000 és 6000 forint). Van szezonbérlet is (20 ezer forintért), de ilyet nem válthat akárki, csak helyiek és nyaraló tulajdonosok. A 20 fő feletti csoportoknak a belépőjegy árából 20 %-os kedvezményt biztosítanak.

Szeliden egyébként két szabadstrand is található, az egyik a fizetős strand előtti szakaszon, a másik pedig a "számozott utcás" nyaralóövezet mellett. Ezek azonban nem olyan kiépítettek, mint a fizetős strandok.

A szállásárak pedig elég alacsonyak. Lehet akár komplett nyaralót is bérelni - ennek nyaralónként változhat az ára, de van miből válogatni - és vannak üdülők, kempingek is. Sátorozók, lakókocsizók még olcsóbban is megúszhatják. Így a Balatonnál lényegesen olcsóbb lehet egy hétig Szeliden nyaralni.

5. Fertő

Az egyik legismertebb állóvizünk a Fertő avagy Fertő-tó, mely Magyarország északnyugati határa mentén, Sopron közelében található. A Fertő Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize is és Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és szikterülete, mintegy 20 ezer éves. Ugyanakkor csak kisebb része tartozik Magyarországhoz, a területe nagyrésze Ausztriába lóg át. A Fertő-táj és ennek részeként maga a tó is a világörökség része - írja a Wikipédia. A Fertő több szempontból is különleges: a Balaton után Közép-Európa második legkönnyebben felmelegedő tava, hőmérséklete nyaranta nem ritkán eléri a 30°C-ot.

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A Fertő tónál összesen 11 kiépített strand, azonban ezek közül csak Magyarország területén csak Fertőrákoson van kiépített strand. Sajnos azonban a tó honlapján továbbra is az a kiírás olvasható: "A Fertő-tavi vízitelep a turisztikai fejlesztés munkálatai miatt lezárt munkaterület. Strandolni és sétahajózni Fertőrákosnál jelenleg nem lehet." Ez már nem is újdonság, tavaly májusban hat év után újra látogathatóvá vált a Fertő egyetlen magyarországi partszakasza, megnyílt az északi kikötő. A sokat kritizált beruházás ugyan mérföldkőhöz ért, azonban továbbra sincsen használható strand és az ígért sétahajó-kikötő sem valósult meg. Az még mindig rejtély, mikor lehet újra strandolni a határon innen, de az osztrák részen több strand is várja a magyar vendégeket is.

Az osztrák oldalon például a Podersdorf "Podobeachen" a felnőtt napijegy 10,50 euró, a gyermekbelépő (4-15 évig) 7,90 euró. Délután 4 óra után felnőtteknek 6,90 euró, gyermekeknek 4,50 euró a belépő. A Balaton olcsóbb strandjai és a már említett strandokhoz képest drágább, közel kétszeres belépőárakkal kell számolni az osztrák oldalon. Magyar panziókban, vendégházakban találhatunk jó áron szállást, de ha strandolunk, a büfékben is osztrák árakra számítsunk.

6. Vadása-tó

A Vadása-tóra szintén igaz, hogy kevesen hallottak róla, és közülük is kevesen jártak is ott a felmérésünk szerint. Ugyanakkor aki járt a Vadása-tónál, azok többsége szereti. A Vadása-tó az Őrségben, Vas vármegye déli részén található, a Vadása-patak felduzzasztásával hozták létre a két tóból álló mesterséges tóegyüttest. A tavak és a körülöttük kialakult, üdülőövezeti jellegű községrész Hegyhátszentjakabhoz tartoznak. A tó a nyugati országrészben élők számára még közelebb is lehet, mint a Balaton.

A több mint 150 méteres strandszakaszra felnőttek - akárcsak tavaly - 1200 forintért, gyermekek 1000 forintért léphetnek be, 17 óra után pedig még kedvezőbben Vadasastrand.hu szerint. Hároméves kor alatti gyermekek részére illetve a Hegyhátszentjakab község helyi lakosságának ingyenes a strand használata. Az Őrség területén pedig egy éjszakára két főnek akár már 25 ezer forintért is találunk szállást.

7. Orfűi-tavak

Az Orfűi-tavak mesterséges tórendszer Pécstől kb. 10 km-re északnyugatra, a Mecsek északi lábánál helyezkedik el. A mintegy 5 km hosszú tórendszert négy tó alkotja: az Orfűi-tó, a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó - írja a Wikipédia. Orfű honlapja szerint pedig a négy tó összesen 113 hektár vízfelülettel rendelkezik. Az Orfűi-tó kiváló vízminőségű, homokos aljzatú, természetes vizű strandja a Kistó strand, ahol a felnőtt napijegy 2700 Ft, a diák belépő 2100 Ft. A félnapos jegy pedig (15 órától) 2300 Ft felnőtteknek és 1700 Ft diákoknak. 6 éves kor alatt, illetve orfűi lakosoknak lakcímkártya felmutatása mellett a belépés ingyenes.

Orfűn egyébként nemcsak fizetős strand van, hanem szabadstrand is: az Árnyas Part Szabadstrand és az Orfű-Tekeres, Pécsi-tó szabadstrand, vagy csak simán Szabadstrand nevű helyek. A vízminőség itt is kiváló. Orfűn is ki lehet fogni olcsó szállást, de ha kicsit távolabb megyünk, Abaligeten biztosan találunk olcsóbb szállást.

8. Tatai Grófi tó vagy Katonai tó

Tatát nem véletlenül nevezik a vizek városának, több gyönyörű tó található a közelben. A felmérés alapján nagyon sokan szeretik is a tatai tavakat, melyek inkább kedvelt kirándulóhelyként és horgászhelyként ismertek, azonban van itt egy strand is. A tatai Grófi tó (vagy Katonai tó) partján található a Fényes Fürdő és Kemping (Grófi-tó Strand). Meg kell említeni, hogy olvasóink nagy kedvence az Öreg-tó, habár itt nincs lehetőség fürdésre, kellemes sétákra annál inkább.

A Fényes Fürdő Grófi-tó strandjára (forrásfürdő) korábban lehetett váltani külön belépőt (tavaly 1000 forint volt a felnőtt és 550 forint a diák és nyugdíjas jegy), viszont idén már nem találtunk ilyen lehetőséget. A Fényes Fürdő kiépített medencés strandjára 3400 forint a felnőtt napijegy, a nyugdíjas jegy és a diákjegy 2200 forint. Helyben viszonylag kevés szálláslehetőség van, hamar elfogyhatnak az olcsóbb szállások, viszont aki szeret kempingezni, annak kiváló úti cél lehet Tata.

9. Szajki-tavak

Ugyancsak Vas vármegyében, Hosszúpereszteg közelében található Szajki-tó, melyről már sokan hallottak, de nagyon kevesen jártak is itt. A Természetjáró leírása szerint a 18. században még csak két természetes tó volt itt, az egyik magasabban, a másik alacsonyabban helyezkedett el és kettő között átfolyó víz energiája egy malmot hajtott. A patakra 1931-ben gátakat építtettek, az így felduzzasztott vízből tizenegy nagy vízfelület keletkezett, melyek partjait fákkal ültették be.

A középső tavon strandot és az üdülőövezetet alakítottak ki, míg a többibe halakat telepítettek: a 6-os számú tónál manapság is üzemel strand, jelenlegi partszakasza 200 méter hosszú, jól felszerelt. A strandra a felnőtt napijegy mindössze 1200 forint, gyerekeknek 800 forint, a heti jegy pedig felnőtteknek 6000 forint, gyerekeknek 4000 forint. A tó közelében kemping is üzemel, ez a legolcsóbb szálláslehetőség.

10. Nyíregyházi Sóstó Tófürdő

A Sóstót, akárcsak a Balatont, nem kell sokaknak bemutatni, az olvasók nagyrésze hallott róla. Ehhez képest azonban nem sokan jártak a tónál a válaszok alapján, ami részben biztosan az elhelyezkedésével magyarázható. A keleti országrészben található tó nemcsak fürdőhely, hanem kedvelt kirándulóhely is, a mellette található erdővel egyetemben. A Sóstói-erdő lényegében körülveszi a 9,5 hektár területű Sóstói-tavat. A tó természetes strandját nevezik Tófürdőnek, melynek vize gyógyvíz, gyógyhatásáról már évszázadok óta tudnak. A Sóstó Tófürdő vize egyébként a legfrissebb vizsgálatok alapján "megfelelő" minősítést kapott, előtte évekig csak "tűrhető" volt a vízminőség.

A Tófürdő partjára tiszai homokot terítettek, és 1930-ban épült meg az a balatonfüredi fürdőházat idéző faépületet, mely a fürdő emblematikus bejárata lett. Az utolsó fellelhető információk szerint a felnőtt belépőjegy hétköznap és hétvégén is 4300 Ft, gyermekeknek (3-6 éves korig) 3100 Ft, diákoknak és nyugdíjas korúaknak 3700 forint. Érdemes tudni, hogy az Aquarius Élmény- és Parkfürdő területén is van lehetőség strandolásra épített strandon, ha valaki a Tófürdő mellett ezt is kipróbálná, az árak azonban már jóval borsosabbak.

Nyíregyháza közelsége miatt bőven válogathatunk a szálláshelyek közül. Ilyen helyen, mint Nyíregyháza környéke, ahol nemcsak egy természetes tó strandja várja a látogatókat, hanem sok egyéb látnivaló, múzeum, állatkert, stb. érdemes lehet megnézni a helyi kedvezményeket: a szállásárakból, belépőkből hogyan juthatunk kedvezményhez.

+1 Szálkai tározó

Mivel, ahogy fentebb említettük, a listába véletlenül került be a Hámori-tó, amelyben nem lehet fürdeni, mutatunk még egy kedvelt tavat, ahol viszont van természetes strand. A felmérésünk eredményei alapján a Szálkai tározóról is kevesen hallottak, és ha halottak is róla, kevesen jártak itt. Viszont akik ismerik a tavat, azoknak közel fele (49,4%) kedveli is. A tó Szálka község határában - Szekszárdtól és Bonyhádtól nem messze - fekszik 5,7 hektáron. A tározót 1970-es években hozták létre az addig mocsaras területen.

A szabadidőközponton belüli strand vízminősége kiváló, a belépés 6 éves kor alatt díjtalan, 14 éves kor alatt 1000 forint, afelett 1300 forint 2026-ban is (18 óra után egységesen 1000 forint), ami kifejezetten olcsóvá teszi a mezőnyben. Szállást jellemzően apartmanokban lehet találni, helyben nem feltétlenül a legolcsóbban, de közeli településeken vagy akár a közeli Szekszárdon is bőven van választék.

Ha pedig valaki kifejezetten az eldugott, kevesek által ismert helyeket keresné, a felmérésre érkezett válaszok alapján ilyen az eddig említetteken túl az Achilles-tó, a Báger-tó, a Borostyán-tó, a Brendon-tó, a Dorgói-tó, a Gersekaráti víztározó, a Hódmezővásárhelyi tó, az Ikrényi bányató (Ékes-tó), az István-tó (Nyékládháza), a Kistolmácsi tározó, a Muhi-tó, a Nádas-tó, a Nagyteveli víztározó, a Nagy-Tómalom (Sopron), a Pázsit-tó, a Rétközi-tó, a Ságodi-tározó, a Szent János tó, a Sziksós-fürdő, a Tiszaszigeti bányató, Tiszaszigeti bányató, a Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó), a Vadnai-tó, és a Záportározó tó (Kecskemét). Utóbbi nem tévesztendő össze más Záportározónak nevezett tavakkal (több ilyen is van az országban), melyekben tilos a fürdőzés.