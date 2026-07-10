Meghökkentő módszerrel jutnak fegyverekhez az ukrán katonák: egy új pontrendszer dönthet a beszerzésekről?

Folyamatosan és dinamikusan növekszik az ukrán szárazföldi pilóta nélküli járművek bevetéseinek száma a frontvonalon, az év eleje óta ugyanis több mint 66 ezer logisztikai és mentési feladatot hajtottak végre az eszközökkel. A kijevi vezetés végső célja a frontvonalbeli logisztika teljes automatizálása, amelyet nagy volumenű beszerzésekkel és egy bürokráciamentes, teljesítményalapú jutalmazási rendszerrel igyekeznek felgyorsítani - írta a EuroMaidan Press.

A pilóta nélküli eszközök használata az év első felében meredeken emelkedett. Míg januárban mintegy 7500 missziót regisztráltak, júniusban ez a szám már meghaladta a 16 ezret, ami az év eleji bázishoz képest 122 százalékos bővülést jelent. Kiemelkedő mérföldkőnek számított az április, amikor az ukrán egységek a háború során először hajtottak végre sikeres álláselfoglalást úgy, hogy a műveletben kizárólag légi és szárazföldi drónokat alkalmaztak.

A haderő modernizációja gőzerővel zajlik, a védelmi minisztérium ugyanis az első félévben 67 új szárazföldi robotrendszert rendszeresített. Ezek közül a legújabb a felderítésre és könnyű páncélozott járművek megsemmisítésére kifejlesztett Tancsik Droid 12.7-es modell. A védelmi beszerzési ügynökség (DOT) eddig több mint 22 ezer szárazföldi jármű beszerzésére kötött szerződést, a katonák pedig a DOT-Chain digitális platformon keresztül már közvetlenül az aktuális harctéri igényeiknek megfelelő felszereléseket választhatják ki.

A technológia tömeges alkalmazásának ugyanakkor megvannak a maguk korlátai. Szerhij "Flash" Beszkresztnov minisztériumi tanácsadó rámutatott arra, hogy a legfőbb akadályt jelenleg nem a hardver, hanem az összeköttetés jelenti. A nehéz terepviszonyok, az épületek, a fasorok és a fedezékek jelentősen leárnyékolják a vezérlőjeleket, a kapcsolatot vesztett robotok pedig azonnal használhatatlanná válnak a bevetések során.

Az eszközhasználat további ösztönzése és a bürokrácia leépítése érdekében a védelmi tárca bevezette az "eBaly" elnevezésű pontrendszert. A katonai egységek a sikeresen teljesített feladatok után pontokat kapnak, amelyeket egy online platformon válthatnak be további drónokra, elektronikus hadviselési eszközökre és egyéb modern technológiákra. A rendkívül népszerű programhoz eddig több mint 400 ukrán harci egység csatlakozott, és mintegy 790 millió dollár értékben rendeltek felszerelést. A rendszer legnagyobb előnye, hogy a harctéri sikereket közvetlenül köti össze a beszerzési döntésekkel, így a csapatok az adminisztrációs átfutási időt megspórolva juthatnak hozzá az utánpótláshoz.