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Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
A négyévszakos gumik népszerűsége folyamatosan nő Európában, különösen a kisautók tulajdonosai körében, de az ADAC legfrissebb 185/65 R15-ös tesztje szerint a kínálat minősége erősen szórt: a 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott. A vizsgálat egyértelműen rávilágít arra, hogy a négyévszakos megoldás továbbra is kompromisszum, amelynél a biztonsági tartalékok és a teljesítmény jelentősen eltérhetnek modellenként.
A négyévszakos gumiabroncsok egyre népszerűbbek Európában, különösen a kis- és kompakt autók tulajdonosai körében. A szezonális gumicsere elkerülése kényelmes és költséghatékony megoldás lehet, de az ADAC legfrissebb tesztje szerint a teljesítményben továbbra is jelentős különbségek vannak.
A tesztben 16 darab, 185/65 R15 méretű négyévszakos gumi vett részt, amely számos népszerű kisautón - például VW Polo, Opel Corsa vagy Skoda Fabia - is megtalálható. A vizsgálat célja az volt, hogy kiderüljön, mely modellek képesek biztonságosan teljesíteni nyári hőségben, téli hidegben és nedves átmeneti időszakokban is.
Vegyes összkép: kevés a jó minőség
Az eredmények meglehetősen szórtak. A 16 abroncs közül mindössze egy kapott jó minősítést, hét "közepes" lett, míg a többiek gyenge vagy kifejezetten rossz értékelést kaptak. Ez jól mutatja, hogy a négyévszakos gumi továbbra is kompromisszumos megoldás.
A teszt élén a Continental AllSeasonContact 2 végzett, amely minden vizsgált útfelületen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Különösen a biztonsági tulajdonságai emelkedtek ki, így 2,3-as összértékeléssel egyértelműen a mezőny legjobbja lett, bár kopásállóságban nem kiemelkedő - ebben a pontrendszerben minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény.
A második helyen a Pirelli Cinturato All Season SF 3 és a Michelin CrossClimate 2 végzett, egyaránt 2,6-os eredménnyel. A Pirelli havas úton mutatott gyengébb teljesítményt, míg a Michelin nedves aszfalton maradt el a Continentaltól.
Érdekesség, hogy a Michelin esetében nem a legújabb CrossClimate 3, hanem a korábbi CrossClimate 2 szerepelt a tesztben. Ennek ellenére a modell továbbra is az élmezőnyben végzett, különösen kedvező kopási és környezeti mutatói miatt.
Középmezőny: ismert nevek, vegyes teljesítmény
A középmezőnyben több ismert gyártó is megjelent, köztük a Goodyear, a Hankook, a Vredestein és a Nokian egyes modelljei. Ezek az abroncsok többnyire elfogadhatóan teljesítettek, de legalább egy útviszonyon – például nedves vagy havas úton - gyengébb eredményt mutattak.
A Nexen N’Blue 4Season 2, a Dunlop All Season 2 és a Milever All Season Versat MC545 csak elégséges minősítést kapott. Ezeknél főként a kiegyensúlyozatlan teljesítmény jelentett problémát, különösen nedves és száraz úton.
Ezek a nem ajánlott négyévszakos gumik
Öt modell elégtelen értékeléssel zárt, köztük a Bridgestone Weather Control A005-Evo is. Ezeknél különösen a téli teljesítmény bizonyult gyengének, az ADAC szerint havas és jeges úton nem nyújtanak megfelelő biztonságot.
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A teszt érdekes tanulsága, hogy az azonos mintázat nem garantál azonos teljesítményt. A Mastersteel All Weather 2 és a Roadhog RGAS02 például hasonló felépítésű, mégis eltérő eredményeket hozott, feltehetően anyaghasználati különbségek miatt.
A teszt a futásteljesítményre is kitért, ahol kiderült, hogy kiemelkedő tartósságot egyik vizsgált négyévszakos gumi sem tudott felmutatni. A Milever abroncsai például már 32 400 kilométer után elhasználódtak, ami átlagos használat mellett alig három évnyi élettartamot jelent.
Érdekesség, hogy a leghosszabb futásteljesítményt egyébként a nem ajánlott kategóriába sorolt Norauto gumi érte el, vagyis a tartósság önmagában nem volt garancia a jó összteljesítményre vagy a biztonságos használatra.
Összegzésként az ADAC azt írta, a négyévszakos gumik főként mérsékelt használatra alkalmasak, például városi és elővárosi közlekedésre. Intenzív autópályás használat vagy szélsőséges téli körülmények esetén továbbra is a külön nyári és téli abroncs a biztonságosabb választás.
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