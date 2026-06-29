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Nem semmi vagyonokat rejtegetnek otthon a magyarok: kiderült az egyik legnagyobb ellentmondás a megtakarításaink kapcsán

Pénzcentrum
2026. június 29. 10:04

Bár a fesztiválokon, a piacokon, sőt már a templomi adománygyűjtéseken is rohamléptekkel hódítanak az elektronikus fizetési megoldások, a forgalomban lévő készpénz mennyisége Magyarországon átlépte a felfoghatatlan, 9200 milliárd forintos határt. Hogyan lehetséges, hogy miközben alig használunk papírpénzt a boltokban, mégis egyre több bankjegy áramlik ki a jegybankból? A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai mögött egy globális jelenség húzódik meg, amely teljesen átírja a monetáris politika jövőjét, és megágyaz a digitális forint érkezésének.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Manapság szinte minden országban az emberek első kézből tapasztalják meg a fizetési szokások átalakulását. Magyarország sem kivétel: elég csak a készpénzmentessé vált zenei fesztiválokra gondolni, vagy arra a tényre, hogy a legtöbb utcai vásáron már kártyás fizetést is elfogadnak, sőt, vannak templomok is, ahol az adománygyűjtő dobozokat kártyaleolvasó terminálok váltották fel.

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Ezeket a jelenségeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott fizetési rendszerekről szóló jelentése is megerősíti. A tranzakciók száma és összértéke szempontjából a bankkártyás fizetések körülbelül 25 százalékkal nőttek az elmúlt években.

A nyilvánosság a 'készpénzmentes állam' fogalmával Svédország példáján keresztül ismerkedett meg, de gyakran hallani jelentéseket Hollandiáról és Nagy-Britanniáról is, amelyek az elektronikus fizetések széleskörű alkalmazásában élen járnak.

Az azonnali készpénzmentes fizetési megoldások folyamatosan fejlődnek, sebességük és megbízhatóságuk évről évre nő. Ugyanakkor a készpénzforgalom növekedése különböző országokban is általánosan megfigyelt nemzetközi jelenség, ami látszólag ellentmond a fizetési rendszerek fejlődésének.

Az MNB adatai szerint a forint bankjegyek és érmék forgalmi értéke 2012 óta folyamatosan növekszik, éves átlagban meghaladva a 10 százalékot, és 2023-ra túllépte a 8500 milliárd forintot. A készpénz iránti kereslet növekedése különösen erős volt 2018-ban, amikor egy naptári év alatt több mint 850 milliárd forint áramlott ki a központi bankból. De ez nem csak Magyarországra igaz. Külföldi központi bankok adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a világ szinte minden államának hasonló jelenségekkel kellett szembenéznie az elmúlt évtizedben.

A hazai készpénzkereslet változásai

Az eddig közölt adatok éles ellentétben állnak a közvélekedéssel, miszerint a folyamatosan fejlődő elektronikus megoldások eredményeként a készpénz, mint fizetési eszköz, már elavultnak és régimódinak tekinthető.

Az elmúlt évtizedben Magyarországon egyszerre volt tapasztalható a készpénzforgalom éles növekedése és az elektronikus fizetési megoldások gyors terjedése. Az online pénztárgép adatbázis, amely tartalmazza az online pénztárgépet használni köteles boltok adatait, pontos képet ad a vásárlási tranzakciókról különböző fizetési módok szerint 2015-től.

Mint látható, az elektronikus vásárlások értéke több mint háromszorosára nőtt 2012 óta, az éves fogyasztás fennmaradó része – amely a készpénzes vásárlások megközelítőleg pontos becslésének tekinthető – lényegében stagnált. Ez azt jelzi, hogy a forgalomban lévő készpénz növekedése nem a háztartások fizetési szokásainak változásának eredménye.

A készpénz-paradoxon

Ez a megállapítás egy rendkívül izgalmas makrogazdasági rejtély kapujához vezet el minket. Ha a lakosság a mindennapi vásárlásai során bizonyíthatóan egyre inkább elfordul a készpénztől, és a kényelmesebb digitális csatornákat választja, akkor a forgalomban lévő bankjegyek állományának folyamatos és masszív növekedése mögött teljesen más hajtóerőknek kell meghúzódniuk. A közgazdasági szakirodalom ezt a jelenséget nevezi nemzetközi szinten készpénz-paradoxonnak.

A jelenség lényege, hogy a pénz klasszikus funkciói közül élesen elválik egymástól a tranzakciós (csere-) szerep és a felhalmozási (értékmegőrző) szerep. Miközben a napi fizetési funkciót rohamléptekkel veszik át a digitális alternatívák, a vagyonmegőrzési funkcióban a készpénz pozíciói hosszú időn keresztül megingathatatlanok maradtak.

A Magyar Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank empirikus kutatásai egyaránt rámutatnak arra, hogy a kibocsátott készpénzmennyiség jelentős része valójában nem a lakossági pénztárcákban és a boltok kasszáiban kering, hanem statikus módon, felhalmozott vagyonként pihen a gazdaság különböző szegmenseiben.

A lakossági megtakarítások és a bizalmi faktor

A lakossági és vállalkozói készpénzfelhalmozás hátterében elsősorban olyan mélyen gyökerező motivációk azonosíthatók, amelyek szorosan összefüggnek a biztonság, a bizalom és a gazdasági környezet alakulásával. Az első és legfontosabb tényező az úgynevezett óvatossági motívum, vagyis a biztonsági tartalékképzés igénye.

Az elmúlt évtized globális és hazai bizonytalanságai, a geopolitikai feszültségek, a világjárvány, majd az azt követő piaci megrázkódtatások mind felerősítették a lakosság fizikai likviditás iránti igényét. Sokak számára a kézzelfogható bankjegyek tartása jelenti a végső biztonsági hálót, egy olyan eszközt, amely teljesen független a digitális rendszerek esetleges üzemzavaraitól, az áramkimaradásoktól vagy a kiberbiztonsági kockázatoktól.

Egy másik meghatározó tényező a készpénztartás alternatívaköltségének változása volt. Az alacsony kamatkörnyezet éveiben a kereskedelmi banki betétek elhanyagolható hozamot biztosítottak, miközben a számlavezetési díjak és a tranzakciós illetékek megmaradtak, így a lakosságnak pénzügyileg egyáltalán nem volt megterhelő otthon, széfekben vagy készpénzben tartani a megtakarításait.

Bár a 2020-as évek közepén megugró infláció és a magas hozamú lakossági állampapírok megjelenése némileg megmozgatta ezeket a rejtett tartalékokat, a felhalmozási hajlandóság alapvető szerkezete nem változott meg gyökeresen. Végül pedig nem szabad megfeledkezni a szürkegazdaság hatásairól sem, hiszen a készpénz anonimitása és nyomonkövethetetlensége továbbra is a nem bejelentett jövedelmek és a számla nélküli tranzakciók első számú üzemanyaga maradt.

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Nemzetközi analógiák

Ha kitekintünk a nemzetközi porondra, láthatjuk, hogy a magyarországi folyamatok tökéletesen illeszkednek a globális trendekbe, sőt, a legfejlettebb digitális gazdaságok már a túlzott készpénzmentesség komoly hátulütőit tapasztalják. Svédország, amely éveken át a készpénzmentes társadalom globális úttörője és mintaképe volt, az évtized közepére kénytelen volt felülvizsgálni korábbi radikális stratégiáját.

A svéd jegybank, a Riksbank és a helyi törvényhozás ráébredt arra, hogy a készpénz teljes kiszorulása súlyos sebezhetőséget jelent a nemzetbiztonság, a kritikus infrastruktúrák védelme és a társadalmi inklúzió szempontjából.

Egy esetleges geopolitikai konfliktushoz köthető kibertámadás vagy hálózati leállás esetén a teljes svéd gazdaság megbénulhatna, ha nincsenek analóg, fizikai alternatívák a fizetésre. Emiatt Svédországban, valamint Hollandiában és Nagy-Britanniában is olyan jogszabályi kötelezettségeket vezettek be, amelyek garantálják az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és szolgáltatások készpénzes kifizethetőségét.

Ez a nemzetközi fordulat egyértelműen bizonyítja, hogy a modern monetáris politika nem a készpénz teljes eltörlésére, hanem egy olyan egészséges egyensúlyi állapot fenntartására törekszik, ahol a digitális kényelem nem áshatja alá a rendszerszintű biztonságot és a kiszolgáltatottabb társadalmi csoportok pénzügyi esélyegyenlőségét.

Hazai digitális fordulat

Magyarországon a digitális fizetési infrastruktúra egy teljesen új, érett szakaszába lépett 2026-ra, amely alapjaiban írja felül a készpénz és a bankkártyák korábbi dinamikáját. A Magyar Nemzeti Bank által életre hívott és koordinált Qvik fizetési ökoszisztéma az elmúlt két évben a mindennapok szerves részévé vált. Ez a technológia a már meglévő Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) alapjaira épül, és közvetlen, számlák közötti tranzakciókat tesz lehetővé, teljesen megkerülve a nemzetközi kártyatársaságok költséges elszámolási rendszereit.

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A Wise bejelentette az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló Qvik-kérelem magyarországi bevezetését.

A nemzeti digitális alternatíva A Qvik révén a fogyasztók a kereskedőknél elhelyezett QR-kódok beolvasásával, érintéses NFC-megoldásokkal vagy mobilalkalmazásokból indított mélylinkek segítségével azonnal, plusz költségek nélkül egyenlíthetik ki a vásárlásaikat.

A kereskedelmi oldal számára ez a megoldás radikális díjcsökkentést jelentett a hagyományos kártyaelfogadáshoz képest, ami arra ösztönözte a korábban kizárólag készpénzt preferáló kisebb szolgáltatókat, piaci árusokat és kiskereskedőket is, hogy bekapcsolódjanak a digitális vérkeringésbe.

A jövő fizetési ökoszisztémája és a digitális forint

A fizetési rendszerek evolúciójának következő logikus lépése, amely 2026-ban már elhagyta a kísérleti fázist, a jegybanki digitális pénzek, vagyis a CBDC-k (Central Bank Digital Currency) megjelenése. Az Európai Központi Bank által fejlesztett digitális euró projekt mintájára a Magyar Nemzeti Bank saját pilot programjai is arra tesznek kísérletet, hogy áthidalják a cikkünkben részletezett paradoxon két oldala közötti szakadékot.

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Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.

A jegybanki digitális pénz nem egy kereskedelmi banki számlapénz, hanem magának a központi banknak a közvetlen, digitális formában megjelenő kötelezettsége, pontosan úgy, mint a fizikai bankjegy.

Ez a technológia képes biztosítani a készpénzhez hasonló magas szintű adatvédelmet a kisebb értékű, mindennapi tranzakciók során, miközben hordozza a digitális rendszerek minden kényelmét, sebességét és programozhatóságát.

A digitális forint koncepciója így úgy nyújthat elektronikus alternatívát a lakosságnak, hogy közben megőrzi a jegybanki pénzbe vetett abszolút, krízisálló bizalmat, miközben jelentősen csökkenti a fizikai bankjegyek nyomtatásának, szállításának és biztonságos tárolásának hatalmas össztársadalmi költségeit.

Összegzés és strukturális mérleg

Végső soron megállapíthatjuk, hogy a modern monetáris ökoszisztéma nem a készpénz haláláról, hanem annak funkcionális átrendeződéséről szól.

A mindennapi tranzakciók digitalizációja és a Qvik-szerű rendszerek térnyerése elkerülhetetlen a hatékonyság szempontjából, de a készpénz felhalmozási és biztonsági szerepe továbbra is a gazdasági stabilitás egyik alapvető pillére marad Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
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