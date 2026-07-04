Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé

Nem kell aggódniuk az utasoknak, 2026-ban is el lehet jutni az Adriára InterCityvel július 3-tól. A Magyarországról a horvát tengerpartra tartó utasok kényelmét a MÁV idén is étkezőkocsikkal igyekeznek növelni. Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is végigmustrálja az Adria IC-k étkezőkocsijainak árlapját: cikkünkből kiderül, hogyan alakult a kínálat és mennyit drágultak az egyes ételek, italok a főszezonban közlekedő vonatokon.

Péntek óta jár az Adria InterCity Budpest–Split útvonalon, a fekvőhelyes jegyek 46 eurótól elérhetők. Mivel a MÁV az idén sokat késett a bejelentéssel, a bizonytalanság miatt sok utas Bécsből vett vonatjegyet az Adriára, ezeket azonban még lehet idő lemondani, átszervezni. Viszont cserébe azért, hogy később indultak el idén az Adria IC-k, mint tavaly - 2025-ben június 19. és szeptember 13. között jártak - 2026-ban július 3. és október 2. között járnak majd a vonatok heti 2-4 alkalommal a horvát tengerpartig és vissza.

Így közlekedik az Adria IC 2026-ban, új fogásokkal vár az étkezőkocsi

Júliusban és augusztusban Budapestről minden páratlan napon (kivéve minden hónap 31. napját), Splitből minden páros napon indulnak vonatok. Szeptemberben és októberben Budapestről keddenként és péntekenként, Splitből pedig szerdán és vasárnap indulnak vonatok. Az Adria IC 18:40-kor indul Budapestről, a Keleti pályaudvarról, és naplementekor halad el a Balaton déli partja mentén. Az éjszaka folyamán a Dinári-Alpok hosszú vonulatán halad keresztül a vonat és másnap 9:37-kor érkezik Splitbe. Visszafelé a vonat 17:40-kor indul Splitből, és másnap 9:35-kor érkezik meg Budapest-Keleti pályaudvarra.

Az Adria IC-n sokféle jegytípus érhető el az ülőhelyes fülkébe vásárolható jegytől a fekvőhelyes fülkék ágyanként váltható jegyein keresztül a privát hálófülkékig. Így a jegyár 46 eurótól 400 euróig változhat - a legmagasabb áron egész hálófülkét is bérelhetünk család, vagy baráti társaság részére sok férőhellyel. Minden további jegy és menetrend információ a MÁV honlapján érhető el.

Jegyárban foglalt szolgáltatásként este minden utas palackozott ásványvizet, reggelente pedig forró italokat és reggelit kap. A hálókocsiban utazók ingyenes reggeli menük széles választékából választhatnak, amelyeket az étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak. Természetesen az út során az étkezőkocsi minden utas számára rendelkezésre áll, amely többfogásos meleg vacsorát és reggelit, valamint széles italválasztékot kínál. Vacsora- és reggeliidőben gyakran elfogynak a szabad helyek, ezért érdemes az étkezőkocsit mihamarabb felkeresni.

Nem csak az Adria IC-vel lehet a tengerpartra vonatozni Érdemes azt is megemlíteni, hogy a Retró Istria Expressz 2026. június 26. és augusztus 30. között minden nap közlekedik Budapest és a szlovén, illetve horvát tengerpart között. A vonattal közvetlenül elérhető Koper, Opatija (Abbázia) és Rijeka (Fiume), míg egy átszállással Pula, Trieszt, valamint több isztriai tengerparti település is könnyen megközelíthető. Az esti indulásnak köszönhetően az utasok reggel érkeznek meg úti céljukhoz, így elkerülhetik a nyári autópályák zsúfoltságát.



A Retró Istria Expressz kedvező árú és kényelmes utazási lehetőséget kínál: a menetjegyek már 20 eurótól elérhetők (helyjegy váltása kötelező), a gyermekek pedig már 5 eurótól utazhatnak. Az utasok ülőhelyes, fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.

Itt az Adria IC étkezőkocsijának friss árlapja

Étkezőkocsis vonatokkal nemcsak az Adria felé találkozhatunk, hanem a Báthory EC (Budapest–Varsó útvonalon), a Budapest – Bécs EC járatai, a Hortobágy EC (Nyíregyháza–Bécs), a Tisza-Szamos EC (Nagybánya–Bécs), a Corona IC (Budapest–Brassó) és nem utolsó sorban a Balaton IC (Budapest–Keszthely) járatain utazva is. Az árlapok útvonalanként eltérők lehetnek, a pontos menüt a MÁV honlapján közzéteszik, ezek közül a Balaton IC árképzésével külön cikkben is foglalkoztunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé Az előszezon korai indulása miatt az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken.

Az Adria IC árképzése viszont jelentősen eltérhet és a fogások is más jellegűek, mint a Balaton IC menüjén. Természetesen vannak azért egyezések is. Az étlap szerint a tükörtojás vagy rántotta 2 mini bagettel 6 euró, 2220 forint az Adria IC-n, míg a Balaton IC-n a hasonló reggeli fogás 1300 forint, mint tavaly. Kérhető reggeli hidegtál (sertéssonka, paprikás szalámi, trappista sajt, 2 db vaj vagy margarin, 2 db mini bagett, zöldségek) 8,5 euróért (3145 forintért), és ugyanilyen áron újdonság a balkáni reggeli (2 db grillkolbász, tükörtojás, ajvár, és 2 db mini bagett, zöldségek). A 2 db vajas croissant, 2 db vaj vagy margarin, 1-1 db dzsem, méz, mogyorókrém reggelire szintén 3145 forint, a müzli vagy zabkása natúr joghurttal / tejjel / mandulaitallal 1665 forint. Az italcsomag a reggeli mellé (választható melegital és 2 dl Rauch gyümölcslé) 1665 forint.

A reggeli árak 20-265 forinttal, 1-19 százalékkal emelkedtek tavaly óta.

A tavalyi egy pár grill kolbász (classic, gouda sajtos vagy pikáns kolbásszal) és két mini bagett helyett idén grillkolbász tálat vehetünk (tetszőleges szószokkal, kenyérrel és csalamádéval), mely 2405 forint az Adria felé közlekedő IC-ken, míg a Balaton IC-n csak 1650 forint. A hot dog (választható grillkolbásszal és szószokkal) az Adria IC-n 1665 forint (tavaly még 1400 forint volt), miközben a Balaton IC-n idén is csak 900 forint. Üdítővel vagy sörrel 2035 forint a hot dog.

Az ajváros pirítós (illetve már padlizsánkrémmel is kérhető) idén már 1600 forint helyett 1850 forint. A csomagolt szendvics viszont lekerült a menüről, ahogy már nem kapható a nachos tál és az amerikai káposztasaláta sem - a vállalat valószínűleg számításba veszi a menü összeállításánál a tavalyi keresletet, minden évben alakítanak rajta, behoznak új fogásokat és egyes ételeket pedig levesznek a kínálatból. Az egyik újdonság például idén a csevap tál hasábburgonyával, lila hagymával és ajvárral, mely 4070 forint, akárcsak a jól ismert gyros tál és falafel tál. Utóbbi két étel még olcsóbb is lett, 2025-ben 4200 forint volt.

A hot dog volt a 2025-ös év slágere



​A gasztronómiai kínálat abszolút győztese 2025-ben a megújult hot dog volt, amelyből több mint 64 ezer darabot adtak el. Dobogós helyen végeztek a reggeli menük (40 ezer adag) és a háromszög szendvicsek (41 ezer adag), de a klasszikus hamburgerből is elfogyott közel 16 ezer. A hagyományos ízek kedvelői is találhatnak kedvükre valót az étlapon: a tradicionális gulyáslevesből több mint 12 ezer adagot szolgáltak fel.​ Az italok közül a kóla termékek domináltak közel 110 ezer eladott palackkal. A sörök versenyét egy cseh sör nyerte (30 ezer üveg), amit szorosan követ az egyik legnépszerűbb hazai és egy német sör (28 ezer korsó).​ A prémium osztályú IC-szakaszon 2025-ben a MÁV tájékoztatása szerint több mint 150 ezer utas utazott. Az éjszakai vonatokon is jelentős forgalmat mértek: fekvőhelyes kocsiban mintegy 90 ezer, hálókocsiban pedig 40 ezer utas pihent utazás közben.​A gasztronómiai kínálat abszolút győztese 2025-ben a megújult hot dog volt, amelyből több mint 64 ezer darabot adtak el. Dobogós helyen végeztek a reggeli menük (40 ezer adag) és a háromszög szendvicsek (41 ezer adag), de a klasszikus hamburgerből is elfogyott közel 16 ezer. A hagyományos ízek kedvelői is találhatnak kedvükre valót az étlapon: a tradicionális gulyáslevesből több mint 12 ezer adagot szolgáltak fel.​ Az italok közül a kóla termékek domináltak közel 110 ezer eladott palackkal. A sörök versenyét egy cseh sör nyerte (30 ezer üveg), amit szorosan követ az egyik legnépszerűbb hazai és egy német sör (28 ezer korsó).​

A cézár saláta 2026-ban 2590 forint (tavaly még 2400 forint volt), ugyanez grillezett csirkemell csíkokkal már 3885 forint (a múlt nyáron még 3400 forint volt). A tonhal saláta 3400 forintról 3700-ra drágult. A paradicsom-mozzarella tál idén 2405 forint (tavaly még 1800 forintba került), 2026-ban viszont megújult az összetétel, jelentsen ez bármit.

Aki két- vagy háromfogásos étkezésre vágyik, erre is van lehetőség. A töretlen népszerűségnek örvendő gulyásleves idén 3515 forintba kerül - tavaly 3400 forintot kértek érte. Lekerült a menüről az eperkrémleves és más gyümölcslevesek, viszont újdonságként rákerült a paradicsomos dinnyeleves mini mozzarellával, mely a gulyással egy árban van. Az instant levesek pedig tavaly óta 800 forintról 1110 forintra drágultak a Splitbe tartó IC-k étkezőkocsijában.

A főételek közt újdonság (legalábbis az Adria felé közlekedő IC-ken) a sertéspörkölt galuskával, ami 4810 forintba kerül, a Balaton IC-n egyébként 4200 forint az ára. A marhapörkölt viszont már nincs a kínálatban. Ott van azonban a jól ismert bécsi szelet hasábbal 4255 forint idén, a rántott karfiol 3330 forint. További újdonság a marhahúsos olasz töltött tészta vadas mártással 4070 forintért, a pisztrángfilé rozmaringos kápia mártással és édesburgonya pürével 7030 forintért és a bélszín Stroganoff módra 7400 forintért. Megújult a grillezett csirkemell összetétele is, ára pedig 4625 forintra emelkedett.

A rántott sertésborda, rántott sajt, a sertésszűz zöldborsmártással, karikaburgonyával vagy a grillezett camembert áfonyalekvárral, rizzsel, illetve a zöldséges curry lekerült a menüről, akárcsak a muszaka "a Balkán kedvelt húsos főétele". A lecsós sertéssültet sem érdemes már keresni az étlapon.

Az Utasellátó egyik slágertermékének, a hamburgereknek a kínálata is szűkült, már csak a START Burger és a Classic Burger érhető el, az Ajváros burgert levették a menüről. Ezeknek az ára jelentősen eltér a Balaton IC árképzésétől, ugyanis mindkét burger ára 2026-ban is 2600 forint a magyar tenger irányába közlekedő IC-ken, akárcsak tavaly. Az Adria felé viszont már 3515 forint, míg tavaly 3400 forintba került. A burgereket lehet kérni vegetáriánus zöldségpogácsával, illetve menüben is: tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör , szénsavas üdítő (0,25-0,33 l) vagy ásványvíz (0,33 l) - 4995 forintba kerül az Adria IC-n, tavaly még 4800 forint volt. A Balaton felé egyébként 3700 forintért adják a hamburger menüt és az üdítő/víz kiszerelése is fél literes, akárcsak tavaly.

A desszertek közül a palacsinta (2 db baracklekváros, mogyorókrémes vagy túrókrémes) 2035 forint, 27,2 százalékkal drágább, mint tavaly (1600 forint), míg a Balaton felé tavalyyi áron mindössze 800 forint. A somlói galuska ára viszont csökkent tavaly óta: 2000 forintról 1850 forintra. Újdonság a mini baklava és a tiramisu, melyek egyaránt 1665 forintba kerülnek.

Tavaly egy presszó vagy hosszú kávé, tea 1000 forint, egy cappuchino/latte/melange vagy forró csoki 1400 forint volt, 2026-ban az espresso és a lungo, valamint a forró teák és az energiaitalok is 1110 forintba, a többi meleg ital 1665 forintba kerül. A meleg italok mandulaitallal, valamint barna cukorral és édesítőszerrel is kérhetők. A 0,33-as Theodora ásványvíz 555 forint, és 0,75-ös szénsavas vagy mentes vizet már nem árulnak. Egy 0,25 l-es Coca Cola 740 forint (tavaly még 600 forint volt), a Rauch MyTea (0,33 l) 925 forint. A rostos üdítőből 2 dl kerül 1295 forintba.

Egy korsó Gösser 1369 forint, akárcsak az üveges Soproni Lager (0,5 l) - tavaly egy korsó Soproni 1200 forint volt, az Edelweiss 1400 forint. Idén az Edelweiss korsója is 1369 forint. A rövidek olcsóbbak lettek: a nagy Jäger és az Unicum 2035 forint a 2600 helyett, a Jameson, a vodka és a gin 2590 forint. A pálinka 3000 forint helyett 2405 forint.