Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat

Friss nemzetközi kutatások szerint a meddőségi kezelésen átesett nőknél egyes daganattípusok kockázata magasabb lehet – de hogy ez kire és hogyan vonatkozik, az az adott személytől és a kezelés részleteitől is nagyban függ. Éppen ezért a Pénzcentrum összerakott egy ingyenes eszközt, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat, és szedi egy csokorba azokat a személyspecifikus kérdéseket, amiket érdemes lehet feltenni a kezelőorvosnak.

A 2024-2025-ben megjelent nemzetközi metaanalízisek szerint a meddőségi kezelésen átesett nőknél egyes daganattípusok – elsősorban petefészekrák és borderline petefészek-tumor – kockázata mérhetően magasabb lehet az átlagosnál. Erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen. Ezek a kutatási jelek azonban nem szólnak egyformán mindenkinek: más a kép attól függően, milyen gyógyszert kapott valaki, hány cikluson esett át, és mi állt a meddőség hátterében.

Éppen ezért a Pénzcentrum egy ingyenes interaktív eszközt készített, amellyel bárki megnézheti, hogy a kutatási eredmények közül melyek vonatkoznak a saját helyzetére. Az eszköz hét rövid kérdést tesz fel a kezelés körülményeiről, majd a válaszok alapján kiválasztja a vonatkozó jeleket – megmutatja, melyik kockázatra érdemes odafigyelni, melyik megnyugtató eredmény, és mit mondanak a vezető szakmai iránymutatások. Emellett az eredményképernyőn egy személyre szabott kérdéslista is generálódik, amit el lehet vinni a következő orvosi vizsgálatra. A kitöltés 2-3 percet vesz igénybe.

Fontos! Az eszköz egyéni rizikószámot nem ad, nem orvosi eszköz, azaz orvosi diagnózist nem pótol. Az eszköz kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem helyettesíti az orvosi tanácsadást. Az itt megjelenő információk tudományos szakirodalmon alapulnak, egyéni egészségügyi döntés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Egészségügyi kérdésekben minden esetben kezelőorvoshoz vagy szakorvoshoz kell fordulni.

Kiemeljük azt is, hogy az eszköz mesterséges intelligencia alkalmazásával készült. A téma szakmai összetettségére tekintettel nem zárható ki, hogy a működésében részleteket érintő pontatlanságok maradtak; ezek azonban az eszköz fő megállapításait és következtetéseit nem befolyásolják. Az eszköz használatával meghozott döntésekért és azok következményeiért felelősséget nem vállalunk. A megadott adatokat nem tároljuk és nem továbbítjuk: minden számítás és a kérdéslista generálása a felhasználó böngészőjében történik, semmilyen információ nem kerül külső szerverre.