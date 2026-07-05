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Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért vannak ilyen húzós árak 2026-ban a magyar tengernél
A balatoni árak minden nyáron vitákat váltanak ki, de vajon tényleg túl drága lett a vendéglátás? A CashTag legújabb adásában egy balatonföldvári strandbüfé tulajdonosa mutatja be, milyen költségek épülnek be egy-egy étel árába, és hogyan változtak a vendégek fogyasztási szokásai.
A balatoni árak évről évre visszatérő vitatémának számítanak. Elég egy fotó egy drágának tűnő lángosról vagy egy magasabb éttermi számláról, és máris elindul a vita arról, hogy megfizethetetlenné vált-e a magyar tenger. De vajon valóban a vendéglátók kérnek túl sokat, vagy egyszerűen ennyibe kerül ma egy strandbüfé működtetése?
A CashTag legújabb adásában Balatonföldvárra látogattunk, ahol a Mamzibár tulajdonosa részletesen bemutatta, miből áll össze egy-egy étel végső ára. A vendégek jellemzően csak azt látják, hogy mennyibe kerül egy ebéd vagy vacsora, a háttérben azonban számos olyan költség húzódik meg, amely kevésbé ismert.
A beszélgetésből kiderül, hogy az alapanyagok mellett jelentős terhet jelentenek a bérek, a szezonális munkaerő biztosítása, a villanyszámla, a bérleti díjak, az adók, valamint a selejt és az egyéb működési költségek is. Egy balatoni szezon ráadásul mindössze néhány hónapig tart, így a vállalkozásoknak rövid idő alatt kell kitermelniük az éves működésük jelentős részét.
Az adás arra is rávilágít, hogy a fogyasztói szokások az elmúlt években érezhetően megváltoztak. A vendégek továbbra is érkeznek a Balatonra, azonban sokkal tudatosabban költenek, kevesebbet fogyasztanak, és érzékenyebbek lettek az árakra. A vendéglátósok szerint ma már nem feltétlenül a vendégszám a legnagyobb kihívás, hanem az, hogy egyre kisebb az egy főre jutó költés.
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A CashTag új epizódja nemcsak arra keresi a választ, hogy valóban indokoltak-e a balatoni árak, hanem arra is, hogy milyen mozgástere marad egy strandbüfének az árazásban. Kiderül, miért nem olyan egyszerű "csak olcsóbban adni" az ételeket, milyen költségekkel kell számolni egy szezonban, és hogyan próbálnak alkalmazkodni a vendéglátósok a megváltozott gazdasági környezethez.
A teljes beszélgetésből az is kiderül, milyen kompromisszumokat kell meghozniuk a vállalkozóknak ahhoz, hogy egyszerre maradjanak versenyképesek, megőrizzék a minőséget, és a vendégek számára is elfogadható árakat kínáljanak a Balaton partján.
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