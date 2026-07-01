Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban

Egy klíma beszerelése 2026-ban több százezer forintos kiadást jelent. Aki lakossági split klímát szereltetne, annak a beszerelési díjjal, az esetleges felárakkal, a karbantartással és a fogyasztással is számolnia kell. Sokakat váratlanul érhet a végösszeg, hiszen az elsőként látott készülékártól jelentősen eltérhet, hogy összességében mennyibe kerül egy klíma. A Pénzcentrum a Gree Magyarország, az LG, valamint az Árukereső.hu segítségével járt utána, mi mindenen múlnak a klíma árak 2026-ban, miért lehet szolgáltatónként eltérő a klíma beszerelés költsége, és milyen további kiadásokkal járhat a hűsölés.

Egy alap lakossági split klíma teljes bekerülési költsége 2026-ban jellemzően 250–500 ezer forint között mozoghat, ha a készülék árát és az alap beszerelést együtt nézzük. Arra, hogy pontosan mennyibe kerül egy klíma beszerelése, több tényező is hatással van: a választott típus, a szerelés bonyolultsága és a lakás adottságai is befolyásolják, mennyibe kerül végül a klíma.

Mennyibe kerül egy klíma 2026-ban a készülékkel és a beszereléssel együtt?

A megkérdezett iparági szereplők és szakértők válaszai alapján 2026-ban már egy egyszerűbb lakossági split klíma is garantáltan több százezer forintos tételt jelent. Erre jön rá az alap telepítés díja, amely egy egyszerűbb munkánál is könnyen újabb százezres kiadás lehet. Aki tehát reálisan szeretné látni, hogy egy új klíma mennyibe kerül 2026-ban, annak nem azt nézni, mennyiért lehet megvenni magát a készüléket. A készülék, a klíma beszerelés ára, az esetleges felárak és a későbbi fenntartási költség együtt ad valós képet.

A készülék kiválasztásával valamennyit ugyan lehet spórolni, de a szerelés árát már nagyrészt az otthon adottságai határozzák meg: hosszabb csövezésnél, nehezen elérhető kültéri egységnél, bonyolultabb faláttörésnél vagy elektromos pluszmunkánál a klíma teljes költsége jóval magasabbra is csúszhat.

Klíma árak 2026-ban: mennyibe kerül maga a készülék?

A klímabeszerelés tervezésekor sokan először a készülék vételárát nézik, hiszen ez látszik a webáruházakban és az ár-összehasonlító oldalakon. Ezen a ponton is nagy lehet a szórás: két hasonló teljesítményű lakossági split klíma között akár több százezer forintos különbség is lehet.

A piac hazai szereplői szerint 2026-ban már az egyszerűbb lakossági split klímákért – vagyis a beltéri és kültéri egységből álló, falra szerelt berendezésekért – is 140–200 ezer forintos összeget kell fizetni. A középkategóriás készülékek ára többnyire 180–300 ezer forint közé esik, míg a prémium modelleknél már akár 500–600 ezer forint körüli ár is előfordulhat.

A klíma ára nem csak a hűtési teljesítményen múlik. Befolyásolja az energiahatékonyság, a zajszint, a fűtési képesség, az okosvezérlés, a beltéri egység kialakítása, valamint az is, milyen garanciális és szervizháttér kapcsolódik a berendezéshez.

Ugyanaz a teljesítmény, eltérő ár: mi okozza a különbséget?

Két hasonló teljesítményű klíma között is lehet nagy árkülönbség, mert a vételárban nem csak az jelenik meg, hány kilowattos a készülék. Györgyi József, az LG légkondicionáló üzletágának szakértője szerint két hasonló teljesítményű klíma ára között azért is lehet jelentős különbség, mert a névleges teljesítmény önmagában nem mutatja meg a készülék műszaki minőségét. A hatásfokot és a zajszintet nagyban befolyásolja a hőcserélők mérete és a kompresszor minősége, de az árban megjelenhet a szabályozás finomsága, a készülék megjelenése, az extra funkciók, valamint a hosszú távon elérhető szerviz- és alkatrészháttér is.

Tóma János, a Gree Légkondicionálók kereskedelmi igazgatója szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a jobb energiahatékonyság, a fűtésre optimalizált működés és a garanciális háttér sokszor magasabb vételárat jelent. Ugyanakkor hosszabb távon ez bizonyulhat a kedvezőbb döntésnek, mivel az ilyen típusok kevesebb áramot fogyasztanak, és stabilabban tartják a kívánt hőmérsékletet. Ilyenkor tehát nemcsak azt érdemes nézni, mennyibe kerül a klíma a vásárlás pillanatában, hanem azt is, milyen költségekkel járhat a használata és a javítása később.

Ha egy berendezés túl olcsó, felmerül a kérdés, hogy a vásárló tud-e valakihez segítségért fordulni probléma esetén. A nem hivatalos vagy újonnan piacra dobott saját márkás modellekhez gyakran nincs megfelelő alkatrész-ellátottság vagy szervizháttér”

– figyelmeztet Tóma János.

Ez azért sem mellékes, mert egy meghibásodott vagy cserére szoruló klímánál nem csak maga az alkatrész, az új készülék vagy az újratelepítés ára jelenthet kiadást. A klímaszerelésen túl faljavítási vagy burkolási munka is felmerülhet, ha a berendezést bontani, áthelyezni vagy más módon újratelepíteni kell. Így egy elsőre olcsóbb, de nehezen javítható készülék később több ponton is extra költséghez vezethet.

Sokan még mindig az olcsóbb klímákat keresik

Bár a szakértői válaszok alapján nem mindig a legolcsóbb klíma jelenti hosszú távon a legkedvezőbb választást, a vásárlói oldalon továbbra is erős az árérzékenység. Ondrej Sveda, az Árukereső.hu szóvivője lapunknak arról számolt be, hogy tapasztalataik szerint a klímát kereső háztartások többsége 2026-ban is elsősorban a 270 ezer forint alatti kategóriában nézelődik.

A szóvivő szerint a vásárlók döntésében az ár mellett a hűtési teljesítmény, a fűtési funkció, a zajszint, a méret, az okosotthonos csatlakozás és az automatikus tisztítás is szerepet játszik. Ezek a szempontok részben azt is meghatározzák, mennyire lesz kényelmes vagy takarékos a készülék használata.

Az árösszehasonlító platform szerint az elmúlt években egyre nagyobb az érdeklődés a mobilklímák iránt is. Ebben szerepet játszhat, hogy ezek a készülékek olcsóbbak, és nem igényelnek klasszikus beszerelést sem.

Mennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban, és min múlik az ár?

A készülék ára mellett a másik nagy kiadási tételt a klíma beszerelés ára jelenti. A megkérdezett szakértők szerint 2026-ban egy egyszerűbb, nagyjából 3 méteres csövezéssel járó alap telepítés 70–90 ezer forint körüli összegből jöhet ki. Ez többnyire akkor reális, ha a beltéri és a kültéri egység viszonylag közel kerül egymáshoz, a faláttörés nem bonyolult, és nincs szükség különleges megoldásokra.

Nem lehet általános érvényű választ adni arra, hogy a klíma beszerelés mennyibe kerül 2026-ban, mert ugyanaz a készülék eltérő telepítési környezetben más-más mennyiségű és nehézségű munkát igényelhet. Összetettebb munkánál már inkább 90–130 ezer forintos szerelési díjjal lehet számolni. Ide tartozhat például a hosszabb csövezés, a nehezebb faláttörés, a bonyolultabb kondenzvíz-elvezetés vagy az olyan helyzet, amikor a kültéri egységet nem lehet egyszerűen, könnyen hozzáférhető helyre tenni.

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A klíma beszerelésének költsége ennél is magasabb lehet, ha magasban kell dolgozni, nehezen megközelíthető a kültéri egység helye, társasházi kötöttségekhez kell alkalmazkodni, vagy extra szerelési igény merül fel. Ilyenkor a végösszeg 130 ezer forint fölé is mehet, és ezt tovább növelhetik az esetleges elektromos vagy helyreállítási munkák. Két ajánlat között akkor is lehet nagy különbség, ha ugyanarra a készülékre vonatkoznak, ezért a szolgáltatás megrendelése előtt érdemes alaposan átnézni, pontosan milyen tételekből áll össze a kapott árajánlat.

Mit tartalmaz általában az alap klímaszerelés?

Az árajánlat átnézésénél az egyik legfontosabb kérdés, hogy a kivitelező mit ért alap klímaszerelés alatt. Ez szolgáltatónként eltérhet, ezért a klíma beszerelés költsége csak akkor hasonlítható össze érdemben más ajánlatokkal, ha ugyanazokat a tételeket nézzük.

Ajánlatkéréskor érdemes ellenőrizni, hogy az alapárban szerepel-e:

beltéri egység felszerelése;

kültéri egység elhelyezése;

alap csövezés, meghatározott hosszúságig;

szükséges faláttörés;

kondenzvíz-elvezetés alapmegoldása;

elektromos bekötés, ha a feltételek adottak;

beüzemelés;

próbaüzem.

Egy alacsonyabb alapdíj önmagában nem feltétlenül jelent olcsóbb klímaszerelést. Ha például a csövezés, a tartókonzol, a kiszállás vagy a beüzemelés külön tételként jelenik meg, a klíma beszerelésének költsége a végén jóval magasabb lehet, mint amit az első ár alapján várnánk.

Klíma beszerelés árak: extrák és rejtett költségek

A klíma beszerelés árak közötti különbség sokszor abból adódik, hogy mi szerepel az alapárban, és mi esik az extra költség kategóriába. A főbb felárakat már az alapárnál érdemes külön ellenőrizni, mert ezek sokszor nem egy összegben, hanem külön sorokon jelennek meg az árajánlatban. Ilyen lehet a plusz csőhossz, a tartókonzol, a kiszállás, a nehezített szerelés, az elektromos előkészítés, a kondenzvíz-elvezetés vagy a kisebb helyreállítás.

Társasháznál külön figyelni kell arra is, hogy a kültéri egység hova kerülhet. Ha a homlokzati elhelyezéshez egyeztetés, közös képviselői jóváhagyás vagy más házon belüli szabály betartása kell, az nem feltétlenül közvetlen szerelési díjként jelenik meg, de időben és költségben is befolyásolhatja a munkát.

A klíma költsége hosszú távon: tisztítás, fogyasztás, javítás

Hiába került a helyére készülék és üzemelték be a légkondicionáló rendszert, a klíma költsége mégkoránt sem végleges. A klíma használata során számolni kell az áramfogyasztással, az időszakos tisztítással és karbantartással, valamint azzal is, hogy egy esetleges javítás vagy alkatrészcsere később külön kiadást jelenthet.

A szűrők, a hőcserélő és a kondenzvíz-elvezetés állapota ráadásul azt is befolyásolja, mennyire hatékonyan működik a készülék. A Gree karbantartási tájékoztatójában arra hívja fel a figyelmet, hogy egy elhanyagolt, poros hőcserélővel működő klíma akár 20–30 százalékkal többet is fogyaszthat, mert a rendszernek erősebben kell dolgoznia ugyanazon hőmérséklet eléréséhez.

A rendszeres tisztítás és karbantartás egészségügyi szempontból is kulcsfontosságú. A poros, nedves beltéri egységben megtelepedő szennyeződések ronthatják a beltéri levegő minőségét, ezért a karbantartás nemcsak a rezsi, hanem a lakásban élők komfortja miatt is lényeges.

További rejtett költséget jelenthet, ha nem tartjuk be a garanciális feltételeket. Bevett gyakorlat, hogy a gyártó vagy a forgalmazó rendszeres, igazolt szervizes karbantartáshoz köti a jótállás érvényességét. Ez ugyan rendszeres kiadás, de segíthet megelőzni a nagyobb meghibásodásokat, a kellemetlen szagokat, a gyengébb hűtést és a magasabb fogyasztást.

A klíma ára az időzítésen is múlik

A klímavásárlás erősen szezonális: a legtöbben akkor kezdenek készüléket keresni, amikor már érezhetően melegszik az idő. Az Árukereső.hu szóvivője szerint a vásárlók jellemzően május és június környékén kezdenek hőség elleni termékeket keresni, a kereslet pedig nyáron is erős marad.

Ez a klíma beszerelésének árán és az elérhető időpontokon is meglátszhat. Hőhullám idején egyszerre sokan kérnek ajánlatot és szerelést, ilyenkor hosszabb lehet a várakozási idő, és kisebb a mozgástér az időpontok, akciók vagy kedvezőbb ajánlatok között.

Aki csak a kánikula közepén kezd el keresni, könnyen szembesülhet azzal, hogy a készülék még megvan, de a szerelésre már heteket kell várni. Érdemes ezért a klímavásárlást nem az első hőségriadóhoz igazítani, mert a főszezonon kívüli ajánlatkérés időben és anyagilag is rugalmasabb lehetőségeket kínál.