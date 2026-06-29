Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország

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Mikor kezdődik az öregkor? 60 évesen? 70 évesen? És vajon meddig számítunk arra, hogy élni fogunk? Ezek a kérdések elsőre személyesnek tűnhetnek, egy friss nemzetközi kutatás szerint azonban nagyon is sokat elárulnak egy társadalom gondolkodásáról. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan viszonyulunk az öregedéshez. És ebben Magyarország több szempontból is kilóg a sorból.
Az öregedés témája egyre aktuálisabb. Az ENSZ előrejelzése szerint 2030-ra a világon minden hatodik ember 60 éves vagy annál idősebb lesz. A népesség öregedése tehát nem a jövő kérdése, hanem egy már zajló folyamat, amely alapjaiban alakítja át a társadalmakat, a munkaerőpiacot és az egészségügyi rendszereket. A CHART by Pénzcentrum új adásában az Ipsos 32 országban végzett felmérését elemezzük. Eszerint az emberek többsége továbbra sem tekint pozitívan az öregkorra.
A megkérdezettek mindössze 38 százaléka mondta azt, hogy várja az időskort, miközben 57 százalék inkább negatív érzésekkel gondol rá. Ez jól mutatja, hogy az öregedést sokan még mindig veszteségekkel, egészségügyi problémákkal vagy kiszolgáltatottsággal kapcsolják össze. A kutatás egyik legérdekesebb kérdése az volt, hogy mikortól tekintünk valakit idősnek. A válaszok alapján a globális átlag 66 év.
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A kutatás talán legmegdöbbentőbb eredménye, hogy az emberek mennyi időt várnak saját maguknak. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a globális átlag szerint a válaszadók 78 éves korukig számítanak életre. A lista élén Dél-Korea áll 84 évvel, míg Spanyolország 83 éves átlaggal követi. Szintén optimisták a válaszadók Hollandia, Svájc, Franciaország, Kanada és Ausztrália esetében is. A rangsor végén viszont Magyarország szerepel. A magyar válaszadók átlagosan mindössze 64 éves korukig számítanak életre. Ez nemcsak a globális átlagtól marad el 14 évvel, hanem a vizsgált országok közül is a legalacsonyabb érték.
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