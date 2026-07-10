Rendkívüli bejelentést tett az európai elnök: óriási változás jön a magyarországi kifizetéseknél

Az Európai Unió pénzügyminiszterei várhatóan ma hagyják jóvá a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, ami megnyithatja az utat a közel négy éve befagyasztott, tízmilliárd eurós uniós...
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Az Európai Bizottság mai döntésével jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), miután az ország 2026 májusában kérelmezte a felvételét. Ezzel Magyarország válik a szervezet huszonötödik tagállamává, amelynek elsődleges feladata az uniós forrásokat érintő visszaélések elleni fellépés - számolt be az eurostat.
Az Európai Ügyészség feladata az uniós költségvetést károsító pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és a vádemelés. A csatlakozás révén a szervezet állandó képviseletet kap Magyarországon, ami a Bizottság értékelése szerint a jogállamiság helyreállítása felé tett fontos lépés. Ursula von der Leyen, a testület elnöke hangsúlyozta, hogy a döntés nagyszerű hír az országnak, és garanciát jelent arra, hogy az uniós források valóban a magyar emberek érdekeit szolgálják - számolt be az eurostat.
A mai határozatnak kiemelkedő jogi következménye is van, hiszen az EPPO-rendelet ezzel kikerül a megerősített együttműködés keretei közül, és teljes egészében az uniós vívmányok, vagyis az acquis részévé válik. Ez azt jelenti, hogy a jövőben minden újonnan csatlakozó tagállam számára kötelező lesz a belépés az Európai Ügyészségbe.
A Bizottság döntése az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak három jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, akik közül egy független testület véleményének figyelembevételével az Európai Unió Tanácsa nevez ki egyet. Magyarországnak emellett európai delegált ügyészeket is jelölnie kell, valamint biztosítania kell a működéshez szükséges személyi és anyagi feltételeket.
Az Európai Ügyészség a magyar európai ügyész kinevezését követő huszadik naptól kezdheti meg magyarországi tevékenységét. A szervezet hatásköre visszamenőlegesen kiterjed a hivatalos működés megkezdése, azaz 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett, uniós forrásokat érintő bűncselekményekre.
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A 2021-ben felállított Európai Ügyészség 2025 decemberének végéig már több mint 3600 üggyel foglalkozott. Dánia és Írország a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségével kapcsolatos kívülmaradási joguk miatt nem vesznek részt a szervezet munkájában.
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