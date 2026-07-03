Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat

A hosszan tartó hőségben szinte megállás nélkül működnek a légkondicionálók, ami a régi elektromos hálózattal rendelkező ingatlanokban komoly kockázatot jelenthet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint számos olyan tűzeset történt, amely klímaberendezéshez vagy annak környezetéhez köthető. A hatóság szerint a legtöbb ilyen eset megfelelő telepítéssel, rendszeres karbantartással és a villamos hálózat felülvizsgálatával megelőzhető.

A tartós hőség miatt országszerte egyre nagyobb terhelés alatt működnek a légkondicionálók. A több napon át szinte folyamatosan üzemelő készülékek ilyenkor nagyobb áramfelvétellel dolgoznak, ami különösen a régi elektromos hálózattal rendelkező ingatlanokban jelenthet kockázatot. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint a klímaberendezésekhez köthető tüzek többsége megfelelő telepítéssel, rendszeres karbantartással és a villamos hálózat felülvizsgálatával megelőzhető.

A katasztrófavédelem adatai szerint tavaly 29 esetben gyulladt ki klímaberendezés, további 8 alkalommal pedig a készülék környezetében keletkezett elektromos tűz, amelyet vélhetően a klíma okozott. Idén eddig 14 klíma gyulladt ki, emellett 8 olyan elektromos tűzeset történt, amely a berendezés környezetében keletkezett, és feltehetően a klímához köthető.

A legtöbb esetben a kültéri egység kapott lángra. A tüzek többsége kisebb területen pusztított, ugyanakkor előfordult olyan eset is, amikor egy társasházi erkély teljesen kiégett, és a tűz a szomszédos erkélyre is átterjedt.

A hatóság szerint a meghibásodások hátterében jellemzően elektromos vagy mechanikai hibák állnak. Sok régebbi épület elektromos hálózatát még jóval kisebb terhelésre tervezték, ezért egy korszerű klímaberendezés már túlterhelheti azt. Az alulméretezett vezetékek és elöregedett kötések felmelegedhetnek, a szigetelés meggyulladhat, a tűz pedig továbbterjedhet a környezetre. Előfordult olyan eset is, amikor a tűz egy kötődobozban keletkezett.

A katasztrófavédelem ezért azt javasolja, hogy klímát csak megfelelő teherbírású elektromos hálózatra csatlakoztassanak. Fontos a megfelelő méretű kismegszakító alkalmazása is, amely hiba esetén automatikusan lekapcsolja az áramot, és lehetővé teszi a készülék gyors áramtalanítását.

A kültéri egység környezetére is érdemes odafigyelni. Sok helyen kartondobozokat, műanyag bútorokat, balkonládákat vagy tűzifát tárolnak mellette, ezek azonban könnyen lángra kaphatnak. Társasházaknál célszerű úgy elhelyezni a kültéri egységeket, hogy egy esetleges tűz ne tudjon átterjedni a szomszédos készülékekre.

A rendszeres karbantartás szintén fontos szerepet játszik a megelőzésben. A szennyeződésekkel borított hőcserélő rontja a készülék hűtési teljesítményét, emiatt a klíma nagyobb terhelés alatt működik. A ventilátormotor csapágyának kopása is túlmelegedést okozhat. A mai split klímák zárt csapágyazású motorjai ugyan nem kenhetők, de szükség esetén cserélni kell őket. A szakemberek ezért nemcsak a tisztítást, hanem az időszakos műszaki átvizsgálást is javasolják.

A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy klímaberendezést csak megbízható forrásból érdemes vásárolni, a telepítést és a karbantartást pedig minden esetben szakképzett szerelőre kell bízni.

Ha a készülék égett műanyag szagot áraszt, szokatlan zajt ad, gyengébben hűt, rendszeresen leveri a biztosítékot vagy gyakran hibajelzést küld, az figyelmeztető jel lehet. Ilyenkor a klímát ki kell kapcsolni, áramtalanítani kell, majd szakemberrel kell megvizsgáltatni.

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Ha a klíma kigyullad, feszültség alatt tilos vízzel oltani. A katasztrófavédelem szerint erre a célra ABC porral oltó készülék használható. Otthoni használatra egy 6 kilogrammos porral oltó jelenthet megfelelő megoldást, kisebb háztartásokban vagy idősek és gyermekek számára pedig egy 2 kilogrammos készülék is hasznos lehet. A kezdődő tüzeket ezekkel gyakran még időben el lehet oltani, mielőtt nagyobb károk keletkeznének.

Ha a tűz már nem oltható biztonságosan, az elsődleges feladat az épület elhagyása és a 112-es segélyhívó értesítése

- jegyezte meg a Katasztrófavédelem

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a split klímák ugyan nem fogyasztják a helyiség oxigénjét, de megváltoztathatják a levegő áramlását. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a nyílt égésterű gázkészülékek levegő-utánpótlását, ami növelheti a szén-monoxid kialakulásának kockázatát.

Hogyan érdemes spórolni?

Korábban is foglalkoztunk a klímák fokozott nyári használatával. A Daikin Onecta alkalmazás anonim adatai alapján néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési üzemmódot használó háztartások aránya, miközben a napi üzemeltetés költsége átlagosan 61 és 116 forint között alakult.

A Hetifókuszban pedig azt is górcső alá vettük, hogy sokan a klíma használata közben követnek el olyan hibákat, amelyek feleslegesen növelik az energiafogyasztást és a villanyszámlát. A szakértők szerint a gyakori ki és bekapcsolás helyett gazdaságosabb egy állandó, 24 és 26 Celsius-fok közötti hőmérsékletet beállítani, mert így a készüléknek nem kell újra és újra maximális teljesítménnyel lehűtenie a felmelegedett lakást. A rendszeres karbantartás és a szűrők tisztítása szintén javítja a hatékonyságot, miközben csökkenti a berendezés terhelését. Ezek a szempontok nemcsak a rezsiköltség, hanem a biztonság miatt is fontosak, hiszen a megfelelően karbantartott klíma kisebb eséllyel hibásodik meg.

Foglalkoztunk azzal is, hogy egy új klíma beszerzése jóval nagyobb kiadást jelenthet annál, mint amennyibe maga a készülék kerül. A szakértők szerint egy átlagos lakossági split klíma a beszereléssel együtt jellemzően 250 és 500 ezer forint közötti beruházást jelent, miközben a végösszeget a szerelés bonyolultsága, az ingatlan adottságai és az elektromos hálózat állapota is jelentősen befolyásolja. Éppen ezért a szakemberek nemcsak a megfelelő készülék kiválasztását, hanem a szakszerű telepítést is kulcsfontosságúnak tartják.