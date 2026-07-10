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Gazdaság

Húsz éve nem történt ilyen Magyarországon: megdöbbentő hírek érkeztek a hazai üzemanyag-tartalékokról

Pénzcentrum
2026. július 10. 16:28

A tavaszi történelmi mélypontot követően június végére 82 napra elegendő szintre emelkedtek Magyarország kőolaj- és kőolajtermék-tartalékai. Bár a helyzet az elmúlt hónapokhoz képest sokat javult, a készletek mennyisége továbbra is elmarad a korábbi években megszokott átlagtól.

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A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség legfrissebb adatai szerint az ország biztonsági tartalékai jelentős ingadozáson mentek keresztül az elmúlt időszakban. Március végén a készletek drasztikusan lecsökkentek, és mindössze 44 napra elegendő mennyiséget tettek ki.

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Ezt a történelmi mélypontot elsősorban az okozta, hogy a február végén kirobbant iráni háború miatt globális üzemanyagár-robbanás következett be, amire reagálva a magyar kormány árstopot vezetett be. Az intézkedés következtében az autósok megrohamozták a töltőállomásokat, ami rendkívül gyorsan leapasztotta a hazai stratégiai készleteket. - számolt be a 444.hu.

Az ellátásbiztonság áprilisban javulásnak indult, majd egy átmeneti, kifejezetten a gázolajtartalékokat érintő májusi visszaesés után júniusban már minden téren jelentős növekedést regisztráltak. A jelenleg rendelkezésre álló, 82 napra elegendő tartalék ugyan az elmúlt négy hónap legmagasabb értéke, ám ez még nem jelenti a korábbi biztonsági szint teljes helyreállását. Ráadásul 2003 tavaszáig visszamenőleg egyetlen esetet leszámítva sosem süllyedt a kilencven napos törvényi határérték alá ez a mutató.

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Címlapkép: Getty Images
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