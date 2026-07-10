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Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Gazdaság

Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök

Pénzcentrum
2026. július 10. 17:46

Donald Trump amerikai elnök második ciklusában egyre gyakrabban a tőzsde teljesítményével igazolja gazdaságpolitikájának sikerét. Az amerikai részvényindexek új csúcsokat értek el, Trump pedig ezt rendszeresen annak bizonyítékaként említi, hogy intézkedései működnek. Közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a Wall Street teljesítménye nem tükrözi minden amerikai pénzügyi helyzetét.

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Trump a héten az Ovális Irodában kezdte munkáját azzal, hogy megkongatta a New York-i tőzsde nyitóharangját. Az elnök az elmúlt hónapokban több alkalommal is a részvénypiac emelkedésére hivatkozott, amikor az iráni konfliktusról, a vámokról vagy gazdasági programjáról beszélt.

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A Fehér Ház szerint az adminisztráció célja, hogy minél több amerikai kapcsolódjon be a tőkepiacokba. Ennek részeként a republikánusok által elfogadott, 4,1 billió dolláros gazdasági csomag államilag támogatott befektetési számlákat vezet be az újszülöttek számára, amelyeket Trump számláknak neveztek el. Az elnök korábban egy olyan nyugdíjmegtakarítási programot is javasolt, amelyben a kormány akár 1000 dollárral egészítené ki a befizetéseket.

Az adminisztráció emellett több jelentős vállalattal is együttműködésre lépett. Az állam részesedést szerzett például az Intelben és az US Steelben, valamint bevételmegosztási megállapodásokat kötött az Nvidiával és az AMD-vel. Trump ezeket a megállapodásokat az amerikai gazdaság megerősödésének bizonyítékaként mutatja be.

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A közgazdászok egy része szerint azonban a részvénypiac önmagában nem alkalmas a gazdaság állapotának megítélésére. A Gallup felmérése szerint az amerikaiak mintegy 40 százaléka egyáltalán nem rendelkezik részvénybefektetéssel, miközben a leggazdagabb 1 százalék birtokolja az amerikai részvényvagyon több mint felét.

A szakértők ezért egy úgynevezett K alakú gazdaságról beszélnek. Ebben a modellben a magas jövedelmű háztartások jelentős részvényvagyonnal rendelkeznek, így közvetlenül profitálnak a tőzsdei emelkedésből, míg az alacsonyabb jövedelmű családok pénzügyi helyzetét inkább a bérek, a lakhatási költségek és az infláció befolyásolja.

Trump hivatalba lépése óta az amerikai részvénypiac értéke mintegy 15 billió dollárral nőtt, ami körülbelül 25 százalékos emelkedésnek felel meg. A nyereség jelentős része azonban a legvagyonosabb befektetőknél koncentrálódik. Az alacsonyabb jövedelmű háztartások vagyona jellemzően ingatlanokban és tartós fogyasztási cikkekben testesül meg, ezért kevésbé részesülnek a tőzsdei rali előnyeiből.

Az amerikai gazdaság továbbra is stabil növekedést és alacsony munkanélküliséget mutat, ugyanakkor a közelmúlt inflációja továbbra is nyomást gyakorol a háztartásokra. Emiatt sok fogyasztó kevésbé derűlátó saját pénzügyi helyzetével kapcsolatban, mint amit a részvénypiac teljesítménye sugall.

A Fehér Ház szóvivője szerint Trump célja, hogy minden amerikai részesüljön a gazdasági növekedés eredményeiből. Az elnök személyesen is jelentős részvénykitettséggel rendelkezik. Pénzügyi beszámolója szerint 2026 első három hónapjában befektetési számláin több mint 3600 tranzakció történt, összesen 212 és 695 millió dollár közötti értékben.

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Trump támogatói szerint a tőzsde fontos mutatója a vállalatok teljesítményének. Stephen Moore konzervatív közgazdász úgy fogalmazott, hogy a részvényárfolyamok ugyan nem írják le teljes egészében a gazdaság állapotát, de fontos jelzést adnak a vállalatok értékéről.

A kritikusok ezzel szemben arra emlékeztetnek, hogy Trump korábban több gazdaságpolitikai döntését is módosította, amikor a piacok kedvezőtlenül reagáltak, például a kereskedelmi háború egyes intézkedései után.

Alex Jacquez, a Groundwork Collaborative elemzője szerint veszélyes lehet, ha egy kormányzat elsősorban a részvénypiac teljesítményén keresztül értékeli saját gazdasági eredményeit. Szerinte ez háttérbe szoríthatja azoknak a csoportoknak az érdekeit, amelyek kevésbé vesznek részt a tőkepiacokon, például a fiatalokét, a kisebb jövedelmű háztartásokét vagy a kisvállalkozásokét.

Sok közgazdász továbbra is a bruttó hazai terméket, a foglalkoztatottságot és a bérek alakulását tekinti a gazdaság állapotának legfontosabb mutatóinak. Az Egyesült Államok GDP-je 2025-ben 2,1 százalékkal bővült, az átlagos órabérek pedig 3,5 százalékkal emelkedtek, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben ellensúlyozza az infláció hatását.

A Wall Streeten ugyanakkor sok befektető pozitívan értékeli, hogy Trump kiemelt figyelmet fordít a piacok alakulására. Dan Ives, a Wedbush Securities elemzője szerint az elnök folyamatos piaci fókusza biztonságérzetet ad a befektetőknek, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy a Fehér Ház igyekszik elkerülni a jelentős pénzügyi sokkokat.

Címlapkép: Daniel Torok
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