Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért

A targoncavezetők iránt továbbra is nagy a kereslet Magyarországon, különösen az ipari és logisztikai központokban. A szakértők szerint a tapasztalt, több géptípus kezelésére jogosult dolgozókért nagy a verseny, miközben a munkaerőhiány továbbra is jelentős problémát okoz a területen. A szakma a szakértők szerint kedvező elhelyezkedési lehetőségeket és előrelépési utat is kínál, megfelelő képzésekkel akár vezetői pozícióig is el lehet jutni, és külföldön is folyamatos a kereslet. Bár az automatizáció és a mesterséges intelligencia a logisztikában is egyre nagyobb teret nyer, a szakértők szerint rövid távon továbbra sem várható, hogy az AI kiváltsa a targoncavezetők munkáját.

A logisztikai és ipari vállalatok működésének egyik nélkülözhetetlen szereplője a targoncavezető. Az elmúlt évek nagy ipari beruházásai tovább növelték a szakemberek iránti igényt, miközben a megfelelő tapasztalattal rendelkező munkavállalók száma nem tudott lépést tartani a kereslettel. Ennek következtében a munkáltatók egyre erősebb versenyt folytatnak a jó targoncavezetőkért, ami a bérekre és a juttatásokra is hatással van.

A szakma ráadásul viszonylag gyorsan elérhető: a munkakör betöltéséhez elegendő a targoncavezetői képesítést megszerezni egy tanfolyamon, a jogosítvány megszerzéséhez pedig nem kell semmilyen különösebb előfeltételekkel rendelkezni. A képzés jellemzően csak néhány hetes, az órákat munkaidő után tartják és sokszor van lehetőség részletekben kifizetni a képzés díját is.

Szakértők segítségével utánajártunk, mekkora ma a kereslet a szakmában, hol lehet a legtöbbet keresni, milyen karrierutat kínál a munkakör, és azt is, milyen hatással lehet a targoncavezetők jövőjére az automatizáció és a mesterséges intelligencia.

A legkeresettebb fizikai pozíciók egyike

Pártai Beáta, a Randstad Hungary branch managere megjegyezte, hogy a raktározási és logisztikai szektorban a targoncavezető jelenleg is a legkeresettebb fizikai pozíció közé tartozik – a karbantartó, az anyagmozgató és az operátor pozíciók mellett –, és több tényező is arra utal, hogy a kereslet rövid távon érdemben nem fog csökkenni irántuk.

Ennek oka többek közt, hogy a nagy ipari parkok és a logisztikai szolgáltatók komoly létszámigényeket támasztanak, és keresik a dolgozókat. Izsák Viktor, a Randstad Hungary branch managere szerint mindez nem meglepő, hiszen a logisztikai és szállítmányozási, valamint a kereskedelmi szektor szereplői többségében stabil vagy növekvő árbevételre számítanak.

Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta, hogy kereslet tekintetében Budapest és Pest megye viszi a prímet, mivel itt erős az ipari és logisztikai koncentráltság. Emellett Győr és Komárom-Esztergom megye szintén magas megrendelési értékekkel bír, de másutt is keresik a targoncásokat: Szabolcsban közel 100 fős, Hajdú Biharban 150–200 fős, míg Heves megye térségében megközelítőleg 150 fős létszámigénnyel szembesülnek.

Izsó Balázs, a Prohuman Zrt. operatív vezérigazgató-helyettese megemlítette, hogy a targoncavezetők iránti igény az elmúlt években még akkor is magas maradt, mikor több ágazatban is visszafogottabb munkaerő-keresletet látszott, hiszen amellett, hogy a targoncavezetők a gyártó- és logisztikai vállalatok működésében kulcsszerepet töltenek be, és a termelés folyamatossága, az anyagáramlás és a raktári folyamatok hatékonysága jelentős részben rajtuk múlik, tovább erősítette a keresletet irántuk az elmúlt évek ipari, autóipari és logisztikai beruházásai is – eközben viszont a tapasztalt szakemberek száma nem bővült ugyanolyan ütemben.

A helyzetet nem könnyíti, hogy az új beruházásokhoz még több szakemberre lenne szükség, de nehezíti a működést a fluktuáció is, és van olyan ipari szegmens, ahol a termelési volumenek viszonylag gyors változásából adódó hirtelen felmerülő munkaerő igényeket kell kielégíteni. Összességében elmondható, hogy a tapasztalt, több géptípus kezelésében jártas, megbízható targoncavezetőkért jelenleg is erős verseny zajlik

– fejtette ki Izsó Balázs.

Mint azt a szakértők megjegyezték, munkaerőhiány elsősorban az ország legfontosabb ipari és logisztikai központjaiban jelentkezik, ahol a raktározási és anyagmozgatási folyamatok kulcsszerepet töltenek be. Jellemzően ott a legnagyobb a kereslet, ahol jelentős autóipari, feldolgozóipari vagy logisztikai beruházások koncentrálódnak. Ide tartozik Budapest és Pest vármegye, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, valamint több kelet-magyarországi ipari térség.

Iparági szempontból a gyártás, az autóipari beszállítói kör, a logisztika, a raktározás, a disztribúciós központok és az élelmiszeripar mutatja a legnagyobb munkaerőigényt. A hiány különösen azokban a munkakörökben érzékelhető, ahol a targoncavezetés nem önálló feladat, hanem kézi anyagmozgatással, komissiózással, csomagolással vagy egyéb raktári tevékenységekkel is párosul.

Ezek a komplexebb munkakörök hosszú évek óta a legnehezebben betölthető pozíciók közé tartoznak. Az elmúlt évek beruházási hulláma miatt a munkavállalók választási lehetőségei is jelentősen bővültek, ami növeli a fluktuációt és fokozza a versenyt a jó szakemberekért

– mondta Izsó Balázs.

50%-os is lehet a differencia a bérek között

A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló targoncavezetők bruttó átlagkeresete 2025-ben havonta 628 460 forint volt. Nógrádi József szerint azonban azokon a területeken, ahol nagyfokú hiány mutatkozik, nem ritka a bruttó 700 ezer forintos bér sem, de az elmaradottabb térségekben, ahol nehéz munkahelyet váltani a kevés alternatív lehetőség miatt, ott akár a garantált bérminimummal is láthatunk álláshirdetést. Ezt támasztja alá az is, amit Pártai Beáta mondott, ugyanis szerinte az északkelet-magyarországi régióban átlagosan bruttó 380 000–400 000 forintos alapbérben részesülnek a dolgozók.

Országon belül 20–30, de akár 50%-os eltérés is lehet a bérek között, ugyanakkor a regionális bérkülönbségek az elmúlt időszakban mérséklődni látszanak. Izsák Viktor szerint ennek az egyik fő mozgatórugója a nagyszabású zöld- és barnamezős beruházások erősödése, amelyek nemcsak új munkahelyeket teremtenek, hanem hozzájárulnak a korábban alacsonyabb bérszintű régiók felzárkózásához is. A verseny a munkaerőért ezekben a térségekben is emelkedő béreket és egyre komplexebb kompenzációs csomagokat eredményez.

Így duplázhatja meg egy targoncavezető a fizetését

Több szakértő is hangsúlyozta, hogy a targoncavezetői végzettséggel rendelkezők számára jelenleg kifejezetten kedvező az elhelyezkedési helyzet, különösen abban az esetben, ha többműszakos – jellemzően három vagy négy műszakos – munkarendet is vállalnak, ugyanakkor arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen tanfolyamokat érdemes még elvégeznie egy targoncavezetőnek, ha szeretne versenyképesebb lenni, illetve hogy milyen magasabb szintű pozíciókba lehet továbblépni.

Nógrádi József szerint a területen igazán értékes munkavállalók a vezetőüléses, a gyalogkíséretű vagy a vezetőállásos típusú engedélyekkel bírnak – ők mind válogathatnak az állások között, mivel ezek megléte jelentősen növeli a munkavállaló rugalmasságát és értékét a munkaadók szemébe. Hozzátette, hogy aki további képzéseket szerezne, az a logisztikai ügyintéző, raktárkezelő, rámpakiegyenlítői vizsgákkal, raktári SAP vizsgával, PDA-használattal és a raktárirányítási rendszerismerettel vagy alapszintű vállalatirányítási ismerettel tud még értékesebb lenni.

A targoncavezető, ha jól csinálja a feladatát, akkor raktári csoportvezetői munkakörbe tud előre lépni, esetleg raktári műszakvezető lehet belőle. Amennyiben valaki képezi magát, tanul, akkor lehet raktárvezető, ebben az esetben meg is duplázhatja az addigi bérét

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– emelte ki Nógrádi József.

A Pártai Beáta által felvázoltak szerint a tipikus karrierút a következő: targoncavezető -> anyagmozgatási koordinátor -> raktári műszakvezető -> raktárvezető. Izsó Balázs szerint a targoncavezetőknek ezen túl lehetőség nyílhat raktáradminisztrációs, készletgazdálkodási, logisztikai koordinátori vagy akár magasabb vezetői szerepkörök felé is.

Izsák Viktor kiemelte, hogy az egyes lépcsőkön egyre nagyobb hangsúlyt kap a szervezési, irányítási és döntéshozatali képesség. A magasabb szintű, vezetői pozíciók betöltéséhez pedig jellemzően már nemcsak szakmai tapasztalat, hanem többnyire felsőfokú releváns végzettség, valamint legalább középfokú, aktív angol nyelvtudás is szükséges, különösen nemzetközi környezetben működő vállalatok esetében.

A modern raktárakban és logisztikai központokban egyre nagyobb értéket képvisel az összetettebb szakmai tudás. Azok a munkavállalók tudnak gyorsabban fejlődni és magasabb jövedelmet elérni, akik a gépkezelői kompetenciák mellett digitális rendszereket, raktárirányítási folyamatokat vagy alapvető adminisztratív feladatokat is magabiztosan kezelnek

– mondta Izsó Balázs. Hozzátette ugyanakkor, hogy a vezetői előrelépéshez a szakmai tudás mellett kommunikációs készség, felelősségvállalás és csapatirányítási tapasztalat is szükséges.

Külföldön is keresettek

A targoncavezetők számára külföldön is kedvező elhelyezkedési lehetőségek állnak rendelkezésre, különösen Nyugat- és Észak Európában (pl. Ausztriában, Németországban és Hollandiában). A szakértők szerint ezekben az országokban folyamatos a munkaerő-kereslet, és a munkáltatók gyakran szállással kiegészített juttatási csomagokkal igyekeznek vonzóvá tenni az ajánlatokat.

Az Európai Unión belül a targoncavezetői jogosítvány általában elfogadott, ami megkönnyíti a külföldi munkavállalást, de a magyar gépkezelői jogosultság nem minden esetben érvényes automatikusan külföldön. Országonként és munkáltatónként eltérhet, hogy milyen elismertetési, képzési vagy munkavédelmi követelményeknek kell megfelelni.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a nemzetközi munkaerőpiacon elsősorban azok a szakemberek versenyképesek, akik több géptípus kezelésében rendelkeznek gyakorlattal, stabil termelési vagy logisztikai tapasztalattal bírnak. Emellett a legtöbb esetben elvárás legalább alapszintű helyi nyelvtudás vagy stabil angol nyelvismeret.

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Elveszi a munkát az AI?

A szakértők nagyrészt egyetértettek abban, hogy az automatizáció és a mesterséges intelligencia ugyan rövid- és középtávon nem, hosszabb távon már kétségtelenül átalakítja a piacot.

Pártai Beáta és Izsák Viktor is azt emelte ki, hogy a logisztikai folyamatokban az emberi tényező, a helyzetfelismerés és a döntéshozatali képesség továbbra is nélkülözhetetlen. Mint mondták, az önvezető gépek és az automatizált rendszerek jelenleg még nem elég fejlettek, és a jelenlegi állapotukban nem elég rugalmasak ahhoz, hogy teljes mértékben kiváltsák az emberi munkát. Többnyire előre beprogramozott, korlátozott útvonalakon képesek működni, miközben sok olyan feladat van – például kamionrakodás, szűkebb térben történő manőverezés vagy akár a törékeny áruk kezelése –, amely továbbra is emberi irányítást és tapasztalatot igényel.

Hosszabb távon viszont a pozíció átalakulását várják: szerintük a fizikai gépkezelés szerepe egyre inkább kiegészülhet, illetve részben átalakulhat olyan feladatokká, amelyek az automatizált folyamatok és rendszerek felügyeletére, irányítására és optimalizálására fókuszálnak.

A jövő targoncavezetője várhatóan egyre inkább a logisztikai folyamatok működtetésében és a robotizált eszközök hatékony használatának biztosításában játszik majd kulcsszerepet

– mondta Izsák Viktor.

Izsó Balázs is azon a véleményen volt, hogy az automatizáció hosszabb távon alakítja majd át a piacot, de rövid és középtávon nem számít a targoncavezetői állások tömeges megszűnésére. Megjegyezte, hogy a fejlettebb logisztikai központokban egyre több automatizált anyagmozgatási megoldás jelenik meg, ugyanakkor szerinte a hazai vállalatok jelentős része még messze van a teljesen automatizált működéstől.

Nógrádi József ugyanakkor kissé más képet festett, elmondta, hogy már most országszerte találunk teljesen automata raktárakat, ahol nincs humán targoncavezető. Hozzátette, elsősorban magasraktárak és fejlett operációs rendszerrel futó raktárak azok, ahol ez megjelenik, és már most kiszorítja a targoncásokat. A munkaerőhiány miatt egyes cégek már eleve egy nagy hatékonyságú automata raktárat építenek, ahol egyre nagyobb számban alkalmaznak automata targoncákat. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a következő 5–10 évben továbbra is hiányszakma marad a targoncás, akkor egyre több vállalat fordulhat az automatizáció felé, aminek hatására gyökeresen alakulhat át ez a terület is.