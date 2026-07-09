Elképesztő összeget termelnek a legnagyobb fociligák: ilyen még soha nem történt, új rekord született

A bevételek több mint felét termelő öt topliga közül továbbra is az angol első osztály áll az élen, míg a francia élvonal az egyetlen, amely visszaesést könyvelhetett el.

A Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó cég legfrissebb jelentése szerint az európai élvonalbeli klubfutball bevétele a történelem során először haladta meg a 45 milliárd dollárt. A kimutatások szerint a 2024/25-ös idényben az európai első osztályú labdarúgó-bajnokságok összesített bevétele az előző szezonban elért 43,423 milliárd dollárról 45,709 milliárd dollárra emelkedett.

A teljes összeg több mint felét, 24,683 milliárd dollárt a kontinens öt legmeghatározóbb bajnoksága, az angol Premier League, a német Bundesliga, a spanyol La Liga, az olasz Serie A és a francia Ligue 1 termelte meg. Ez a szűk elit összességében hatszázalékos bevételnövekedést realizált.

A topligák rangsorát továbbra is magabiztosan vezeti az angol élvonal, amely nyolcszázalékos bővüléssel mintegy 9,119 milliárd dolláros árbevételt ért el. A második helyet a német Bundesliga foglalja el 4,914 milliárd dollárral. A német bajnokság kiemelkedő, tizenkét százalékos növekedésében döntő szerepe volt a stadionok rendkívül magas, 97 százalékos kihasználtságának.

A bevételi rangsor harmadik helyén a spanyol La Liga, a negyediken pedig az olasz Serie A áll. Az ötödik helyezett francia Ligue 1 az egyetlen az európai elitből, amely csökkenést könyvelt el, miután a bajnokság bevételei mintegy tizenöt százalékkal estek vissza.