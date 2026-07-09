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Gazdaság

Minden főbb devizát lenyomott a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

Pénzcentrum/MTI
2026. július 9. 08:14

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 360,26 forinton jegyezték percekkel hét óra előtt, alacsonyabban a szerda esti 361,57 forintnál.

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A dollár jegyzése 315,28 forintra gyengült 317,29 forintról, a svájci frank pedig 391,54 forintról 390,61 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1427 dollárra erősödött a szerda esti 1,1395 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
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