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Minden főbb devizát lenyomott a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat
Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 360,26 forinton jegyezték percekkel hét óra előtt, alacsonyabban a szerda esti 361,57 forintnál.
A dollár jegyzése 315,28 forintra gyengült 317,29 forintról, a svájci frank pedig 391,54 forintról 390,61 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1427 dollárra erősödött a szerda esti 1,1395 dollárról.
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