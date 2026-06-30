Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben

Vajon amikor az autópályára hajtunk, mekkora az esélye annak, hogy egyszer csak szembe jön valaki velünk? Valóban csak „figyelmetlen idős sofőrök” okozzák ezeket a drámai frontális ütközéseket, vagy az útvonal‑kialakítás, a jelzések és a navigációs rendszerek is hibázhatnak? Bár a hazai autópályákon ritkák, de súlyosak lehetnek a szembehaladó autók okozta balesetek: 2020 és 2025 között 23 személyi sérüléses frontális ütközés történt, ebből 10 halálos kimenetellel járt. Összeszedtük, hogy hol a legnagyobb a kockázat, mi áll a tévesztések hátterében, és mit tehet az átlagautós, ha egyszer csak vele szemben bukkan fel egy jármű a sztrádán.

Az autópályán vagy gyorsforgalmi úton szembejövő autók jelensége igazán ijesztő, megdöbbentő és sokszor rendkívül veszélyes manővert testesít meg. Ezekre egy közelmúltban történt, újabb eset irányította rá ismét a figyelmet, amikor az M44-es autóúton egy idős nő mintegy negyven kilométeren át haladt a forgalommal szemben június közepén. Bár a szemből érkező autósok villogással megpróbálták jelezni a problémát, de a Kecskemétnél felhajtó sofőr nem értette a figyelmeztetéseket. A kockázatos manővernek egy váratlan műszaki hiba vetett véget, így mindenki megúszta baleset nélkül. A rendőrök végül a cserkeszőlői lehajtó közelében, a leállósávban találták meg a járművet. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt baleset?

Minden második szembehaladó autós belehal a tévedésébe

A Magyar Közút adatai szerint 2020. január 1. és 2025. május 31. között összesen huszonhárom személyi sérüléses baleset történt a hazai utakon egymással szemben haladó járművek ütközése miatt. Ezek közül tíz halálos kimenetellel járt. A szembehaladás miatt bekövetkező incidensek kockázata tehát kiemelkedően magas: közel minden második ilyen baleset emberéletet követel. A Magyar Közút egy korábbi összesítése eközben azt mutatja, hogy 2018 és 2021 között tizennyolc sérüléses frontális ütközést rögzítettek a hazai utakon, amiből öt végződött halállal. A probléma tehát hosszabb távon stabilan megjelent a magyar utakon.

A jelenség súlyosságát mutatja, hogy bár az M6-os baranyai szakaszán 2025-ben csak egyetlen téves felhajtás történt, az mégis két halálos áldozatot követelt. A korabeli híradások szerint egy 79 éves sofőr a forgalommal szemben hajtott fel az autópályára, mintegy négy kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett, majd frontálisan ütközött. Emellett az M3‑as autópályán is történt már olyan baleset, ahol a forgalommal szemben haladó jármű egy szabályosan közlekedő autóval ütközött, aztán több kocsi is belerohant.

Halálutak és gócpontok: ezek a legveszélyesebb szakaszok

A szembehaladó autók miatt bekövetkező balesetek ugyan tipikusan autópályákon történnek, de a magas baleseti kockázatú útszakaszok listáján számos főút és csomópont is szerepel. A Közlekedéstudományi Intézet által készített kockázati térkép alapján kiemelten veszélyes a 6‑os főút Mecsekben futó szakasza, a 4‑es főút Hajdú‑Biharban és a 3‑as főút Budapest előtt. Nem véletlen, hogy ezeket a köznyelvben már gyakran „halálutakként” emlegetnek.

A Magyar Közút baleseti gócpontokra vonatkozó listái több mint száz, úgynevezett baleset‑halmozódási helyet azonosítanak országszerte, ahol az átlagosnál jóval több, gyakran ráadásul súlyosabb ütközés történik. Ezek jellemzően nagy forgalmú főutak kereszteződései, autópálya‑csomópontok, illetve be nem látható, „trükkös” vonalvezetésű szakaszok, ahol a rossz döntések nagyon hamar komoly árt okoznak. Egy nemrég frissített rangsor alapján az ország legveszélyesebb pontjai közé tartoznak például a 442‑es főút martfűi szakasza, az 81‑es út Sárkeresztes környéke, valamint az M7‑es autópálya Fejér megyei része.

Miért hajtanak szembe az autósok?

A Magyar Közút és közlekedésbiztonsági szakértők úgy vélik, hogy az autópályás frontális balesetek oka „minden esetben valamilyen tévesztés”.

Az okok között a következőket sorolják fel:

Eleve rossz irányú felhajtás: a sofőr a felhajtónál tévesen kanyarodik, és a menetiránnyal ellentétes sávba érkezik.

Menet közbeni megfordulás: előfordul, hogy valaki a pályán, a forgalmi sávban kezd manőverezni, megfordulni.

Tolatás az autópályán: egyes sofőrök eltévesztett lehajtó után próbálnak visszafelé menni, ami szintén életveszélyes.

Ismeretlen környék, zavaró forgalmi rend: újonnan átadott csomópontoknál, bonyolult geometriájú felhajtóknál nagyobb az esély a tévesztésre.

Figyelmetlenség, sietés, időskori kognitív problémák: több esetben idős sofőrök érintettek, akik rosszul mérik fel a helyzetet vagy későn reagálnak.

A korábban már emlegetett „halálutak” kapcsán a szakértők az emberi tényező mellett leginkább az infrastruktúrát emelik ki. A be nem látható, rosszul kialakított kereszteződések, éles kanyarok, hiányos vagy túlzsúfolt jelzések ugyanis mind növelik a hibázás esélyét. A gyorsforgalmi utakon végrehajtott sűrű csomópont‑építések, elkerülő utak és új felhajtók ugyan a forgalom elosztását segítik, de egyúttal bonyolítják is a vezetők számára a navigációt.

Mit tegyünk, ha valaki szembejön velünk az autópályán?

A közútkezelő és a rendőrség ajánlásai szerint a szembehaladó jármű észlelésekor a legfontosabb a higgadt, biztonságos reakció. Aki szembehaladó autót lát az autópályán:

Azonnal húzódjon le a külső sávba, kerülje az előzést, növelje a követési távolságot.

Használjon fény- és hangjelzést, amennyiben az saját biztonságát nem veszélyezteti.

Haladéktalanul hívja a 112‑es segélyhívót, pontosan megadva az érintett pályaszakaszt és az irányt, szükség esetén értesítse az Útinformot is.

Ha rádióból vagy navigációból értesül a veszélyről, maradjon a külső sávban, ne előzzön, és ha teheti, várakozzon pihenőhelyen, amíg elmúlik a kockázat.

A szakemberek arra vonatkozóan is adnak tanácsokat, ha menet közben vesszük észre, hogy rossz irányban haladunk. Azt javasolják, hogy ilyenkor:

Semmiképpen ne forduljunk meg, és ne próbáljunk tolatni a felhajtóra, mert ez a legveszélyesebb reflex.

Kapcsoljuk be a vészvillogót, lehetőség szerint húzódjunk le a leállósáv szélére vagy forgalmi sávon kívülre, és azonnal álljunk meg.

Vegyük fel a láthatósági mellényt, szálljunk ki a járműből, és a szalagkorláton kívül várakozva hívjuk a 112‑es segélyhívót.

Ne szégyelljük a hatóságok segítségét kérni, hiszen a gyors bejelentés életeket menthet.

A Magyar Közút az elmúlt években úgynevezett eseményfelismerő kamerákat és érzékelőket telepített a gyorsforgalmi úthálózatra, amelyek „szembehajtás” esetén azonnal riasztást adnak. Több fel‑ és lehajtónál megerősített jelzésrendszer segíti a tájékozódást. Emellett kommunikációs kampányokkal, például a „Tartsd az irányt” minikampánnyal próbálják elmagyarázni a sofőröknek, mi a helyes lépés tévesztés esetén.