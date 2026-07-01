2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  68'
ENG
Anglia 0 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
  gól: Brian Cipenga 7'
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A saját lakás magas aránya önmagában nem feltétlenül jelent nagyobb anyagi biztonságot.
Otthon

Érik a végzetes lakáskrízis: hiába a saját otthon, nem várt teher szakadt a magyarok nyakába

Jeki Gabriella
2026. július 1. 19:00

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország egyszerre szerepel két európai rangsor élmezőnyében. Miközben a lakosság túlnyomó többsége saját tulajdonú ingatlanban él, a lakhatási költségek terhe is nálunk az egyik legmagasabb. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan alakult a lakhatás helyzete Európában, és hol helyezkedik el Magyarország ezen a térképen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt években Európa-szerte jelentősen emelkedtek a lakásárak, a bérleti díjak és a rezsiköltségek. Egyre több család számára jelent komoly kihívást a megfelelő otthon fenntartása, miközben a lakhatásra fordított kiadások a háztartások költségvetésének egyik legnagyobb tételévé váltak. Az Eurostat adatai szerint Magyarország az egyik legsúlyosabb lakhatási költségteherrel küzdő ország Európában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CHART by Pénzcentrum friss epizódjának adatgyűjtése azt mutatja, hogy a magyar háztartások 28,9 százaléka jövedelmének több mint 40 százalékát kénytelen lakhatásra fordítani. Persze nem Magyarország az egyetlen ország, ahol komoly problémát jelent a lakhatás. Görögország, Törökország, Svájc, Németország és Norvégia szintén a magas költségterheléssel küzdő államok közé tartozik. Ezekben az országokban is sok család jövedelmének jelentős részét viszik el a lakással kapcsolatos kiadások.

Eközben az Európai Unióban a háztartások átlagosan 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, míg 32 százalék bérel lakást. Magyarország azonban messze az uniós átlag felett teljesít, hiszen a lakosság több mint 90 százaléka saját tulajdonú otthonban él. Ezzel hazánk a kontinens élmezőnyébe tartozik. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint hasonlóan magas tulajdonosi arány csak Romániában, Szlovákiában és Horvátországban figyelhető meg. Románia vezeti a rangsort, ahol a lakosság 93 százaléka saját ingatlanban él. A kép Nyugat-Európában azonban egészen más. Németország az egyetlen uniós tagállam, ahol többen élnek bérelt lakásban, mint saját tulajdonú ingatlanban: a lakosság 53 százaléka bérlő. Hasonló modell figyelhető meg Svájcban és Ausztriában is.

Ez rávilágít arra, hogy a saját lakás magas aránya önmagában nem feltétlenül jelent nagyobb anyagi biztonságot. Magyarország jó példája annak, hogy a lakástulajdon és a lakhatási teher egyszerre is lehet kiemelkedően magas.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #lakáspiac #magyarország #európai unió #eurostat #ingatlanpiac #penzcentrum #lakhatás #lakásárak #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
13 perce
Ha még rezsicsökkentés mellett is túl nagy teher a lakás fenntartása az eléggé azt jelzi hogy a bérek szánalmasan alacsonyak, és ezen nem segít a KSH-s kamuátlagbér amit csak a politikusok, cégvezetők csilliárdos bérei húznak fel a béka feneke alól.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:13
19:00
18:47
18:45
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
2026. július 1.
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
3 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
4
3 hete
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
5
2 hete
Kipukkadni látszik az Otthon Start lufi: fordulat közeleg az ingatlanpiacon, ez minden vásárlónak fontos infó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 17:58
Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 16:13
Mediterrán szigeten kezdett új életet a népszerű magyar énekesnő: elárulta, miért döntött így
Agrárszektor  |  2026. július 1. 18:32
Itt már meglépték: ezzel a húzással csökkentették a fuvarozók költségeit