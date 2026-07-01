Bár az érdi ingatlanpiacon folyamatosan bővül a kínálat, a túlárazottság továbbra is jellemző, ez pedig egyre nagyobb teret ad a vevői alkuknak.
Érik a végzetes lakáskrízis: hiába a saját otthon, nem várt teher szakadt a magyarok nyakába
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország egyszerre szerepel két európai rangsor élmezőnyében. Miközben a lakosság túlnyomó többsége saját tulajdonú ingatlanban él, a lakhatási költségek terhe is nálunk az egyik legmagasabb. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan alakult a lakhatás helyzete Európában, és hol helyezkedik el Magyarország ezen a térképen.
Az elmúlt években Európa-szerte jelentősen emelkedtek a lakásárak, a bérleti díjak és a rezsiköltségek. Egyre több család számára jelent komoly kihívást a megfelelő otthon fenntartása, miközben a lakhatásra fordított kiadások a háztartások költségvetésének egyik legnagyobb tételévé váltak. Az Eurostat adatai szerint Magyarország az egyik legsúlyosabb lakhatási költségteherrel küzdő ország Európában.
A CHART by Pénzcentrum friss epizódjának adatgyűjtése azt mutatja, hogy a magyar háztartások 28,9 százaléka jövedelmének több mint 40 százalékát kénytelen lakhatásra fordítani. Persze nem Magyarország az egyetlen ország, ahol komoly problémát jelent a lakhatás. Görögország, Törökország, Svájc, Németország és Norvégia szintén a magas költségterheléssel küzdő államok közé tartozik. Ezekben az országokban is sok család jövedelmének jelentős részét viszik el a lakással kapcsolatos kiadások.
Eközben az Európai Unióban a háztartások átlagosan 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, míg 32 százalék bérel lakást. Magyarország azonban messze az uniós átlag felett teljesít, hiszen a lakosság több mint 90 százaléka saját tulajdonú otthonban él. Ezzel hazánk a kontinens élmezőnyébe tartozik. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint hasonlóan magas tulajdonosi arány csak Romániában, Szlovákiában és Horvátországban figyelhető meg. Románia vezeti a rangsort, ahol a lakosság 93 százaléka saját ingatlanban él. A kép Nyugat-Európában azonban egészen más. Németország az egyetlen uniós tagállam, ahol többen élnek bérelt lakásban, mint saját tulajdonú ingatlanban: a lakosság 53 százaléka bérlő. Hasonló modell figyelhető meg Svájcban és Ausztriában is.
Ez rávilágít arra, hogy a saját lakás magas aránya önmagában nem feltétlenül jelent nagyobb anyagi biztonságot. Magyarország jó példája annak, hogy a lakástulajdon és a lakhatási teher egyszerre is lehet kiemelkedően magas.
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