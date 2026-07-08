Elképesztő felfedezést tettek a kutatók: veszélyes gyorskaján él Magyarország egyik legkedvesebb madara

Bár a hulladéklerakókon táplálkozó fehér gólyák rövid távon energiához jutnak és híznak az emberi hulladékból, ez a "gyorsétel-diéta" hosszú távon súlyos egészségügyi kockázatokkal, például korai DNS-károsodással jár. Egy új kutatás rávilágít arra, hogy a könnyen elérhető táplálék ugyan jelenleg segíti a populáció növekedését, az Európai Unió szigorodó hulladékgazdálkodási szabályozása miatti lerakóbezárások a jövőben újabb veszélyt jelenthetnek a madarakra - jelentette a The Guardian.

A bécsi Állatorvostudományi Egyetem kutatója, Anusztup Bandjopádhjáj és csapata lengyelországi gólyákat vizsgált. Mivel ezek a madarak nagyrészt még mindig természetes táplálékot fogyasztanak, a kutatók jól össze tudták hasonlítani őket a nyugat-európai, hulladéklerakókra egyre gyakrabban rájáró társaikkal. Az eredmények szerint a hulladékon élő madarak testtömege nagyobb, energiatartalékaik pedig magasabbak, mivel kevesebb időt és energiát kell a mezőkön és a vizes élőhelyeken táplálékkereséssel tölteniük. Az így megtakarított energiát másra, például szaporodásra fordíthatják, a lengyel adatok szerint ugyanis a madarak leginkább a fiókák etetésének csúcsidőszakában támaszkodnak a hulladéklerakókra.

Ezeknek az előnyöknek azonban rejtett ára van. A húsmaradékok és rovarok mellett a madarak műanyagot, drótokat, üveget és nehézfémeket is lenyelhetnek. A kutatók megdöbbentően korán, már az alig egyhetes fiókáknál is kimutatták a hulladéklerakókhoz köthető étrend miatti DNS-károsodást.

A könnyen elérhető táplálékforrás ráadásul a madarak vonulási szokásait is átalakítja. Míg a gólyák korábban az Európa és Afrika közötti hosszú távú vonulásukról voltak ismertek, az Ibériai-félszigeten fészkelő populációk a kedvező időjárás és a folyamatosan elérhető hulladék miatt ma már csak rövidebb távolságokat tesznek meg, vagy teljesen letelepedtek.

Aldina Franco, a Kelet-angliai Egyetem ökológusa szerint a hulladéklerakókon található élelem lényegében a madarak gyorsétele, amely bár romlott és rossz minőségű, de rendkívül energiadús. A szakember árnyalta a képet, kiemelve, hogy miközben egyéni szinten a szennyeződések és a betegségek valóban károsak vagy akár halálosak is lehetnek egy-egy madárra nézve, populációs szinten a többség egyértelműen profitál a bőséges táplálékból.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A helyzetet az teszi egyre sürgetőbbé, hogy az Európai Unió szigorodó hulladékgazdálkodási politikája miatt folyamatosan csökken a nyitott hulladéklerakók száma. Franco arra figyelmeztet, hogy ha a gólyákat teljesen elzárják ettől a szerves hulladéktól, az kedvezőtlenül érintheti a szaporodásukat és a vonulásukat, ami ismét az állomány csökkenéséhez vezethet. A fehér gólyák egyedszáma az 1980-as évekig folyamatosan esett, több európai országból teljesen el is tűntek, és csak a közelmúltban telepítették vissza őket például Svédországba és az Egyesült Királyságba. A szakértő szerint alaposan át kell gondolni a hulladéklerakók lezárásának ökológiai kockázatait, hiszen a feleslegessé vált lakossági hulladék jelenleg aktívan hozzájárul a faj fennmaradásához.