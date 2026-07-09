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Gazdaság

Visszapattanhat a magyar tőzsde? Az elemzők szerint ez várható csütörtökön

Pénzcentrum/MTI
2026. július 9. 09:22

A csütörtöki kereskedés enyhe pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a befektetők az iráni fejleményekre figyelhetnek elsősorban az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 849,44 pontos, 0,6 százalékos csökkenéssel, 140 842,29 ponton zárt szerdán.

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Varga Zoltán közölte, hogy a közel-keleti eszkaláció hatására szerdán is az eladók domináltak a Budapesti Értéktőzsdén, de délutánra sikerült feljebb kapaszkodni.

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A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 828 forintnál látszik támasz, 46 279 forintnál ellenállási szint. Az OTP-részvények ára szerdán 440 forinttal, 0,96 százalékkal 45 350 forintra csökkent, forgalmuk 24,3 milliárd forintot tett ki.

A Richter visszaesett a csökkenő trendcsatornába, támasz 11 855 forintnál húzódik, ellenállás 12 040 forintnál. Szerdán a Richter-papírok árfolyama 270 forinttal, 2,2 százalékkal 12 010 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A Mol viszont jól tartotta magát, továbbra is az 50 napos mozgóátlag felett jár, amely 3909 forintnál támaszt jelent, a következő ellenállási zóna 4000-4025 forint között látható. A Mol 54 forinttal, 1,39 százalékkal 3948 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban szerdán.

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A Magyar Telekom grafikonján változatlanul 2626 forintnál van támasz, 2691 forintnál pedig a 30 napos mozgóátlag jelent ellenállást. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2670 forintra esett, forgalma 894,8 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
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