A Barátság kőolajvezeték év eleji leállását követően jelentős ellentmondások mutatkoznak a magyar és a szlovák külkereskedelmi statisztikák, valamint a MOL operatív adatai között.
Visszapattanhat a magyar tőzsde? Az elemzők szerint ez várható csütörtökön
A csütörtöki kereskedés enyhe pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a befektetők az iráni fejleményekre figyelhetnek elsősorban az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 849,44 pontos, 0,6 százalékos csökkenéssel, 140 842,29 ponton zárt szerdán.
Varga Zoltán közölte, hogy a közel-keleti eszkaláció hatására szerdán is az eladók domináltak a Budapesti Értéktőzsdén, de délutánra sikerült feljebb kapaszkodni.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 828 forintnál látszik támasz, 46 279 forintnál ellenállási szint. Az OTP-részvények ára szerdán 440 forinttal, 0,96 százalékkal 45 350 forintra csökkent, forgalmuk 24,3 milliárd forintot tett ki.
A Richter visszaesett a csökkenő trendcsatornába, támasz 11 855 forintnál húzódik, ellenállás 12 040 forintnál. Szerdán a Richter-papírok árfolyama 270 forinttal, 2,2 százalékkal 12 010 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.
A Mol viszont jól tartotta magát, továbbra is az 50 napos mozgóátlag felett jár, amely 3909 forintnál támaszt jelent, a következő ellenállási zóna 4000-4025 forint között látható. A Mol 54 forinttal, 1,39 százalékkal 3948 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban szerdán.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Magyar Telekom grafikonján változatlanul 2626 forintnál van támasz, 2691 forintnál pedig a 30 napos mozgóátlag jelent ellenállást. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2670 forintra esett, forgalma 894,8 millió forint volt.
Rendkívüli lépés az ázsiai szuperhatalomtól: elvágják a világot a legújabb technológiától, rengeteg külföldi cég fizethet rá
A kínai hatóságok korlátoznák a legfejlettebb kínai mesterségesintelligencia-modellek külföldi elérhetőségét.
A Portfolio évente négyszer, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) aktuális gyorstájékoztatójának közzététele előtt gyűjti össze a meghatározó piaci elemzők várakozásait.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Kitálalt Kármán András: ilyen állapotban van Magyarország költségvetése, brutálisan elszállt a hiány
Jóval nagyobb költségvetési hiánnyal számol a kormány, mint amekkorával a 2026-os büdzsét tavaly elfogadták.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 849,44 pontos, 0,6 százalékos csökkenéssel, 140 842,29 ponton zárt szerdán.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Iránnal kötött fegyverszünet végét, és újabb katonai csapást helyezett kilátásba.
Várhatóan figyelmeztető sztrájkot tartanak a dolgozók mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, miután eredménytelenül zárultak a béremelésről szóló tárgyalások.
A 2026-os év második felének alakulása egy törékeny dominósor kimenetelén múlik az Oxford Economics friss elemzése szerint.
Óriási csapdahelyzet a magyar gazdaságban: korai örülni az erős forintnak, rengeteg munkahely belerokkanhat
Az erősödő forintnak a legtöbben örülnek, hiszen olcsóbbá válhat a külföldi nyaralás, mérséklődhet az infláció, és csökkenhetnek az importált termékek árai.
Letaglózó számok jöttek a magyar költségvetésről: szinte a teljes éves keret elúszott pár hónap alatt
A minisztérium elemzése szerint a deficit hátterében az Orbán-kormány által bevezetett lakástámogatások, a fegyverpénzt is tartalmazó személyi juttatások, a 13. és 14. havi nyugdíjak állnak
A kutatóintézet nyári előrejelzése alapján a magyar gazdaság ugyan kiléphet a többéves stagnálásból, de a növekedés továbbra is törékeny maradhat.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A vártnál is kedvezőbb inflációs adat érkezett júniusra, az éves pénzromlás üteme 1,7 százalékra lassult, miközben havi alapon nem emelkedtek az árak.
Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít
Régiótól, kultúrától és gazdasági fejlettségtől függetlenül a demográfiai mutatók szinte mindenhol meredek zuhanásba kezdtek.
Civilként próbál új életet kezdeni a pedofilbotrány után Kaleta Gábor, állítólag sofőrként próbált megélni.
Átalakul Magyarország legfontosabb bankja: kiderült, mit tervez Kapitány István, már a parlament előtt az ügy
Szigorúbb, átláthatóbb és a kormánytól függetlenebb működési modellre áll át a Magyar Fejlesztési Bank.
Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Harmincnapos haladékot adott Washington a NIS működésére, ami új lendületet adhat a Mol és a Gazpromnyeft közötti egyeztetéseknek.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.