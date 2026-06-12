Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint

Megkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, melynek idén Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok ad otthont. A foci vb 2026-ban 48 válogatott részvételével és rekordszámú, összesen 104 mérkőzéssel valósul meg öt hét alatt. Mutatjuk, hogy alakul a teljes vb menetrend 2026-ban a csoportkörtől a döntőig, a mérkőzések magyar idő szerinti kezdési időpontjait, és cikkünkben megtalálható a vb menetrend nyomtatható, letölthető verziója is.

A foci vb 2026-ban június 11-én egy Mexikó–Dél-Afrika találkozóval veszi kezdetét, a nagyszabású fináléra pedig július 19-én kerül sor. A vb menetrend 2026 teljes programját és a tabella állását folyamatosan követheted Pénzcentrum Sportonline FIFA 2026 aloldalán. Ha nem szeretnél lemaradni egyetlen találkozóról sem, mentsd el a foci vb 2026 menetrend oldalát, vagy töltsd le a vb menetrend nyomtatható változatát. A foci vb öthetes időszaka alatt itt megtalálod a csoportkör, a kieséses szakasz és a döntő valamennyi időpontját magyar idő szerint.

A csoportkör mérkőzései, vb menetrend 2026-ban

A csoportkörben 12 négycsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, minden válogatott három mérkőzést játszik. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik jut tovább a legjobb 32 közé. Az időeltolódás miatt az amerikai kontinenshez képest sok mérkőzés hajnali vagy késő esti időpontban lesz látható élőben. A meccsek időpontjai magyar idő szerint a következők:

június 11., csütörtök

21:00 – Mexikó–Dél-Afrika

június 12., péntek

04:00 – Dél-Korea–Csehország

21:00 – Kanada–Bosznia-Hercegovina

június 13., szombat

03:00 – Egyesült Államok–Paraguay

21:00 – Katar–Svájc

június 14., vasárnap

00:00 – Brazília–Marokkó

03:00 – Haiti–Skócia

06:00 – Ausztrália–Törökország

19:00 – Németország–Curaçao

22:00 – Hollandia–Japán

június 15., hétfő

01:00 – Elefántcsontpart–Ecuador

04:00 – Svédország–Tunézia

18:00 – Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság

21:00 – Belgium–Egyiptom

június 16., kedd

00:00 – Szaúd-Arábia–Uruguay

03:00 – Irán–Új-Zéland

21:00 – Franciaország–Szenegál

június 17., szerda

00:00 – Irak–Norvégia

03:00 – Argentína–Algéria

06:00 – Ausztria–Jordánia

19:00 – Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság

22:00 – Anglia–Horvátország

június 18., csütörtök

01:00 – Ghána–Panama

04:00 – Üzbegisztán–Kolumbia

18:00 – Csehország–Dél-Afrika

21:00 – Svájc–Bosznia-Hercegovina

június 19., péntek

00:00 – Kanada–Katar

03:00 – Mexikó–Dél-Korea

21:00 – Egyesült Államok–Ausztrália

június 20., szombat

00:00 – Skócia–Marokkó

02:30 – Brazília–Haiti

05:00 – Törökország–Paraguay

19:00 – Hollandia–Svédország

22:00 – Németország–Elefántcsontpart

június 21., vasárnap

02:00 – Ecuador–Curaçao

06:00 – Tunézia–Japán

18:00 – Spanyolország–Szaúd-Arábia

21:00 – Belgium–Irán

június 22., hétfő

00:00 – Uruguay–Zöld-foki Köztársaság

03:00 – Új-Zéland–Egyiptom

19:00 – Argentína–Ausztria

23:00 – Franciaország–Irak

június 23., kedd

02:00 – Norvégia–Szenegál

05:00 – Jordánia–Algéria

19:00 – Portugália–Üzbegisztán

22:00 – Anglia–Ghána

június 24., szerda

01:00 – Panama–Horvátország

04:00 – Kolumbia–Kongói Demokratikus Köztársaság

21:00 – Svájc–Kanada

21:00 – Bosznia-Hercegovina–Katar

június 25., csütörtök

00:00 – Skócia–Brazília

00:00 – Marokkó–Haiti

03:00 – Csehország–Mexikó

03:00 – Dél-Afrika–Dél-Korea

22:00 – Ecuador–Németország

22:00 – Curaçao–Elefántcsontpart

június 26., péntek

01:00 – Tunézia–Hollandia

01:00 – Japán–Svédország

04:00 – Törökország–Egyesült Államok

04:00 – Paraguay–Ausztrália

21:00 – Norvégia–Franciaország

21:00 – Szenegál–Irak

június 27., szombat

02:00 – Uruguay–Spanyolország

02:00 – Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia

05:00 – Új-Zéland–Belgium

05:00 – Egyiptom–Irán

23:00 – Panama–Anglia

23:00 – Horvátország–Ghána

június 28., vasárnap

01:30 – Kolumbia–Portugália

01:30 – Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán

04:00 – Jordánia–Argentína

04:00 – Algéria–Ausztria

A vb menetrend nyomtatható verziója, a teljes 2026-os program letöltése

Ahogy a csoportkör lezajlik, kialakul a legjobb 32 csapat mezőnye. A csoportmérkőzeseket követően 12-12 csoportgyőztes és második helyezett csapat, valamint a 8 legjobb harmadik helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ez azt is jelenti, hogy ha a játékidő végén döntetlenre állnak a csapatok, akkor hosszabbítás következik, illetve végső esetben tizenegyespárbaj dönti el, ki juthat tovább.

Összesen 12 csoport lesz a foci vb 2026-os leosztásában. Az a csoportmérközéseken dől el, hogy az adott csoportból mely csapatok jutnak a kieséses szakaszba, viszont a legjobb 32 közé jutó csapat párosításai már ismertek. Így már most lehet számolni azzal is, hogy például a holland és a portugál csapat, akárhogy alakul is a csoportkör, nem kerülhet össze a negyeddöntőkig.

A vb menetrend nyomtatható verziója segíthet eligazodni az egyenes kieséses szakasz meccsei között:

>>> 2026-os foci vb menetrend nyomtatható változata <<<

Mutatjuk szövegesen is, hogy alakulnak a foci vb 2026-os egyenes kieséses szakaszának meccsei:

június 28., vasárnap

21:00 – A2–B2

június 29., hétfő

19:00 – C1–F2

22:30 – E1–A3/B3/C3/D3/F3

június 30., kedd

03:00 – F1–C2

19:00 – E2–I2

23:00 – I1–C3/D3/F3/G3/H3

július 1., szerda

03:00 – A1–C3/E3/F3/H3/I3

18:00 – L1–E3/H3/I3/J3/K3

22:00 – G1–A3/E3/H3/I3/J3

július 2., csütörtök

02:00 – D1–B3/E3/F3/I3/J3

21:00 – H1–J2

július 3., péntek

01:00 – K2–L2

05:00 – B1–E3/F3/G3/I3/J3

20:00 – D2–G2

július 4., szombat

00:00 – J1–H2

03:30 – K1–D3/E3/I3/J3/L3

Nyolcaddöntők, negyeddöntők, elődöntők és döntő – a vb 2026 menetrend legizgalmasabb mérkőzései

A teljes foci vb menetrend 2026-ban öt héten át elhúzódik, így a legjobb 16 csapat mérkőzései már júliusra csúsznak. A nyolcaddöntőket három nap alatt bonyolítják le, mutatjuk mikor. Az "R32" a "Round of 32" rövidítése, ami annyit tesz, hogy az egyenes kieséses szakaszba jutotott 32 csapat meccseinek eredménye befolyásolja a későbbi leosztást.

július 4., szombat

19:00 – R32 1. mérkőzés győztese–R32 3. mérkőzés győztese

23:00 – R32 2. mérkőzés győztese–R32 5. mérkőzés győztese

július 5., vasárnap

22:00 – R32 4. mérkőzés győztese–R32 6. mérkőzés győztese

július 6., hétfő

02:00 – R32 7. mérkőzés győztese–R32 8. mérkőzés győztese

21:00 – R32 11. mérkőzés győztese–R32 12. mérkőzés győztese

július 7., kedd

02:00 – R32 9. mérkőzés győztese–R32 10. mérkőzés győztese

18:00 – R32 14. mérkőzés győztese–R32 16. mérkőzés győztese

22:00 – R32 13. mérkőzés győztese–R32 15. mérkőzés győztese

A negyeddöntőkbe a legjobb 16 közül jut be a legjobb 8 csapat. Így az "R16" körből kikerült győztesek mérkőznek meg egymással július 9. és július 12. között. A vb 2026 menetrend a továbbiakban a következők szerint alakul:

július 9., csütörtök

22:00 – R16 1. mérkőzés győztese–R16 2. mérkőzés győztese

július 10., péntek

21:00 – R16 5. mérkőzés győztese–R16 6. mérkőzés győztese

július 11., szombat

23:00 – R16 3. mérkőzés győztese–R16 4. mérkőzés győztese

július 12., vasárnap

03:00 – R16 7. mérkőzés győztese–R16 8. mérkőzés győztese

Az elődöntőket július 14-én és 15-én rendezik. A QF a Quarter-finals, vagyis negyeddöntő rövidítése. Az időpontok magyar idő szerint a következők:

július 14., kedd

21:00 – QF1 győztese–QF2 győztese

július 15., szerda

21:00 – QF3 győztese–QF4 győztese

Foci vb menetrend 2026: bronzmérkőzés és döntő

A bronzmeccs július 18-án, szombaton 23 órakkor lesz, a foci vb 2026-os döntőjét pedig július 19-én, vasárnap rendezik. Magyar idő szerint 21:00-kor kezdődik a finálé, amelyen a két elődöntő győztese találkozik. Ez lesz a torna 104. és egyben utolsó mérkőzése.

Címlapkép: Pénzcentrum