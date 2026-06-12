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Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
Megkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, melynek idén Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok ad otthont. A foci vb 2026-ban 48 válogatott részvételével és rekordszámú, összesen 104 mérkőzéssel valósul meg öt hét alatt. Mutatjuk, hogy alakul a teljes vb menetrend 2026-ban a csoportkörtől a döntőig, a mérkőzések magyar idő szerinti kezdési időpontjait, és cikkünkben megtalálható a vb menetrend nyomtatható, letölthető verziója is.
A foci vb 2026-ban június 11-én egy Mexikó–Dél-Afrika találkozóval veszi kezdetét, a nagyszabású fináléra pedig július 19-én kerül sor. A vb menetrend 2026 teljes programját és a tabella állását folyamatosan követheted Pénzcentrum Sportonline FIFA 2026 aloldalán. Ha nem szeretnél lemaradni egyetlen találkozóról sem, mentsd el a foci vb 2026 menetrend oldalát, vagy töltsd le a vb menetrend nyomtatható változatát. A foci vb öthetes időszaka alatt itt megtalálod a csoportkör, a kieséses szakasz és a döntő valamennyi időpontját magyar idő szerint.
A csoportkör mérkőzései, vb menetrend 2026-ban
A csoportkörben 12 négycsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, minden válogatott három mérkőzést játszik. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik jut tovább a legjobb 32 közé. Az időeltolódás miatt az amerikai kontinenshez képest sok mérkőzés hajnali vagy késő esti időpontban lesz látható élőben. A meccsek időpontjai magyar idő szerint a következők:
június 11., csütörtök
- 21:00 – Mexikó–Dél-Afrika
június 12., péntek
- 04:00 – Dél-Korea–Csehország
- 21:00 – Kanada–Bosznia-Hercegovina
június 13., szombat
- 03:00 – Egyesült Államok–Paraguay
- 21:00 – Katar–Svájc
június 14., vasárnap
- 00:00 – Brazília–Marokkó
- 03:00 – Haiti–Skócia
- 06:00 – Ausztrália–Törökország
- 19:00 – Németország–Curaçao
- 22:00 – Hollandia–Japán
június 15., hétfő
- 01:00 – Elefántcsontpart–Ecuador
- 04:00 – Svédország–Tunézia
- 18:00 – Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
- 21:00 – Belgium–Egyiptom
június 16., kedd
- 00:00 – Szaúd-Arábia–Uruguay
- 03:00 – Irán–Új-Zéland
- 21:00 – Franciaország–Szenegál
június 17., szerda
- 00:00 – Irak–Norvégia
- 03:00 – Argentína–Algéria
- 06:00 – Ausztria–Jordánia
- 19:00 – Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság
- 22:00 – Anglia–Horvátország
június 18., csütörtök
- 01:00 – Ghána–Panama
- 04:00 – Üzbegisztán–Kolumbia
- 18:00 – Csehország–Dél-Afrika
- 21:00 – Svájc–Bosznia-Hercegovina
június 19., péntek
- 00:00 – Kanada–Katar
- 03:00 – Mexikó–Dél-Korea
- 21:00 – Egyesült Államok–Ausztrália
június 20., szombat
- 00:00 – Skócia–Marokkó
- 02:30 – Brazília–Haiti
- 05:00 – Törökország–Paraguay
- 19:00 – Hollandia–Svédország
- 22:00 – Németország–Elefántcsontpart
június 21., vasárnap
- 02:00 – Ecuador–Curaçao
- 06:00 – Tunézia–Japán
- 18:00 – Spanyolország–Szaúd-Arábia
- 21:00 – Belgium–Irán
június 22., hétfő
- 00:00 – Uruguay–Zöld-foki Köztársaság
- 03:00 – Új-Zéland–Egyiptom
- 19:00 – Argentína–Ausztria
- 23:00 – Franciaország–Irak
június 23., kedd
- 02:00 – Norvégia–Szenegál
- 05:00 – Jordánia–Algéria
- 19:00 – Portugália–Üzbegisztán
- 22:00 – Anglia–Ghána
június 24., szerda
- 01:00 – Panama–Horvátország
- 04:00 – Kolumbia–Kongói Demokratikus Köztársaság
- 21:00 – Svájc–Kanada
- 21:00 – Bosznia-Hercegovina–Katar
június 25., csütörtök
- 00:00 – Skócia–Brazília
- 00:00 – Marokkó–Haiti
- 03:00 – Csehország–Mexikó
- 03:00 – Dél-Afrika–Dél-Korea
- 22:00 – Ecuador–Németország
- 22:00 – Curaçao–Elefántcsontpart
június 26., péntek
- 01:00 – Tunézia–Hollandia
- 01:00 – Japán–Svédország
- 04:00 – Törökország–Egyesült Államok
- 04:00 – Paraguay–Ausztrália
- 21:00 – Norvégia–Franciaország
- 21:00 – Szenegál–Irak
június 27., szombat
- 02:00 – Uruguay–Spanyolország
- 02:00 – Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia
- 05:00 – Új-Zéland–Belgium
- 05:00 – Egyiptom–Irán
- 23:00 – Panama–Anglia
- 23:00 – Horvátország–Ghána
június 28., vasárnap
- 01:30 – Kolumbia–Portugália
- 01:30 – Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán
- 04:00 – Jordánia–Argentína
- 04:00 – Algéria–Ausztria
A vb menetrend nyomtatható verziója, a teljes 2026-os program letöltése
Ahogy a csoportkör lezajlik, kialakul a legjobb 32 csapat mezőnye. A csoportmérkőzeseket követően 12-12 csoportgyőztes és második helyezett csapat, valamint a 8 legjobb harmadik helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ez azt is jelenti, hogy ha a játékidő végén döntetlenre állnak a csapatok, akkor hosszabbítás következik, illetve végső esetben tizenegyespárbaj dönti el, ki juthat tovább.
Összesen 12 csoport lesz a foci vb 2026-os leosztásában. Az a csoportmérközéseken dől el, hogy az adott csoportból mely csapatok jutnak a kieséses szakaszba, viszont a legjobb 32 közé jutó csapat párosításai már ismertek. Így már most lehet számolni azzal is, hogy például a holland és a portugál csapat, akárhogy alakul is a csoportkör, nem kerülhet össze a negyeddöntőkig.
A vb menetrend nyomtatható verziója segíthet eligazodni az egyenes kieséses szakasz meccsei között:
>>> 2026-os foci vb menetrend nyomtatható változata <<<
Mutatjuk szövegesen is, hogy alakulnak a foci vb 2026-os egyenes kieséses szakaszának meccsei:
június 28., vasárnap
- 21:00 – A2–B2
június 29., hétfő
- 19:00 – C1–F2
- 22:30 – E1–A3/B3/C3/D3/F3
június 30., kedd
- 03:00 – F1–C2
- 19:00 – E2–I2
- 23:00 – I1–C3/D3/F3/G3/H3
július 1., szerda
- 03:00 – A1–C3/E3/F3/H3/I3
- 18:00 – L1–E3/H3/I3/J3/K3
- 22:00 – G1–A3/E3/H3/I3/J3
július 2., csütörtök
- 02:00 – D1–B3/E3/F3/I3/J3
- 21:00 – H1–J2
július 3., péntek
- 01:00 – K2–L2
- 05:00 – B1–E3/F3/G3/I3/J3
- 20:00 – D2–G2
július 4., szombat
- 00:00 – J1–H2
- 03:30 – K1–D3/E3/I3/J3/L3
Nyolcaddöntők, negyeddöntők, elődöntők és döntő – a vb 2026 menetrend legizgalmasabb mérkőzései
A teljes foci vb menetrend 2026-ban öt héten át elhúzódik, így a legjobb 16 csapat mérkőzései már júliusra csúsznak. A nyolcaddöntőket három nap alatt bonyolítják le, mutatjuk mikor. Az "R32" a "Round of 32" rövidítése, ami annyit tesz, hogy az egyenes kieséses szakaszba jutotott 32 csapat meccseinek eredménye befolyásolja a későbbi leosztást.
július 4., szombat
- 19:00 – R32 1. mérkőzés győztese–R32 3. mérkőzés győztese
- 23:00 – R32 2. mérkőzés győztese–R32 5. mérkőzés győztese
július 5., vasárnap
- 22:00 – R32 4. mérkőzés győztese–R32 6. mérkőzés győztese
július 6., hétfő
- 02:00 – R32 7. mérkőzés győztese–R32 8. mérkőzés győztese
- 21:00 – R32 11. mérkőzés győztese–R32 12. mérkőzés győztese
július 7., kedd
- 02:00 – R32 9. mérkőzés győztese–R32 10. mérkőzés győztese
- 18:00 – R32 14. mérkőzés győztese–R32 16. mérkőzés győztese
- 22:00 – R32 13. mérkőzés győztese–R32 15. mérkőzés győztese
A negyeddöntőkbe a legjobb 16 közül jut be a legjobb 8 csapat. Így az "R16" körből kikerült győztesek mérkőznek meg egymással július 9. és július 12. között. A vb 2026 menetrend a továbbiakban a következők szerint alakul:
július 9., csütörtök
- 22:00 – R16 1. mérkőzés győztese–R16 2. mérkőzés győztese
július 10., péntek
- 21:00 – R16 5. mérkőzés győztese–R16 6. mérkőzés győztese
július 11., szombat
- 23:00 – R16 3. mérkőzés győztese–R16 4. mérkőzés győztese
július 12., vasárnap
- 03:00 – R16 7. mérkőzés győztese–R16 8. mérkőzés győztese
Az elődöntőket július 14-én és 15-én rendezik. A QF a Quarter-finals, vagyis negyeddöntő rövidítése. Az időpontok magyar idő szerint a következők:
július 14., kedd
- 21:00 – QF1 győztese–QF2 győztese
július 15., szerda
- 21:00 – QF3 győztese–QF4 győztese
Foci vb menetrend 2026: bronzmérkőzés és döntő
A bronzmeccs július 18-án, szombaton 23 órakkor lesz, a foci vb 2026-os döntőjét pedig július 19-én, vasárnap rendezik. Magyar idő szerint 21:00-kor kezdődik a finálé, amelyen a két elődöntő győztese találkozik. Ez lesz a torna 104. és egyben utolsó mérkőzése.
Címlapkép: Pénzcentrum
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