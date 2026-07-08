Rendkívüli lépés az ázsiai szuperhatalomtól: elvágják a világot a legújabb technológiától, rengeteg külföldi cég fizethet rá

A kínai hatóságok az elmúlt hónapban több egyeztetést is folytattak a vezető hazai technológiai vállalatokkal arról, hogy korlátoznák a legfejlettebb kínai mesterségesintelligencia-modellek külföldi elérhetőségét, beleértve a még bemutatás előtt álló fejlesztéseket is. A lépés jól mutatja, hogy Peking az Egyesült Államokhoz hasonlóan ma már kulcsfontosságú nemzeti erőforrásként tekint az élvonalbeli mesterséges intelligenciára, és igyekszik azt szigorú állami ellenőrzés alá vonni - jelentette a Reuters.

Három, a tárgyalásokat közelről ismerő forrás szerint az egyeztetéseken részt vettek az Alibaba és a ByteDance technológiai óriások, valamint a Z.ai nevű startup képviselői is. A DeepSeek R1 modelljének tavalyi megjelenése óta a kínai MI-modellek kedvező költségeiknek és folyamatosan fejlődő képességeiknek köszönhetően jelentős teret nyertek a világpiacon. A hozzáférés korlátozása így az egész globális mesterségesintelligencia-piacra hatással lehet, hiszen számos külföldi vállalatnál növelné meg a működési költségeket.

A kínai kereskedelmi minisztérium által vezetett egyeztetéseken a legfejlettebb modellek korlátozása merült fel, függetlenül attól, hogy zárt vagy nyílt forráskódú verziókról van szó. Az egyik forrás beszámolója szerint a kormányzati tisztviselők felvetették, hogy a védett MI-technológiák bármilyen kiszivárogtatását vagy eltulajdonítását az ország szigorú nemzetbiztonsági törvényei alapján büntetnék, emellett új szabályozást vezetnének be a hazai MI-startupok külföldi finanszírozására vonatkozóan is.

A korlátozások pontos hatályáról még zajlanak az egyeztetések, és elképzelhető, hogy az új szabályok csak a jövőben megjelenő modellekre vonatkoznak majd. Sem a kereskedelmi minisztérium, sem a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, sem pedig az érintett vállalatok nem reagáltak a Reuters megkeresésére.

Az Egyesült Államok kormánya szintén komoly nemzetbiztonsági kockázatként tekint a mesterséges intelligenciára, különösen amiatt, hogy az amerikai fejlesztéseket katonai vagy hírszerzési célokra használhatják fel Kínában, Oroszországban és más rivális államokban. Washington júniusban megtiltotta a külföldi állampolgárok hozzáférését az Anthropic legfejlettebb, Fable és Mythos nevű modelljéhez. Bár a Fable esetében a korlátozásokat azóta feloldották, a kiberbiztonsági szakembereknek szánt Mythos továbbra is csak néhány megbízható amerikai szervezet számára érhető el.

A források szerint a kínai hatóságokat éppen a Mythos aggasztja a leginkább, mivel attól tartanak, hogy a modell képes kiaknázni a szoftveres sebezhetőségeket, és Washington bevetheti azt a kínai érdekek ellen. Hasonló véleményen van Csou Hung-ji, a 360 kiberbiztonsági vállalat alapítója is, aki szerint Kínának saját, a Mythoshoz hasonló rendszert kellene kifejlesztenie.

Peking idén már számos lépést tett a hazai MI-szektor védelmében. Áprilisban arra kötelezte a Metát, hogy álljon el a kínai alapítású Manus startup kétmilliárd dolláros felvásárlásától, júniusban pedig új szabályozással szigorította a hazai befektetőket, technológiákat és adatokat érintő külföldi tranzakciók átvilágítását. Emellett vizsgálatot indítottak a külföldre költözött hazai MI-startupok ellen is, hogy kiderítsék, megsértették-e az exportellenőrzési előírásokat.