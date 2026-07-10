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Egy halom euróérme részletes, felülről lefelé irányuló nézete. A középpontban egy két eurós érme áll, amelyet más aranyszínű érmék vesznek körül. Ez a kép az európai gazdaságot, pénzügyeket, valutát és gazdagságot ábrázolha
Gazdaság

Rendkívüli fordulat a devizapiacon: meglepő dolog történt a forinttal péntek reggel

MTI
2026. július 10. 07:20

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama 356,47 forintra gyengült röviddel 7 óra előtt a csütörtök esti 357,04 forintról. A svájci frank jegyzése 387,05 forintról 386,92 forintra csökkent, a dollár pedig 312,12 forintról 311,58 forintra süllyedt.

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Az euró jegyzése az esti 1,1439 dollárról 1,1441 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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