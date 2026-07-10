Idén májusban történelmi csúcsra, 61,1 milliárd euróra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka.
Rendkívüli fordulat a devizapiacon: meglepő dolog történt a forinttal péntek reggel
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 356,47 forintra gyengült röviddel 7 óra előtt a csütörtök esti 357,04 forintról. A svájci frank jegyzése 387,05 forintról 386,92 forintra csökkent, a dollár pedig 312,12 forintról 311,58 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése az esti 1,1439 dollárról 1,1441 dollárra változott.
Az IKEA dolgozói hat százalékos alapbéremelést és jobb munkafeltételeket szeretnének.
A hatóságok szerint sok influenszer nem jelöli megfelelően a reklámokat és az MI-vel készült tartalmakat.
A csütörtöki kereskedés enyhe pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén.
A Barátság kőolajvezeték év eleji leállását követően jelentős ellentmondások mutatkoznak a magyar és a szlovák külkereskedelmi statisztikák, valamint a MOL operatív adatai között.
A forint reggel az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a szerda esti árfolyamhoz képest.
Drámai képet festett az EU biztos a rekordhőségről: a kórházakat és az infrastruktúrát is megbénította a forróság
A közelmúlt hőhullámának súlyos következményei voltak: csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak.
Elképesztő felfedezést tettek a kutatók: veszélyes gyorskaján él Magyarország egyik legkedvesebb madara
A szeméttelepeken talált táplálék rövid távon segíti a gólyákat, hosszú távon azonban komoly egészségügyi kockázatot jelenthet számukra.
Rendkívüli lépés az ázsiai szuperhatalomtól: elvágják a világot a legújabb technológiától, rengeteg külföldi cég fizethet rá
A kínai hatóságok korlátoznák a legfejlettebb kínai mesterségesintelligencia-modellek külföldi elérhetőségét.
A Portfolio évente négyszer, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) aktuális gyorstájékoztatójának közzététele előtt gyűjti össze a meghatározó piaci elemzők várakozásait.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Kitálalt Kármán András: ilyen állapotban van Magyarország költségvetése, brutálisan elszállt a hiány
Jóval nagyobb költségvetési hiánnyal számol a kormány, mint amekkorával a 2026-os büdzsét tavaly elfogadták.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 849,44 pontos, 0,6 százalékos csökkenéssel, 140 842,29 ponton zárt szerdán.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Iránnal kötött fegyverszünet végét, és újabb katonai csapást helyezett kilátásba.
Várhatóan figyelmeztető sztrájkot tartanak a dolgozók mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, miután eredménytelenül zárultak a béremelésről szóló tárgyalások.
A 2026-os év második felének alakulása egy törékeny dominósor kimenetelén múlik az Oxford Economics friss elemzése szerint.
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A minisztérium elemzése szerint a deficit hátterében az Orbán-kormány által bevezetett lakástámogatások, a fegyverpénzt is tartalmazó személyi juttatások, a 13. és 14. havi nyugdíjak állnak
A kutatóintézet nyári előrejelzése alapján a magyar gazdaság ugyan kiléphet a többéves stagnálásból, de a növekedés továbbra is törékeny maradhat.
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