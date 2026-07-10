Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 10.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 10., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.11: Többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel. Kevés helyen - nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten - alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a felhős helyeken enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

2026.07.12: Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13, 20 fokról, délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, koncentrálási nehézség, vérnyomás-ingadozás még egyeseknél előfordulhat. (2026.07.09)

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