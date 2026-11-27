Ünnepi fényekbe öltöztetett történelmi belváros, forralt bor, kézműves portékák és változatos kulturális programok – Brno az adventi időszakban is megér egy kirándulást, sőt! A cseh város két éve már elnyerte az Európa karácsonyi fővárosa címet, és az idei kínálat sem ígérkezik kevésbé izgalmasnak: a hagyományos vásári forgatag mellett különleges fényinstallációk, családi programok, sőt még föld alatti koncertek is várják a látogatókat. Mutatjuk, mikor és milyen helyszíneken várja a látogatókat a Brno karácsonyi vásár 2026-ban, milyen programokkal készülnek idén a szervezők, és hogyan érdemes utazni, ha adventi kirándulást tervezünk Csehországba.

Mikor van a Brno karácsonyi vásár?

Az adventi időszakban Brno városába érkezve több helyszínen is élvezhetjük a karácsonyi forgatagot. November 13. és december 31. között városszerte ünnepi programok és karácsonyi vásárok várják a látogatókat, az egyes helyszínek nyitvatartása azonban eltérő. A legtöbb helyszínen kora délutántól este 8 óráig mindennap nyitva tartanak a standok, hétvégén azonban már a délelőtti órákban is belevethetjük magunkat a karácsonyi forgatagba, sőt egyes vásárok – például a Szabadság téren (náměstí Svobody) és a Dominikánus téren – hétköznapokon is egész nap nyitva tartanak.

Brno adventi vásár helyszínei

Brno karácsonyi vásárai a történelmi belváros különböző terein kapnak helyet, amelyek egymástól mindössze néhány percnyi sétára találhatók. Az egyes vásárok hangulata és kínálata is eltérő, így érdemes több helyszínt is bejárni.

Szabadság tér (náměstí Svobody): itt áll a város központi karácsonyfája, amelynek fényeit november 27-én délután 5 órakor kapcsolják fel ünnepélyesen. A téren több mint ötven vásári stand és mindennapos zenei programok várják a látogatókat.

itt áll a város központi karácsonyfája, amelynek fényeit november 27-én délután 5 órakor kapcsolják fel ünnepélyesen. A téren több mint ötven vásári stand és mindennapos zenei programok várják a látogatókat. Káposztapiac (Zelný trh): a történelmi piactéren elsősorban kézműves termékek, karácsonyi ajándékok és hagyományos vásári finomságok közül válogathatunk.

a történelmi piactéren elsősorban kézműves termékek, karácsonyi ajándékok és hagyományos vásári finomságok közül válogathatunk. Dominikánus tér (Dominikánské náměstí): a gasztronómiai kínálat mellett a tér egyik fő látványossága a kézzel faragott, fából készült betlehem.

a gasztronómiai kínálat mellett a tér egyik fő látványossága a kézzel faragott, fából készült betlehem. Morva tér (Moravské náměstí): óriáskerékkel, szabadtéri korcsolyapályával és családi programokkal várják a látogatókat.

óriáskerékkel, szabadtéri korcsolyapályával és családi programokkal várják a látogatókat. Régi városháza (Stará radnice): a történelmi épület udvarán a helyi gasztronómiáé a főszerep.

a történelmi épület udvarán a helyi gasztronómiáé a főszerep. Kapucinus tér (Kapucínské náměstí): a 2026-os adventi rendezvénysorozat új helyszíne, ahol különleges fényinstallációk fogadják a látogatókat.

Érdemes azonban egy kicsit messzebbre kalandozni a nagy adventi vásároktól: a belváros kisebb terein és hangulatos utcáin sétálva újabb ünnepi fénydekorációkra, zenés előadásokra és adventi programokra bukkanhatunk.

Utazás Brnóba autóval

Csehország második legnagyobb városa Budapesttől mintegy 330 kilométerre fekszik, autóval nagyjából 3,5-4 óra alatt érhetünk oda. A legegyszerűbb útvonal az M1-es és az M15-ös autópályán, majd Szlovákián keresztül, Pozsony érintésével vezet a cseh városba. Az autópályák használatához magyar, szlovák és cseh autópálya-matricát is be kell szereznünk.

A történelmi belvárosban behajtási korlátozások vannak érvényben, a környező utcákban és parkolóházakban azonban számos parkolási lehetőség áll rendelkezésünkre. Érdemes az autót a belváros közelében letenni, és gyalogosan bejárni a karácsonyi vásárokat.

Budapestről Brnóba vonattal

Brno vonattal is könnyen megközelíthető Magyarországról: a Budapest-Nyugati pályaudvarról induló Metropolitan EuroCity járatokkal átszállás nélkül, valamivel több mint 4 óra alatt érhetjük el a cseh várost. A közvetlen vonatok jellemzően kétóránként közlekednek. A brnói főpályaudvar (Brno hlavní nádraží) közvetlenül a belváros szélén található, ahonnan a karácsonyi vásárok többsége 5-10 perces sétával elérhető. A város távolabbi részeire villamossal, autóbusszal és trolibusszal juthatunk el, Brno adventi vásár helyszíneinek bejárásához azonban nem lesz szükség helyi tömegközlekedésre.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb európai toplistán tarolt Budapest: ezért özönlenek ide a turisták karácsony előtt A budapesti belvárosi karácsonyi vásárok gazdasági hatása ma már messze túlmutat a vásári standok bevételén.

Brno adventi vásár 2026: programok és látnivalók

Brnóban több mint százéves hagyománya van a városi karácsonyfa-állításnak, hiszen 1924-ben itt állították fel az akkori Csehszlovákia első nyilvános köztársasági karácsonyfáját. Az azóta eltelt évszázadban Brno adventi rendezvénysorozata olyannyira kinőtte magát, hogy 2024-ben a város az Európa karácsonyi fővárosa címet is elnyerte.

Az adventi hetekben a belváros terein egymást érik a koncertek, a kórusfellépések és a színházi előadások, de a kisgyermekes családok is bőven találnak kedvükre való programokat. A legkisebbeket bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és Mikulás-programokkal várják, az új városháza udvarán pedig egy mesebeli varázserdőt is felfedezhetnek. Az idei év újdonsága a Kapucinus téren kialakított karácsonyi fényösvény, de ebben az adventi időszakban egy igazán különleges helyszínen, a város történelmi, föld alatti víztározóiban is hallgathatunk koncerteket.

A vásárok bejárása közben a cseh és morva vásári ételekkel is megismerkedhetünk, a hideg téli estéken pedig egy-egy pohár forralt borral, mézborral vagy karácsonyi punccsal melegedhetünk fel. Aki még nem szerezte be a karácsonyi ajándékokat, annak különösen érdemes körülnéznie a kézműves standok között, ahol a hagyományos karácsonyi díszek mellett a helyi mesterek egyedi alkotásaiból is lehet válogatni.

Adventi vásárok Európa-szerte

Ha többnapos adventi kirándulást tervezünk, érdemes úgy összeállítani az útitervünket, hogy minél több európai város ünnepi forgatagát felfedezhessük. Brno felé utazva például útba ejthetjük a pozsonyi karácsonyi vásárt, ahonnan akár Bécsbe is tehetünk egy kisebb kitérőt, de csehországi kirándulásunkat a prágai adventi vásárok meglátogatásával is összeköthetjük. A szomszédos országok ünnepi redezványieből például a kassai és a zágrábi karácsonyi vásárt is érdemes beiktatni a programtervbe. Ha pedig az északi országok adventi hangulatára vagyunk kíváncsiak, Tallinn középkori óvárosa különösen szép úti cél lehet a karácsony előtti hetekben.

Természetesen azok sem maradnak karácsonyi hangulat nélkül, akik nem szeretnének vagy nem tudnak külföldre utazni, hiszen rengeteg vidéki város készül különleges ünnepi vásárokkal és programokkal. Budapesten a Vörösmarty téri karácsonyi vásár és a Szent István-bazilika előtti Advent Bazilika mellett a családiasabb hangulatú óbudai adventi vásárt is érdemes felkeresni, ahol az ünnepi forgatagot koncertek, kézműves foglalkozások és korcsolyázás is színesítik.