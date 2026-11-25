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Így faraghatnak le ezreket a karácsonyi nagybevásárlásból a magyar családok
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő rendszer az árrésstop kivezetését követően is segíti a magyar fogyasztókat. Az árak átláthatósága és összehasonlíthatósága fenntartja a piaci versenyt és hozzájárul ahhoz is, hogy a magyar fogyasztók a karácsony előtti időszakban is pénzt és időt spórolhassanak a vásárlásaik során.
A fogyasztói árak átláthatósága és összehasonlíthatósága kulcsfontosságú tényezők a modern gazdaságokban, amelyek közvetlenül befolyásolják a piaci versenyt és az infláció kezelését. Az átláthatóság azt jelenti, hogy a fogyasztók könnyen hozzáférnek az árakkal kapcsolatos információkhoz, míg az összehasonlíthatóság lehetővé teszi számukra, hogy különböző termékek vagy szolgáltatások árait egyszerűen és gyorsan összevessék.
Az átlátható árképzés csökkenti a piaci információs aszimmetriát, amely nagyon gyakran a verseny torzulásához vezet. A vállalatok nem tudják könnyen eltitkolni vagy mesterségesen magasan tartani áraikat, mert a fogyasztók azonnal észrevehetik a kedvezőtlen árakat. Az átlátható árak mellett a vállalatok nemcsak az árban, hanem a minőségben és szolgáltatásban is versenyeznek, hogy megőrizzék vagy növeljék piaci részesedésüket. A GVH által működtetett online Árfigyelő rendszer ezeket a szempontokat, illetve lehetőséget biztosítja a magyar fogyasztók számára.
A fogyasztói árak átláthatósága és összehasonlíthatósága tehát alapvető eszközök a versenyképes piacok működésében és az infláció kordában tartásában. Ezek az elemek elősegítik a hatékony versenyt, támogatják a tudatos fogyasztói döntéseket, és mérséklik az árak indokolatlan emelkedését. Ezáltal hozzájárulnak a gazdasági stabilitáshoz és a fenntartható növekedéshez.
A folyamatot tovább erősíti, hogy az elmúlt időszakban jelentősen mérséklődött a magyarországi áremelkedés, különösen az élelmiszertermékek esetében. A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 októberében az élelmiszerárak egy év alatt átlagosan 1,1 százalékkal mérséklődtek. Ha a vendéglátási szolgáltatásokat nem számítjuk közéjük, a csökkenés elérte a 4,1 százalékot.
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Az eddig árrésstoppal érintett termékek döntő többsége megtalálható a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online Árfigyelő rendszerben. Így az árak esetleges változása mindenki számára napra készen nyomon követhető. A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető rendszer létrehozására Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2023 márciusában tett javaslatot. A nemzeti versenyhatóság mélyreható gyorsított ágazati vizsgálatai ugyanis többek között arra világítottak rá, hogy az árak átláthatósága, illetve a kiskereskedők közötti piaci verseny fokozása segítheti az élelmiszerinfláció leszorítását, valamint a fogyasztói árak mérséklését.
Az indulást követően a rendszerben megfigyelt termékkategóriák köre többször is bővült, illetve kapott az Árfigyelő új funkcionális fejlesztéseket is, amelyek folyamatosan segítik a vásárlókat. A rendszerben elérhető szabadon összeállítható bevásárlólista, illetve a mikropiaci versenyt erősítő térképes boltszűrő használatával a családok a karácsony előtti időszakban esedékes nagybevásárlások során is pénzt, illetve időt spórolhatnak meg. A kezdetben 62 élelmiszertermék-kategória először – különböző laktóz-, tejfehérje- és gluténmentes termékekkel – 78, majd 2025 márciusától 100 élelmiszerkategóriára bővült. 2025 júniusától pedig összesen 40 termékkategóriában, különböző háztartási és higiénés cikkek is bekerültek az Árfigyelőbe. Így már 140 termékkategóriában, összesen több mint 5000 különböző élelmiszertermék és háztartási, higiénés cikk naponta frissülő ára követhető nyomon a rendszerben, hat kiskereskedelmi lánc és három drogéria-hálózat országszerte már 1831 boltjában.
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